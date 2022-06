Sledujte TT Assen 2022 online na iSport.cz

V nizozemském Assenu probíhá 11. závod letošního mistrovství světa silničních motocyklů. Jako jediný v kalendáři není Velkou cenou, ač to mnoho českých „odborných“ médií okázale ignoruje. Oficiálně se jmenuje TT Assen, do roku 2003 pak Dutch TT – a říká se mu tak stále. Název „Grand Prix Nizozemska“ se používal v minulosti, od konce čtyřicátých do sedmdesátých let 20. věku, pak ještě chvíli v devadesátých.

Slavný okruh s přezdívkou „Katedrála rychlosti“ čítá celkem dvanáct pravých a šest levých zatáček. Nemá prakticky žádné převýšení. Motocyklové jezdce zde trápí nevyzpytatelné počasí, deště si ostatně užili do sytosti v pátek. Vane tu občas i silný nárazový vítr, letos jej zatím zůstali ušetřeni.

MotoGP

Spekulace ohledně přestupu Álexe Márqueze od LCR Hondy na Ducati týmu Gresini byly oficiálně potvrzeny. Fabio di Giannantonio dostane pro příští rok nového kolegu, dvojnásobného mistra světa (Moto2 a Moto3).

„Velcí kluci“ si to v neděli dopoledne rozdali ve warm upu, který trvá dvacet minut. Rychlost vypiplaných Aprilií RS-GP už nikoho nepřekvapuje. Rozcvičku vyhrál Aleix Espargaró (1:32,4 min). Jezdci nejprestižnější třídy měli před sebou ostrých 26 kol, přes 118 km.

Moto2

Luca Boscoscuro si může mnout ruce, že vyhodil Romana Fenatiho a místo něj povolal Alonsa Lópeze. V dopolední desetiminutovce měl Španěl nejlepší tempo, což dokázal časem 1:37,2 min. Alespoň není prostřední třída jen o německém Kalexu, když MV Agusta nestačí. Pády v Assenu bývají velmi rychlé, přesvědčil se o tom Američan Sean Dylan Kelly.

Jezdce v závodě čekalo 24 kol, tedy 109 km.

Moto3

V neděli ráno v Assenu nepršelo, na trati sice zůstaly po dešti vlhké skvrny, ale mimo závodní stopu. Nejrychlejší čas v desetiminutové zahřívačce zajel Daniel Holgado (1:42,1 min). Závod byl vypsán na 22 kol, tedy necelou stovku kilometrů.

Zdroje: iSport, Wikipedia, MotoGP Twitter, MotoGP.com, Nova Sport

Foto: Václav Duška jr.