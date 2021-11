Škoda zvažuje ještě menší SUV pro vybrané trhy

Novinka s délkou pod čtyři metry by měla směřovat do Indie a podobné rozvojové trhy, kde segment malých SUV zažívá rychlý boom.

Vozy typu SUV se stávají hitem po celém světě, ovšem zatímco v zámoří jsou na vrcholu popularity obrovské silniční koráby, na rozvojových trzích vzrůstá hlad po opravdu malých SUVčkách. A právě této poptávky by údajně měla chtít využít i automobilka Škoda, která koketuje s myšlenkou nabídnout SUV s délkou pod čtyři metry.

Podobné kroky by nás přitom neměly příliš překvapovat. Ostatně právě mladoboleslavská automobilka byla koncernem Volkswagen Group pověřena vývojem platformy MQB A0 právě pro vozy určené na rozvojové trhy. Na derivátu platformy MQB A0 IN pak vzniklo SUV Kushaq i sedan Slavia.

Informace o možném vývoji malého SUV značky Škoda pro rozvojové trhy pak v rozhovoru pro Autocar India naznačil i Thomas Schäfer, předseda představenstva automobilky Škoda. „Segment pod 4 metry je náročným segmentem. Musíte mít dobrou marži i skvělý vzhled,“ uvedl Schäfer.

Ten v rozhovoru rovněž zmínil, že samotná platforma vytváří zhruba 70 procent hodnoty vozu. Neopomněl ale ani připomenout, že právě Škoda je pověřena rozvojem platformy MQB A0 pro celý koncern a díky tomu se technici mohou skutečně ponořit do jejího dalšího vývoje.

V rozhovoru však zmínil, že automobilka si ještě musí dodělat svůj „domácí úkol“, neboť nejde o jednoduché zadání a automobilka s ním ještě „není zcela úplně hotová“. Ostatně jak Schäfer dodal – pokud by měl být celý projekt uskutečnitelný, bude třeba se neomezovat pouze na indický trh, ale počítat také s globálním exportem modelu.

Pokud se pustíme do spekulací, pak by základem škodovácké novinky měla být lehce zmenšená platforma MQB A0 IN, zatímco pod kapotou by se mohly zabydlet motory 1.0 MPI a 1.0 TSI. Základem bude zřejmě manuální převodovka, ve vyšších verzích by se však mohly objevit i automaty. Poháněná pak bude zřejmě jen jedna náprava, jak je u podobných modelů zvykem.

S délkou pod 4 metry a vyšší stavbou karoserie by se pak novinka mohla utkat v souboji o přízeň na různých světových trzích například s vozy jako Citroën New C3, Hyundai Venue, Kia Sonet, Nissan Magnite, Honda ZR-V, Toyota Raize nebo Tata Nexon.