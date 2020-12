Škoda vstupuje v Česku do automobilového esportu. Zúčastníme se i my

Motorsport to má stále těžší, v koncernu VW obzvlášť. Zahrát si ale můžeme a vypadá to na skvělou zábavu! A budou i ceny.

Pro mě je to mimořádná srdcovka, s Colin McRae Rally jsem od začátku, co já se napařil s dvojkou… Samozřejmě na klávesnici, s maličkým monitorem, ale sranda to byla veliká. I v novém škodováckém seriálu můžete bušit do klávesnice, volant a pedály ale budou určitě lepší. Platforma je na vás, kromě PC můžete hrát na PlayStationu i Xboxu.

Podmínkou je hra Dirt 2.0, registrace na stránkách www.skoda-erallycup.cz , účet na stránkách výrobce hry a samozřejmě internetové připojení. A můžete frčet. Jezdí se logicky s Fabií R5, povinný je pohled z vozu, všichni hráči budou mít přednastavenou stejnou míru poškození vozu a degradaci povrchu. Na absolvování soutěže budete mít jeden pokus.

Celkem se pojede šest podniků, startuje se už na Štědrý den v Monte Carlu. A pokud to situace dovolí, v půlce března by se mělo jet živé finále. Budeme doufat.

Upřímně, na finále to úplně nevidím, ač jsem se tedy v mládí něco najezdil a simulátor jsem si taky už párkrát zkusil. Včera jsem si poprvé zajezdil na vypůjčené technice od Škodovky, hlavně pedály mám prý profi, ovládání je skutečně na dost vysoké úrovni. Nechybí ruční brzda, páka sekvenčního řazení. Ano, krásná výbava, děkuji, ale obávám se, že mým maximem bude, že se ztrapním jenom trošku. Ne že by mi to bylo jedno, ale zábava je to natolik pohlcující, že tu mírnou ostudu asi přežiju.

Ti schopnější a vyhranější z nás se můžou těšit na pěkné ceny, tou hlavní je tříměsíční zápůjčka Octavie RS iV, nebudou ale chybět ani spolujízdy ve skutečném soutěžním speciálu.

A na Ježíška závodit nemusíte, abyste neměli doma zlou krev. Na absolvování soutěže máte vždy sedm dnů od startu podniku. Ale bacha, jenom jeden pokus, jak jsem už napsal. Tak se třeba ve Škoda eRally Cupu potkáme!