Škoda Vision In je koncept SUV chystaného pro indický trh. Po skicách automobilka odhaluje jeho designérské detaily.

Škoda má v rámci koncernu VW Group důležitý úkol, dostala na starosti vývoj nové techniky pro indický trh, který se do budoucna má stát důležitým odbytištěm jako dnes Čína. Prvním hmatatelným výsledkem prací na nové platformě MQB A0 In bude koncept Vision In, z něhož vyjde sériové SUV pro Indii. Dva týdny před jeho premiérou Škoda zveřejňuje další podrobnosti o tomto voze.

Zveřejněné video odhaluje vybrané designové detaily připravované studie Škoda Vision In. Maska chladiče dostane masivní dvojitá žebra, což je typický prvek SUV mladoboleslavské značky, doplní je rámeček z křišťálového skla. Žebra budou podsvícená, stejně jako logo na kapotě, což umocňuje impozantní dojem z auta, které navzdory kompaktním rozměrům působí robustně.

Krystalické prvky se pak objeví také uvnitř, což se v minulosti stalo už typickým znakem konceptů Škoda. Konkrétně tyto detaily najdeme u páčky voliče režimů převodovky na středovém panelu nebo pod virtuálním kokpitem. Tento materiál využívá i netradiční ozdoba na vrchu palubní desky. Potahy sedadel mají výrazné zdobné prošívání, na kůží potaženém multifunkčním volantu jsou patrné otočné ovladače dle nového konceptu ovládání vozů, prezentovaného již v aktuální Octavii.

Základem konceptu Škoda Vision In je pak již zmíněná platforma MQB A0 In, přizpůsobená požadavkům indického trhu. Bližší podrobnosti zatím neznáme, architektura by ale měla být jednodušší než u nás známé MQB. Zatím se pro indický trh počítá se čtyřmi modely využívajícími tuto techniku, prodávat se budou se znaky Škoda a Volkswagen.

Škoda Vision In bude oficiálně představena na autosalonu Auto Expo 2020 v indickém Dillí, který se koná od 5. do 12. února. Jedná se o předobraz sériového SUV pro indický trh, které bude představeno ještě během letošního roku.