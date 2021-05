Škoda Octavia přijíždí ve speciální edici RS 120 let motorsport. Kolik tato limitka stojí?

Mladoboleslavská automobilka konečně rozšířila ceník svého bestselleru o limitovanou edici RS 120 let motorsport. Levná sranda to ale není.

Škoda si letos připomíná 120 let od chvíle, kdy se vrhla do světa motoristického sportu. Na oslavu, jak už to tak bývá zvykem, pak pro své zákazníky připravila limitovanou edici „120 let motorsport“, která bude omezena na 1.000 vozů. Od března přitom zákazníci mohli vybírat z modelů Scala a Kamiq, které nyní doplnila Octavia.

Základem limitované edice se stala, jak už název napovídá, vrcholná verze RS – a to ve všech motorizacích i karosářských verzích (combi +40.000 Kč). Oproti běžnému modelu RS ale limitovaná edice nabídne například 19“ černá leštěná kola Altair, černé koncovky výfuku nebo sportovní výfukovou soustavu pro motorizaci 2.0 TSI 180 kW.

Ve standardu navíc nechybí ani Asistovaná jízda 2.0 Top nebo Adaptivní podvozek DCC. K vyššímu komfortu na cestách by navíc měla přispívat sportovní ergonomická sedadla Top s masážní funkcí a volitelným potahem Suedia nebo sound systém Canton. S výjimkou plug-in hybridu navíc v kufru nechybí dojezdová rezerva.

Edice 120 let motorsport je sice dostupná se všemi motorizacemi RS, do jednoho milionu korun se však vejde pouze základní benzínová motorizace 2.0 TSI 180 kW s manuální převodovkou, která vyjde na 999.900 Kč, resp. 1.039.900 Kč ve verzi combi. Nejdražší je pak motorizace 2.0 TDI DSG s pohonem 4x4, za kterou zákazníci zaplatí 1.064.900 Kč, resp. 1.104.900 Kč za combi.

Ceník Škoda Octavia RS/RS 120 let motorsport Motorizace RS RS 120 let motorsport 2.0 TSI 180 kW 889.900 Kč 999.900 Kč 2.0 TSI 180 kW DSG 939.900 Kč 1.049.900 Kč 1.4 TSI 180 kW DSG iV 939.900 Kč 1.049.900 Kč 2.0 TDI 147 kW DSG 899.900 Kč 1.009.900 Kč 2.0 TDI 147 kW DS4 4x4 954.900 Kč 1.064.900 Kč * příplatek za verzi combi +40.000 Kč

Zákazníci toužící po ještě vyšším standardu mohou samozřejmě zabrousit i do katalogu příplatkové výbavy, který nabízí některá vylepšení za lepší ceny (např. Asistovaná jízda 2.0 Premium), případně stejnou nabídku doplňků jako pro klasické RS.