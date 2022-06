Byli jsme u světové premiéry Škody Fabia RS Rally2: Pro šampiony i vstřícnější k začátečníkům!

Do středočeského města se přestěhoval v úterý rallyeový svět. V sídle týmu Škoda Motorsport totiž proběhla světová premiéra vozu Škoda Fabia RS Rally2. Na sluncem zalitém prostoru se sešli představitelé automobilky Škoda Auto, členové tovární stáje, několik špičkových jezdců současných i doby nedávno minulé.

Málokdy se na tak malém prostoru sejde tolik zajímavých lidí a navíc u tak významné události. Využili jsme této situace k několika rozhovorům.

Hrabánek: Na rallye v září

Šéfem továrního týmu je Michal Hrabánek od léta 2007 a stál u zrodu několika nadmíru úspěšných modelů soutěžních fabií – S2000, R5, Rally2 evo a nejnověji také RS Rally2.

Co vás první napadne při pohledu na nejnovější speciál?

Podařilo se nám vyrobit rallyeový vůz, který bude současně splňovat požadavky absolutní světové špičky a současně je více přátelský a předvídatelnější jízdními vlastnostmi pro nepříliš zkušené nebo začínající klienty.

Z čeho jste při navrhování vozu vycházeli?

Z toho, co se nám osvědčilo u předchozího vozu. Ovšem museli jsme je implementovat do nové platformy, která dělá auto delší a širší. Jednotlivé komponenty nebo jejich skupiny se do fabie tím pádem snáze umisťují. Bude lépe vyvážené a ovladatelné pro jezdce. Jsme v podobné situaci jako v roce 2015. Máme zde auto zbrusu nové generace, ale tím práce na něm samozřejmě nekončí, ale naopak teprve začínají. Odolnost je jedním z klíčových faktorů úspěchu současného vozu Škoda Fabia Rally2. Právě tuto vlastnost velmi oceňují naše zákaznické týmy.

Evidujete zájem zákazníků o nový automobil?

Už od doby, kdy jsme s ním loni v polovině července vyjeli v jižních Čechách na první testy. V tuto chvíli však nepřijímáme žádné objednávky, protože není ještě hotová homologace. Navíc máme problémy s dodavateli, takže se nechceme dostat do situace, kdy zákazníkovi slíbíme vůz a pak mu ho z jakýchkoliv, byť objektivních příčin nebudeme schopni dodat.

O čem v této situaci s klienty hovoříte?

Všem doporučujeme, aby se svá současná auta ponechali. Snažíme se jim zabezpečit technický servis, za jaký jsme zodpovědní. Navíc stále reflektuje zájem o současné auto Rally2 evo. A ani tady nejsme schopni uspokojit poptávku zákazníků. Nechceme za každou cenu stavět nové vozy, když jsme tak tak schopni zabezpečit stávající klienty.

Co můžete říci o jezdecké sestavě, která se podílela na vývoji Fabia RS Rally2?

Brit Kris Meeke je jedním z nejzkušenějších jezdců současnosti. Honza Kopecký vyvíjel už několik modelů, na škodovce vyrostl a má ohromné zkušenosti na asfaltu. Nor Andreas Mikkelsen je podobně zkušený jezdec jako Meeke a zná všechny vývojové typy Fabie včetně speciálu WRC. Fin Emil Lindholm je mladý závodník s ohromnou perspektivou, který umí na sněhu, zná severské tratě.

Budete nadále pokračovat ve svém zákaznickém programu?

U zákaznického projektu chceme zůstat i nadále. Máme po světě 450 vozů, o které se snažíme starat. Přijali jsme nové inženýry do programu, ve kterém pomáhají týmům, ať již on-line nebo na místě rallye samotné. Snažíme se servis vylepšovat a na některé podniky, na kterých se sejde více klientů, posíláme kamion s náhradními díly, aby si je klienti mohli na místě koupit. Můžou tak soutěž dokončit a jejich původní investice tak nepřijde vniveč.

Kdy poprvé uvidíme Fabii RS Rally2 v plném tempu na tratích rychlostních zkoušek?

Rádi bychom auto ukázali s číslem 0, se kterým by jel předjezdec na rallye Bohemia. Po homologačním procesu věřím, že v září tohoto roku už by mohlo závodit.

Kopecký: Od začátku jsem nadšený

Sedminásobný mistr republiky v automobilových soutěžích Jan Kopecký působí u vývoje soutěžních speciálů z Mladé Boleslavi téměř půldruhého desetiletí. Jeho názory tam mají samozřejmě patřičnou váhu.

Zamlouvá se vám nová fabia?

Designově se mi moc líbí. Po autě chci, aby bylo spolehlivé a především rychlé, aby mě poslouchalo, jak já chci, a to jsem přesvědčený, že se podařilo. Auto je širší, má delší rozvor a stabilita zejména v zatáčkách je větší. Jezdec nemá problém s nedotáčivostí, motor funguje skvěle už na nízkých otáčkách. Jsem přesvědčený, že to bude skvělé auto.

Bude rychlejší než současný model, jak všichni očekávají?

Když jsem sedl poprvé do nového prototypu, byl jsem nadšený. Zatím se nedá říci, zda je rychlejší, i když to očekávám. Teprve samotné soutěže ukáží jeho rychlost. Jeho předchůdce a současný vůz je špičkou a je obtížné tak vysokou laťku překonat. Podílel jsem se na vývoji S2000, R5, Rally2 evo a teď současného vozu.

Baví vás testování a vývoj závodního speciálu?

Ohromně a jsem moc rád, že mohu být stále součástí týmu. Je to radost sledovat, jak se auto zlepšuje. Když vidíte nasazení všech členů týmu, kteří se snaží využít každou minutu času, který máme na uzavřené testovací trati vymezený.

Mikkelsen a Meeke: Nejlepší auto

Norský jezdec Andreas Mikkelsen je úřadujícím mistrem světa v kategorii WRC2. A letos, stejně jako minulý rok, startuje ve světovém šampionátu s vozem Škoda Fabia Rally2 evo, který nasazuje německý tým Toksport. „O voze Škoda Fabia Rally2 evo je známo, že je spolehlivý. To platí o pro novou generaci tohoto modelu. Neměli jsme vůbec žádné problémy. Například tratě ve Fontjoncouse v jižní Francii jsou velmi, velmi náročné. Jsou tady velké nerovnosti, skoky, hodně kamenů na cestě, takže je to nejlepší prostředí pro testování spolehlivosti rallyeového vozu. Pokud vůz přežije Fontjoncouse, obstojí i v každé opravdové rallye. Z nového vozu mám skvělý pocit,“ pochvaluje si Mikkelsen.

Britský pilot Kris Meeke má za sebou 104 soutěží mistrovství světa, ze kterých dokázal v pěti zvítězit. U vývoje současného modelu stál od samého počátku. „Pro mě to byl určitý způsob ocenění, že jsem se mohl na tomto projektu podílet. Byla to ohromná zkušenost a radost pracovat s velkým počtem vysoce fundovaných odborníků a lidí nadšených pro věc, na které pracovali. Bylo hodně náročné vylepšit a nastavit lépe auto než je současná Fabia Rally2, která je absolutní světovou špičkou na profesionální i zákaznické úrovni. Posunout dál tuhle hranici byla práce, která přinášela spoustu inspirace a zkušeností pro budoucnost. V tuhle chvíli víme, že jsme udělali maximum, ale teprve časy na rychlostních zkouškách ukáží, nakolik se nám to opravdu podařilo,“ řekl Kris Meeke.