Škoda letos oslaví 30 let octavie, půl století stodvacítky i 35 let pod Volkswagenem

Ondřej Šámal
Mladoboleslavská automobilka patří mezi nejúspěšnější značky nejen v rámci koncernu Volkswagen, ale i v Evropě. Letos na českou značku čeká spousta výročí v čele s třicetinami novodobé octavie, nejprodávanějšího modelu v historii Škody.

Škoda loni oslavila 130 let od vzniku společnosti Laurin & Klement, která stála na začátku úspěchu mladoboleslavské automobilky. Letos bude Škodovka oslavovat snad ještě ve větší míře, protože si připomene například 35 let od spojení s koncernem Volkswagen, který značku zachránil a nastartoval k současným úspěchům.

Možná nejvýznamnější událostí bude 30 let od světové premiéry modelu Octavia, nejprodávanější škodovky všech dob, která se stala symbolem moderní éry jedné z nejúspěšnějších evropských automobilek dneška.

125 let motorsportu: Od Paříže po Rally2

Píše se červen 1901. Narcis Podsedníček na motocyklu Laurin & Klement Slavia B doráží do cíle závodu Paříž-Berlín. Je tam tak brzy, že v cíli ještě není nikdo, kdo by jeho příjezd oficiálně potvrdil. I když šlo tehdy o vítězství spíše morální, odstartovalo éru, která trvá dodnes.