Američané stvořili auto speciálně pro jízdu v noci. Jde o bezpečnost a životní prostředí, tvrdí
Místo snahy proměnit noc v den bere koncept DarkSky One tmu jako přirozené prostředí, se kterým musí auto spolupracovat. Poukazuje na problémy moderních světel i na jejich potenciální bezpečnostní rizika.
Dosavadní design i technika automobilů jsou v praxi nastavené tak, jako by se svět řídil denním režimem. Nejvíc je to vidět na světlech, která se v marketingu chlubí tím, že „udělají z noci den“. Automobilový průmysl tak už léta vede tichý souboj s tmou, místo aby se s ní přirozeně sžil.
Myšlenka studie DarkSky One jde mnohem hlouběji. Snaží se zpochybnit potřebu neustále „překonávat“ tmu a ukazuje, že honba za vyšší intenzitou světel se často míjí s reálným přínosem pro bezpečnost i komfort. Nová studie, kterou prezentuje globální nezisková organizace DarkSky International, na to jde obráceně a při vývoji bere noc jako přirozené prostředí.
Jestli se vám zdá tento přístup bizarní, věřte, že má hlubší myšlenku. Automobilky se předhánějí ve světelné intenzitě i dosahu dálkového režimu. Jenže příliš jasný svit může ostatním řidičům vytvářet nepříjemné odlesky na vozovce, snižovat kontrast krajiny v jejich výhledu nebo je přímo oslňovat.
Pro okolní faunu, a zejména noční živočichy, je rychle se šířící světelný tok rozprostírající se na velké ploše rušivý nejen svým jasem, ale i nepřirozeným modrým spektrem. V lesích mezi stromy navíc vytváří záblesky extrémního jasu.
Koncept poukazuje na doporučení organizace a zároveň prezentuje možná řešení. Iniciativa bojuje za limity intenzity světel, vyšší technickou úroveň adaptivních světlometů, které budou osvětlovat jen pro řidiče relevantní plochu, a také za teplejší tóny světla. Tomu by se měly přizpůsobit i povrchy silnic u budoucích projektů infrastruktury. Automobilky už sice mají techniku v tomto duchu, ale takových aut jezdí po silnicích stále málo.
Studie veškeré tyto návrhy přenáší do praxe. Na první pohled je vidět žlutější odstín předních světel. Systém All Beam Adaptive Driving Light mění intenzitu světla v závislosti na prostředí a v zatáčkách redukuje paprsky pouze na nezbytnou plochu. To dává automobilkám vodítko, že by mezi potkávacím a dálkovým režimem měly existovat ještě „mezistupně“. Světelné pásy po obvodu definují vizuální rozměry vozu.
Matný lak karoserie vypadá stylově, ale především omezuje světelné odrazy, což je důležité nejen pro okolí, ale i pro posádku. Navíc díky lidaru má vůz lepší přehled o dění kolem sebe, protože využívá světlo mimo viditelné spektrum.
