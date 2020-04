Škoda Kodiaq RS k záchranářům. Se silnou naftou ji sehnali na poslední chvíli

Kodiaq RS míří do služeb lokální letecké záchranné služby Midlands, což je centrální část Anglie s rozlohou přes 28 tisíc čtverečních kilometrů, do níž spadají města jako Birmingham, Leicester nebo Nottingham. Přes den tamní záchranáři spoléhají na své vrtulníky, přes noc však nelétají a naopak nasedají do aut. Potřebují vozy dostatečně svižné, ale i schopné v lehkém terénu.

„Spolehlivost, všestrannost a síla Kodiaqu RS nám umožní pokračovat v rychlé akci při mimořádných událostech napříč Midlands,“ uvedl provozní ředitel záchranného centra Richard Clayton. „Je důležitější než kdy dříve, aby naše flotila vozů byla schopna plnit náročné požadavky naší práce.“

Do služeb záchranářů samozřejmě nezamířil sériový kus. Ještě před dodávkou prošel blíže nespecifikovanými úpravami společnosti Halls Electrical Limited, což je dvorní úpravce škodovek na tamním trhu. Hádáme, že uvnitř nechybí veškeré potřebné vybavení pro zdravotníky. Ti si navíc pochvalují 9,2” multimediální systém s možností Wi-Fi, takže mohou přímo z vozu snadno komunikovat s vnějším světem. Kromě dvou Kodiaqů RS převzali Britové ještě dva Superby.

Pod kapotou obou exemplářů najdeme samozřejmě motor 2.0 BiTDI o výkonu 176 kW a točivém momentu 500 newtonmetrů. U zákazníků je to oblíbená volba, vždyť jen na českém trhu objednalo v loňském roce Kodiaq RS 17 % zákazníků. Byť je populární, britští záchranáři mohou být spokojeni. Motor totiž sehnali na poslední chvíli.

Není žádným tajemstvím, že biturbo z nabídky koncernu postupně zmizí. Motor, který dostává třeba i Passat, Arteon či Tiguan, jednoduše není vhodný do dnešní doby svázané přísnými emisními normami. V době, kdy na výrobce čekají tučné pokuty za každé auto přesahující limit 95 gramů CO 2 na kilometr, je tu Kodiaq RS s hodnotou 167 g CO 2 /km…

Znamená to definitivní konec tolik oblíbeného Kodiaqu RS? Zatím o tom oficiálně nepadla ani zmínka, my si ale troufáme říct, že ne. Škodovka se s takovým modelem určitě nechce rozloučit definitivně, proto předpokládáme, že zůstane, jen s jiným pohonem. Racionální volbu by představoval plug-in hybrid, jenže… ten má pod kapotou Kodiaqu dorazit až s jeho modernizací, která je v plánu v průběhu příštího roku. Výroba Kodiaqu RS BiTDI má však skončit už letos na podzim. Stáhne se tedy er-eso alespoň na čas, nebo v Boleslavi najdou jiné, například benzinové přemostění? Na to si ještě musíme počkat.

V galerii si kromě novinek pro leteckou záchrannou službu můžete prohlédnout ještě jeden záchranářský Kodiaq pro Velkou Británii, který jsme vám představili před časem, tentokrát včetně úprav interiéru.