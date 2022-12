Škoda testuje novou funkci, která má řidiče upozornit na blížící se vlak

Automobilka Škoda testuje novou funkci palubní aplikace Traffication, kterou lze nainstalovat do palubního infotainmentu. Má upozornit řidiče na blížící se vlak.

Škoda si od nové funkce, kterou nabízí ve spolupráci s dopravní společností Leo Express, slibuje, že sníží riziko nehod na železničních přejezdech. Funguje to následovně: do cloudového úložiště se pravidelně ukládá poloha vlakových souprav, z úložiště se pak tato data přenášejí do vozů vybavených aplikací Traffication a nacházejících se v blízkosti železničního přejezdu, k němuž se vlak přibližuje.

Na středovém displeji se následně zobrazí varování o přijíždějící soupravě a ozve se také hlasová výstraha. Škoda aktuálně funkci testuje v České republice, ale už pracuje na integraci dalších železničních dopravců napříč Evropou, s některými společnostmi teprve vyjednává.

Video se připravuje ...

Aplikace Traffication však samozřejmě umí i jiné věci, varování před přijíždějícími vlaky je jen novinkou. Traffication díky datům od poskytovatelů dopravního zpravodajství a z dalších vozů Škoda umí upozornit na zhoršené povětrnostní podmínky, špatnou sjízdnost silnice nebo dopravní nehody. Odhalí také například, když vůz najede do protisměru na dálnici, a varuje ostatní řidiče, kteří se k nebezpečnému úseku blíží.

Sníženou viditelnost mimochodem škodovky poznají například díky aktivaci mlhových světel – a i tento údaj je odeslán do cloudového úložiště, odkud z něj čerpají aplikace v jiných vozech. Řidič může navíc nebezpečnou situaci v provozu sám nahlásit klepnutím na obrazovku, a varovat tak ostatní uživatele využívající aplikaci Traffication. Aplikace je nyní k dispozici ve 32 evropských zemích a varování zobrazuje ve 23 jazycích.

Video se připravuje ...

Traffication mohou využívat šoféři současných modelů Škoda vybavených infotainmentem třetí generace Modular Infotainment Matrix, aplikaci lze stáhnout přímo v infotainmentu, případě v online obchodě Škoda Connect. Aktualizace s funkcí upozorňující na blížící se vlak už je také k dispozici.