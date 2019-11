Online z místa: Sledujte zákulisí světové premiéry na našem Instagramu @auto.cz, máme pro vás spoustu příspěvků a stories!

Před pár okamžiky automobilka Škoda odhalila nejočekávanější novinku tohoto roku, když v pražské Národní galerii ukázala zbrusu novou generaci modelu Octavia. My na premiéře samozřejmě jsme a co nevidět se s vámi podělíme o první dojmy z místa, samotné auto vám ale můžeme představit už teď. Octavii IV jsme si totiž podrobně prohlédli o pár dní dříve v ateliéru, kde jsme auto prozkoumali bez tlačenic mezi novináři a váženými hosty.

O čtvrtém vydání Octavie se začalo hovořit vlastně hned po představení faceliftu třetí generace. Určitě si vzpomenete, jak velký rozruch omlazovací procedura (čítající rozdělené přední světlomety) způsobila. Byla to vlastně jedna z prvních informací o chystané novince, že toto řešení, které mělo Octavii více odlišit od Rapidu, nástupce nedostane. To je ale jen jedna z mnoha, mnoha novinek. Dostali jsme od vás nespočet fotografií a videí prototypů, sociálními sítěmi kolovaly snímky interiéru, všechno to ale pořád bylo s pomyslným otazníkem zahaleno tajemstvím. Až do teď.

Exteriér: Trochu Scala, trochu Superb

Vcházím do ateliéru a jako první vidím záď kombíku, který se v tu chvíli připravuje na focení. Od počátku ve mně proporce novinky budí dojem, že koukám na Superb. Octavia IV přitom ve srovnání s předchůdcem nenarostla zas tak dramaticky – liftback o 19 mm, kombík o 22 mm. Obě karosářské verze teď mají shodnou délku 4689 mm. Stejná je i šířka, která v obou případech narostla o 15 milimetrů na 1829 mm. Rozvor náprav zůstal zachován, i nadále má hodnotu 2686 mm. Škodovka rovněž zapracovala na aerodynamice. Součinitel odporu vzduch u verze liftback je 0,24 cx, v případě kombíku 0,26 cx. Ve své třídě se tímto Octavia řadí mezi auta s nejlepší aerodynamikou vůbec. Mezigeneračně si polepšila o 14 %.

Škoda Octavia III vs. Octavia IV - srovnání vnějších rozměrů liftback kombi Octavia III Octavia IV Octavia III Octavia IV Délka [mm] 4659 4689 4667 4689 Šířka [mm] 1814 1829 1814 1829 Výška [mm] 1461 - 1465 - Rozvor [mm] 2686 2686 2686 2686 Rozchod vpředu [mm] 1549 - 1543 - Rozchod vzadu [mm] 1520 - 1534 - Rozměr pneu ["] 15-18 (19 RS) 16-19 15-18 (19 RS) 16-19

Od čísel k prvním živým dojmům: Ze všech těch špionážních fotek, úniků, spekulací a ilustrací jsme si už mohli nějakou hrubou představu o vzhledu udělat. Říkal jsem si, že pokud je únik skutečný, má novinka našlápnuto k tomu, aby byla vskutku hezkým autem. A realita skutečně odpovídá. Příď netají inspiraci Scalou - dostává větší masku chladiče s výraznějším chromovým lemem, na kterou v nejvyšší výbavě navazují Matrix LED světlomety.

U světel chviličku zůstaneme. Nejsou tak trojúhelníkové, jako u Scaly, ani tak úzké a extravagantní, jako v případě Kamiqu. Octavia dostává poněkud méně odvážný tvar světlometů, což ale rozhodně neplatí pro samotnou technologii. Už základní výbavy hojně využívají diody – pro denní svícení ve formě spodní linky, potkávací i dálková světla, ale také jako zdroj koncových svítilen. Konvenční žárovka je tady pouze v blinkru. Ve vyšších verzích ale dostanete zmiňované „matrixy“, soustavu schopnou individuálně zhasínat jednotlivé segmenty a plynule vykrývat protijedoucí vozidla. Samotný světelný podpis nechává prostřednictvím dvou svislých linek vzpomenout na čtyřokou Octavii. Novinka má (na rozdíl od Kamiqu) dynamické blinkry pouze vzadu. Zadní lampy jsou vůbec poprvé dělené a z části zasahují do víka kufru. A ještě jedna zajímavost: klasickou žárovku v autě najdete jedinou, je ve schránce spolujezdce.

Na zádi kombíku se nachází vícero novinek. Například dlouhý střešní spoiler, který pomáhá k lepší aerodynamice. Nechybí samozřejmě nápis Škoda namísto loga uprostřed víka, minulostí jsou ostré hrany po stranách registrační značky. Víko zavazadlového prostoru lze otevírat elektronicky, případně „kopnutím“ pod nárazník. Že s fungováním této inovace nemáte dobré zkušenosti? Octavia se celý proces snaží usnadnit, protože vám posvítí na zem přesně tam, kde máte pohyb nohou vykonat. Exemplář, který jsme si v ateliéru prohlíželi, touto funkcí bohužel nedisponoval. To samé platí i pro liftback, jehož víko zase dostává vyvýšení po vzoru „ducktailu“.

Čtvrté generaci nepovyrostly jen rozměry, ale také dostupné obutí. Celkový průměr kol narostl o 20 milimetrů na 665 mm. Octavia teď může mít kola od šestnácti do devatenácti palců, zatímco předchozí generace obouvala patnácti- až osmnáctipalcová kola. Devatenáctky byly vyhrazeny sportovnímu derivátu RS. Vystavené exempláře obouvaly devatenáctky, přičemž oboje sady jsou na první pohled hodně líbivé.

Interiér: Opravdu je revoluční

Že bude pracoviště řidiče hodně jiné než u trojkové Octavie, to už jsme nějaký čas tušili. Napovídaly to nejen špionážní snímky kolující po sociálních sítích, ale i oficiální skica, která se objevila před pár dny. A skutečně. Kabina je zcela jiná, modernější, digitálnější, přesto stále vyznávající tradiční a veledůležité hodnoty – prostornost a praktičnost.

Ale pojďme popořadě. Nejprve si sedám za volant, který prošel razantní úpravou. Volant je dvouramenný, má po stranách chromované otočné válečky, prostřednictvím kterých listujete v menu palubního počítače. Věnec není zcela pravidelný, jako je tomu třeba u Hondy e, ale má výstupek ve spodní části. V něm se budou objevovat loga jako RS či Scout (nikde jinde v interiéru už je nenajdete), případně tu může být označení limitované edice. Základní provedení dostanete bez multifunkčních ovladačů, naopak za příplatek bude k dispozici sportovní tříramenný volant.

Další velkou novinkou je volič samočinné převodovky, velkou páku totiž střídá decentnější přepínač se systémem shift-by-wire, který jednotlivé režimy jízdy nestřídá mechanicky, ale elektronicky. Na středové konzole je tak mnohem více místa. Vejdou se sem držáky na nápoje, slot na klíček (který prošel velkou modernizací, díky lesklému povrchu a jednolitému tvaru působí hodnotněji), ale i indukční nabíjení telefonu. Vedle něj najdeme dva konektory USB-C. Celkem jich Octavia IV umí mít pět. Dva vpředu, dva vzadu a jeden v úchytu zpětného zrcátka. Sem můžete zapojit externí kameru, takže vám kabel netrčí ve výhledu.

Výdechy topení jsou teď umístěny níže a navazuje na ně klavír s vybranými funkcemi vozu. Teplotu v Octavii nastavíte nově výhradně dotykem, nikoliv otočným ovladačem. Výhodou je alespoň to, že na rozdíl od takového Peugeotu nemusíte vždy překlikávat do menu tlačítkem Clima. Stupně totiž na obrazovce multimediálního systému (k těm se ještě dostaneme) vidíte vždy. A když se rukou přiblížíte, tlačítka pro stisk se ještě zvětší. Tlačítko Clima slouží pro otevření podrobnějšího nastavení.

Není to jen o teplotě, dotykem v nové Octavii nastavíte celou řadu funkcí. Zmizel například klasický otočný ovladač pro světla, čtyřka dostává dotykové spínače podobné Audi. Dotykové plochy nahrazují tlačítka i na místech, kde byste to nečekali. Třeba u ovládání stropní rolety či panoramatického okna. Celý stropní panel je dotykový, jediným fyzickým tlačítkem je bezpečnostní SOS. Dotykem se ovládají také stropní diodové lampičky. Jedním ťuknutím se rozsvítí, případně zhasnou. Delším podržením prstu můžete světlo plynule stmívat.

Nedílnou součástí kabiny je pochopitelně multimediální systém. Nová Octavia nabízí čtveřici různých infotainmentů, prostřednictvím kterých ovládáte jednotlivé funkce vozu. Kupříkladu nastavování klimatizace probíhá vždy dotykově, ať už máte řešení jednozónové bez senzoru teploty, dvouzónové či třízónové s nezávislou regulací teploty vzadu (to je rovněž novinka). Vybírat můžete mezi těmito variantami:

Swing je základní provedení volně stojícího dotykového displeje s úhlopříčkou 8,25 palce. Nemůže obsahovat navigaci a slouží především pro ovládání klimatizace a přehrávaných médií. Zároveň jde o jediný systém, jenž má po stranách dva otočné ovladače.

je základní provedení volně stojícího dotykového displeje s úhlopříčkou 8,25 palce. Nemůže obsahovat navigaci a slouží především pro ovládání klimatizace a přehrávaných médií. Zároveň jde o jediný systém, jenž má po stranách dva otočné ovladače. Bolero už je ryze dotykové bez jakýchkoliv konvenčních tlačítek. Displej má deset palců a chybí mu navigace. Tu lze ale snadno dokoupit, čímž infotainment povýšíte na verzi Amundsen.

už je ryze dotykové bez jakýchkoliv konvenčních tlačítek. Displej má deset palců a chybí mu navigace. Tu lze ale snadno dokoupit, čímž infotainment povýšíte na verzi Amundsen. Amundsen se od Bolera liší pouze zabudovanou navigací.

se od Bolera liší pouze zabudovanou navigací. Columbus má rovněž deset palců jako dvě nižší varianty, umí ale více věcí. Nabízí větší kapacitu vnitřního úložiště a promítá navigaci i do digitálního přístrojového štítu.

Velkou novinkou, o které se zatím příliš nemluvilo, je dotyková lišta, kterou najdeme pod obrazovkou od stupně Bolero výše. Prostým posunem prstu po ní můžete upravovat hlasitost rádia. Přepnete-li se na klavíru do nastavení klimatizace, můžete posunem dvou prstů regulovat teplotu pro řidiče. Stisk fyzického tlačítka mi tu přijde jako zbytečný mezikrok, vždyť dva prsty mohou být pro nastavování teploty vyhrazeny standardně. Něco takového by se ale dalo snadno změnit aktualizací softwaru. Uvidíme. Zajímavé je, že v novém Golfu byste tuto inovaci hledali marně. Novinkou je rovněž head-up displej, jenž promítá důležité informace přímo na čelní sklo.

Na tradice se nezapomnělo

Interiér se už na první pohled posunul o třídu výše, což první posazení dovnitř jenom potvrzuje. Měkčenými materiály kolem řidiče či stylovější přístrojovou deskou s líbivou textilií to jen začíná. Nechybí ergonomická sedadla s pečetí kvality AGR. Mohou být vyhřívaná, navíc vůbec poprvé dostávají ventilaci a masážní funkce.

Řidičská pozice se hledá snadno, rozsah nastavení volantu a sedačky je velkorysý. Sedačky mají výrazné boční vedení a novinkou je nastavitelný sedák. Také do druhé řady se nastupuje snadno, Octavia má totiž bohatě vykrojené dveře. Nově můžete bezklíčově nastupovat nejen dopředu, ale i dozadu. S výškou 176 cm si sedám sám za sebe a před koleny i nad hlavou mi v liftbacku v pohodlné poloze zůstává rezerva nějakých pět centimetrů. Pocitově je prostornost uvnitř více méně shodná s předchůdcem, což se potvrzuje v momentě, kdy do rukou bereme měřící techniku. Škodovka slibuje dva centimetry k dobru pro nohy, protože ale rozvor zůstal stejný, musela hledat skulinky v modulární platformě.

Vzadu můžete sklopit loketní opěrku s držáky na nápoje, ve vyšších výbavových stupních dostáváte standardně chromové ozdobné lišty ve výplních dveří. Ty jsou vpředu měkčené, avšak vzadu tvrdé. Ve výbavě se nově objevují také sluneční clony, ze simply clever prvků stojí za zmínku smetáček či deštník v odkládací schránce dveří.

Škoda Octavia III vs. Octavia IV - srovnání vnitřních rozměrů liftback kombi Octavia III Octavia IV Octavia III Octavia IV podélný prostor vpředu min/max [mm] 830/1070 880/970 830/1070 880/970 podélný prostor vzadu min/max [mm] 580/830 700/820 580/830 700/820 výška nad sedadlem vpředu [mm] 1040 1010 1040 1010 výška nad sedadlem vzadu [mm] 940 950 980 920 šířka vpředu [mm] 1470 1480 1470 1480 šířka vzadu [mm] 1470 1460 1470 1460 délka sedáku vpředu [mm] 480 540 490 540 délka sedáku vzadu [mm] 440 460 440 460 výška operadla vpředu [mm] 625 640 630 640 výška opěradla vzadu [mm] 650 660 650 660

Škodovce se podařilo navýšit objem zavazadlového prostoru. Do liftbacku naložíte 600 litrů zavazadel (+10 l), kombík pojme 640 litrů (+30 l). Nespočet organizérů a věšáků je pro obrovský kufr samozřejmostí, stejně jako dvojitá podlaha v kombíku. Novinkou je mechanicky sklopné tažné zařízení, které se odjišťuje elektronicky stisknutím tlačítka v kufru. Ten disponuje funkcí tip-to-close, takže pro jeho zavření stačí jen lehce zatáhnout za otevřené víko.

Škoda Octavia III vs. Octavia IV Combi - srovnání zavazadelníků Model Škoda Octavia III Škoda Octavia IV Objem zavazadelníku min/max [l] 610/1740 640/- Výška nákladové hrany [mm] 660 660 Šířka kufru v nejužším místě [mm] 1000 1000 Délka kufru [mm] 1060 1050 (1080) Délka po sklopená zadní opěradla [mm] 1730 1690 Výška pod plato [mm] 580 600 (480) Výška pod otevřeným zadním víkem [mm] 1940 1940 *údaje v závorkách platí pro podlážku v horní rovině

Motory: Mildhybridy i slabé 2.0 TDI

V paletě pohonných jednotek se žádné velké překvapení nekoná, přesto jsme nějaké novinky zaregistrovali. Nabídku otevírá litrový tříválec TSI Evo s výkonem 81 kW, kterému sekunduje patnáctistovka TSI Evo se čtyřmi válci a silou 110 kW. Oba motory se standardně párují se šestistupňovou manuální převodovkou, sáhnout ale můžete také po sedmistupňové samočinné převodovce DSG.

Verze s automatem jsou vždy tzv. mild hybridy e-TEC a používají 48V řemenový startér-generátor a 48V lithium-iontový akumulátor. Můžete plachtit se zcela vypnutým spalovacím motorem, shromažďovat energii získanou rekuperací při brzdění, nebo naopak využít točivý moment elektromotoru a zlepšit tak dynamiku. Škodovka také slibuje tišší chod motoru a méně vibrací. Nejvýkonnějším benzinem v nabídce je aktuálně dvoulitr TSI se silou 140 kW, jenž se standardně páruje se sedmistupňovou dvouspojkou a pohonem 4x4.

Škoda Octavia IV - technická data benzinových motorů 1.0 TSI 1.0 TSI e-TEC 1.5 TSI 1.5 TSI e-TEC 2.0 TSI Válce/ventily 3/4 3/4 4/4 4/4 4/4 Výkon [kW] 81 81 110 110 140 Převodovka 6M 7DSG 6M 7DSG 7DSG Točivý moment [Nm] 200 200 250 250 320 Max. rychlost [km/h] 207 (203) 206 (201) 230 (224) 228 (225) 232 (234) Zrychlení 0-100 km/h 10,6 10,6 8,2 (8,3) 8,4 6,9 Kominovaná spotřeba (WLTP) [l/100 km] - - 5,2-6,1 - - *údaje v závorce se vážou k provedení kombi, e-TEC = mild hybrid

Nabídka dieselů už čítá výhradně dvoulitry TDI. Ten nejslabší má 85 kW a můžete jej mít se šestistupňovým manuálem i sedmistupňovým automatem. Silnější verze se 110 kW umí manuál i automat, ke kterému lze přihodit i pohon všech kol. No a nejvýkonnější varianta se 147 kW má sedmistupňové DSG a pohon 4x4 standardně. Díky nové řadě úprav výfukových plynů SCR se dvěma katalyzátory vypouští motory TDI Evo až o 80 % méně dusíku. Jednotky mají technické předpoklady k tomu, aby splňovaly budoucí emisní normu Euro 6d.

Škoda Octavia IV - technická data naftových motorů 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI 2.0 TDI Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4 Výkon [kW] 85 85 110 110 147 Převodovka 6M 7DSG 6M 7DSG/7DSG 4x4 7DSG 4x4 Točivý moment [Nm] 300 250 340 340/360 400 Max. rychlost [km/h] 211 (205) 209 (205) 228 (224) 227 (222)/217 (216) 235 (236) Zrychlení 0-100 km/h 10,3 (10,4) 10,8 8,9 8,7 (8,8)/8,8 7,1 Kominovaná spotřeba (WLTP) [l/100 km] 4-4,7 - - 4,3-5,4/- -

Historicky nejpočetnější je u nové generace Octavie nabídka alternativních pohonů. Vedle zmíněných mild hybridů se v nabídce objevuje verze na CNG. Provedení G-Tec má základ v motoru 1.5 TSI a páruje se s manuální i automatickou převodovkou. Suverénně největší novinkou je však plug-in hybridní pohon, který Octavia dostává vůbec poprvé. Varianta do zásuvky se jmenuje Octavia iV, což je pro čtvrtou generaci malinko symbolické.

Plug-in kombinuje benzinovou čtrnáctistovku o výkonu 115 kW s elektromotorem o síle 75 kW. A protože víme, že čísla nejde prostě sčítat, dostáváme se složitými výpočty k systémovému výkonu 150 kW a maximálnímu točivému momentu 350 newtonmetrů. Pohonné ústrojí se kombinuje se šestistupňovou samočinnou převodovkou DSG. Lithium-iontová baterie má kapacitu 13 kWh a dle WLTP umožňuje dojezd 55 kilometrů na jedno nabití. Nevýhodou je jen menší kufr: 450 litrů u liftbacku a 490 litrů v kombíku. Ze zásuvky budete moci nabíjet všechna dostupná provedení Octavie vyjma základní výbavy Active a terénní verze Scout.

Škoda Octavia IV - technická data alternativních pohonů 1.5 TSI CNG 1.5 TSI CNG 1.4 TSI iV plug-in hybrid Válce/ventily 4/4 4/4 4/4 Výkon [kW] 96 96 150 Převodovka 6M 7DSG 6DSG Točivý moment [Nm] 200 200 350 Max. rychlost [km/h] 216 (213) 215 (212) 220 (220) Zrychlení 0-100 km/h 10 9,9 7,9 Kominovaná spotřeba (WLTP) [l/100 km] - - -

Za zmínku jistě stojí i různé verze podvozku. Vedle standardního provedení se nabízí ještě sportovní, které je snížené o 15 milimetrů, případně podvozek zvýšený o 15 mm v rámci paketu pro špatné cesty. Příplatkovou položkou bude adaptivní podvozek DCC, který v rámci volby jízdního režimu poprvé nabízí také možnost navolit si jednotlivé parametry: tlumící charakteristiku, řízení či řazení samočinné převodovky. DCC dostává o 10 mm nižší světlou výšku, což neplatí pouze pro plug-in hybrid. Octavie s motory do výkonu 110 kW (včetně) dostávají vzadu vlečnou nápravu, ty silnější víceprvkovou.

Bezpečnost: Lepší než kdy dřív

Opomenout nesmíme ani asistenční a bezpečnostní prvky, kterých nová Octavia dostává nespočet. Novinkou je například asistent vyhýbání, jenž řidiči pomůže mírným zásahem do řízení v případě hrozící srážky. Asistent pro odbočování zase rozpozná protijedoucí vozidla, umí řidiče upozornit, případně nouzově zastavit. Varování při vystupování z vozu zase varuje řidiče před otevřením dveří, když se zezadu blíží jiné vozidlo nebo cyklista.

Další asistenti se objevují ve vylepšené verzi. Díky Area View můžete při parkování prohlédnout okolí vozu. Asistent změny jízdního pruhu je aktivní až do vzdálenosti 70 m. Prediktivní adaptivní tempomat je aktivní do rychlosti 210 km/h a automaticky upravuje rychlost podle vozidla vpředu. Máte-li Octavii s automatickou převodovkou, dokáže zcela zastavit. Prediktivní adaptivní tempomat je společně s rozpoznáváním dopravních značek, asistentem hlídání jízdního pruhu a emergency asistentem součástí systému Travel Assist.

Nechybí samozřejmě ani zabudovaná karta eSIM, díky které je Octavia nepřetržitě online. Hlasová asistentka Laura, která se v Octavii rovněž objevuje poprvé, tak může čerpat nejen z vlastních znalostí (umí třeba zadat adresu do navigace nebo nastavit teplotu), ale vybrané věci zvládne najít i na internetu.

Úspěch pojištěn

Na oficiální český ceník si ještě musíme počkat, pár věcí nám ale napovídá, že čtvrtá generace Octavie bude prodejním hitem stejně jako předchůdce. Čtyřka například nadále nabídne vstupní provedení Active, které jistě bude atraktivní volbou pro fleetové zákazníky (Scala či Kamiq jej nemají). Škodovka si tak úspěch novinky svým způsobem pojistila.

Kromě základního provedení Active budou v nabídce také varianty Style a Ambition, tedy ty, které dobře známe od předchůdce. Chybět nebude ani sportovně střižené provedení RS, stejně jako terénně laděný Scout. Jedinou zásadní změnou je konec luxusní verze Laurin & Klement. Něco nám říká, že taková Octavia už by mohla lézt do zelí většímu Superbu.

Novinka je větší, hodnotnější a modernější, přesto se spekuluje, že minimálně její základní cenovka by mohla zůstat na zhruba stejné sumě, jakou dnes dáte za generaci tři. Jen připomeňme, že té se za celý minulý rok prodalo 25.834 kusů. V roce letošním to za prvních deset měsíců bylo 18.398 ks. Není důvod, proč by čtvrté pokračování nemělo na tyto úspěchy navázat.

Co bude dál?

Octavia IV už prozradila všechno, přesto její cesta teprve začíná. Pokračovat bude koncem listopadu, kdy by měl být spuštěn konfigurátor a rovněž se dozvíme oficiální české ceny. Jak už od nás víte, do produkce vstoupí nejprve kombík, stane se tak na přelomu listopadu a prosince tohoto roku. Liftback bude následovat o několik týdnů později. První auta se na našich cestách mohou objevit ještě před koncem letošního roku, naplno se ale vykrývání objednávek rozběhne až v prvním kvartálu toho příštího.

A dosluhující třetí generace? Její dny jsou téměř sečteny. Liftback už u prodejců neobjednáte, jeho produkce skončí v 52. týdnu, následovat bude doprodej skladových zásob. Kombík se bude montovat o něco déle, konkrétně do 14. týdne příštího roku, nabídka možností (barvy, verze interiéru, příplatky) se ale výrazně zeštíhlí, například základní Active či luxusní Laurin & Klement neobjednáte už dnes. Octavia III bude žít o něco déle vlastním životem v Indii, Rusku a Číně. V Evropě souběžná výroba dvou generací, jako tomu bylo v případě někdejší Octavie Tour, v plánu není.