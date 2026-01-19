Nový elektromobil Dacia bude větší než spring, cena však zůstane nízká
Dacia chystá nový malý elektromobil, který má doplnit a později nahradit model Spring. Co je dnes potvrzené, co velmi pravděpodobné a o čem se zatím jen spekuluje?
Dacia umí nabídnout jednoduchá auta za rozumné peníze. V oblasti elektromobility to zatím platí především pro model Spring, který je jedním z vůbec nejlevnějších sériově prodávaných elektromobilů v Evropě. Spring je ale přecejen příliš maličký na to, aby ho většina lidí považovala za plnohodnotné auto. Dacia proto chystá nový, o něco větší model, který má stát velmi podobné peníze.
Dle oficiálních informací bude nový městský elektromobil Dacia představen letos. Vznikne na moderní platformě koncernu Renault, sdílené s novým Renault Twingo.
Vyrábět se má v Evropě, což je důležitý bod, protože model Spring se vyrábí v Číně. Nový model má být od začátku navržen i produkován s ohledem na evropské normy, bezpečnostní požadavky a efektivní logistiku. A přestože spring na některých trzích již končí, novinka nebude přímým nástupcem a po přechodné období chce Dacia nabízet oba modely současně.
Vyrobeno v Evropě
Má jít o technicky dospělejší auto, s lepší konstrukcí, modernější elektronikou a pravděpodobně i vyšší úrovní aktivní a pasivní bezpečnosti. To jsou oblasti, kde spring záměrně šetří a kde by nový model měl nabídnout znatelný posun.
Otázka ceny zatím není zatím přesně zodpovězena, ale má jít o maximálně dostupný elektromobil. Dacia opakovaně hovoří o cílové částce okolo 18 000 eur (437.000 Kč), avšak neuvádí, zda jde o základní cenu, cenu před zdaněním, nebo marketingový cíl.
Stejně tak není potvrzeno, jak se tato částka bude lišit podle jednotlivých trhů. Jisté je pouze to, že cenový rozdíl mezi Dacií Spring a novinkou nemá být nijak propastný. Tedy pokud nepočítáme akční nabídky, ty v těchto dnech například dokázaly v Německu stlačit cenu malého springu na 289.000 Kč. To z něj dělá jasně nejlevnější auto na tamním trhu, nejen mezi elektromobily. Nevydrží mu to však dlouho, slevy platí jen do konce února.
Dospělejší než Dacia Spring
Spring je autem kompromisů, stlačování základní ceny nezapře. Jakékoli další snižování ceny by bylo obtížné a z pohledu výrobce dává větší smysl nabídnout alternativu, která bude o něco univerzálnější a použitelnější.
Nový městský elektromobil by se tak nemusel profilovat jako „nejlevnější za každou cenu“, ale prostě jako malé elektrické auto, které už nevyžaduje tolik kompromisů.
Pokud jde o technické parametry, zde se zatím pohybujeme převážně v rovině odhadů založených na příbuznosti s twingem. Dá se očekávat kompaktní baterie, dojezd dostatečný zejména pro městský a příměstský provoz a výkony odpovídající klidnému tempu každodenní mobility.
Zdroj: Dacia │Foto: Dacia │Video: Marek Bednář