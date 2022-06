TT Assen 2022: V MotoGP padaly kvalifikační rekordy, pole position má Bagnaia

11. závodem letošního mistrovství světa silničních motocyklů je jeden z těch vůbec nejslavnějších: nizozemská Tourist Trophy, tedy anglicky a mezinárodně Dutch TT. Klání se ve své bohaté historii pořádalo dokonce i jako Velká cena Nizozemska, případně neslo obě jména. V současnosti tomu tak ovšem není, od sezóny 2004 se používá současný název TT Assen - bez hlavního sponzora, ti se mění. Okruhu se přezdívá „Katedrála rychlosti.“

V okolí Assenu se závodilo už v polovině 20. let minulého století, původní trať vedla mezi obcemi Rolder, Borger, Schoonloo a Grolloo a měřila 28,4 km. Druhý ročník Dutch TT se už konal na Circuit van Drenthe (původní název okruhu), jenže pořád šlo o běžné silnice. Měřil přes 16,5 km a vedl z De Haaru přes Barteldsbocht, Oude Tol, Hooghalen, Laaghalen a Laaghalerveen zpět.

Sedm kilometrů dlouhý motodrom na současném místě vznikl až v polovině 50. let, do roku 1992 sloužila část jako veřejná komunikace. Poslední obří úpravy proběhly v roce 2006, kdy byl přestavěn a zkrácen z tehdejších 5997 na současných 4555 m. Severní smyčka vzala zasvé, zbyly z ní jen kousky. Ráz včetně několika lehce klopených zatáček zůstal naštěstí zachován. Okruh je ale velmi rychlý.

Historii klání přerušila jen druhá světová válka a předloni covid. Závody se v Assenu konaly tradičně v sobotu, až v roce 2016 se program přizpůsobil ostatním kláním. Pro fanoušky silničních motorek je areál doslova chrámem, ti se začali sjíždět už v úterý brzy ráno… Pochopitelně hlavně na vlastních jednostopých strojích.

Ze zákulisí MotoGP

Loňský mistr světa superbiků Toprak Razgatlıoğlu se dočkal. 22. června si vyzkoušel tovární Yamahu YZR-M1. Na okruhu MotorLand Aragón ujel 40 kol, společnost mu dělal testovací jezdec Cal Crutchlow a dopoledne také dešťové kapky. Časy zveřejněny nebyly, šéf Lin Jarvis však Topraka chválil.

Álex Márquez se pravděpodobně přesune příští rok do týmu Gresini, jeho kolegou zůstane Fabio di Giannantonio. Manažer Emilio Alzamora, exmistr světa stopětadvacítek z roku 1999 nabízí Nadie Padovani milion eur od sponzora, značky nealkoholického piva Estrella Galicia 0,0. A na to vdova po Faustovi Gresinim určitě uslyší. Alzamora mimochodem během své kariéry v MS vyhrál 4 GP „malorážek“, ale ve své mistrovské sezóně, kdy o pouhý bodík porazil Marca Melandriho, nezvítězil ani jednou!

Mladšího Márqueze by měl u LCR vystřídat Álex Rins. K osobě případného druhého jezdce šéf Lucio Cecchinello řekl: „Jestli zůstane Taka Nakagami, nebo přijde Ai Ogura, to nezáleží na mně. Jezdce si určuje a platí Honda Racing Corporation, nemám do toho co mluvit.“ Z výše napsaného vyplývá, že Miguel Oliveira určitě ke Gresinimu nepůjde, tudíž se pravděpodobně přesune do RNF Razlana Razaliho. A o rozdělení LCR na dvě stáje se už zase nemluví...

Honda nezískala na Sachsenringu body v nejvyšší kubatuře po 633 závodech v řadě, poprvé od Velké ceny Švédska 1981. Pravda, ve francouzském Nogaru 1982 také ne, ale tam značka kvůli kluzké trati své jezdce ze závodu odvolala.

K Yamaze přijde příští rok technik Luca Marmorini, bude mít na starosti zvýšení výkonu motoru – přirozeně toho, který je je vývoji. Hovoří se rovněž o tom, že by se ze zimních testů vysílaly přímé přenosy, ať už budou kdekoliv, pravděpodobně v portugalském Algarve. Dorna ale musí uzpůsobit scénář, dívat se na motorky od devíti ráno do šesti večer bez přestávky by asi nevydržel ani opravdu skalní fanoušek.

MotoGP

Divokou kartu pro nizozemský závod dostal Lorenzo Savadori, v poli tak tentokrát figurují tři Aprilie RS-GP. Poněkud překvapivě se objevil mezi jezdci i výše zmíněný Rins (Suzuki), který své snažení minulý víkend na Sachsenringu nakonec vzdal, polámané zápěstí bolelo až moc. Uvidíme, jak dlouho vydrží tentokrát. Svolení ke startu od lékařů pochopitelně dostal, bez něj to nejde. Suzuki představila upravenou aerodynamiku právě na jeho motorce. Álex Márquez má zase na své hondě zmenšená černá křídla.

V pátek dopoledne v Assenu pršelo. Prvnímu deštivému tréninku kraloval Jack Miller (1:42,5 min). Kdo také jiný? Australan se v proměnlivých podmínkách snad vyžívá. Marco Bezzecchi a Joan Mir opustili trať prakticky ve stejném okamžiku na tomtéž místě. Exmistr světa 2020 se jen projel mokrým kačírkem, Ital tolik štěstí neměl, ale nestalo se mu nic. Pád ve velké rychlosti potkal Eneu Bastianiniho. „La Bestia“ v náklonu rychle opustil motorku, ale zaletěl si až k bariéře z pneumatik. Nemohl s tím dělat vůbec nic.

Maverick Viñales k dosavadnímu průběhu sezóny podotkl: „Závodní tempo mám, ale pořád se mi nedaří zajet jedno pořádně rychlé kvalifikační kolo.“ To ho samozřejmě limituje v závodech, protože se musí probíjet zezadu.

Při druhém pátečním tréninku trať rychle osychala a přezouvalo se na slicky. Bezzecchi spadl už podruhé za pátek, tentokrát v pomalém vracáku Strubben. Časy padaly až k 1:33,2 min Francesca Bagnaii, v samém závěru překonal Aleixe Espargara. Tomu mechanici zapomněli odmontovat vodní deflektor, který se nemůže používat při obutých suchých pneumatikách a o své nejrychlejší kolo tím pádem přišel.

Jeho bratr Pol nemůže dýchat, mluvit a dusí se, takže o víkendu nepokračuje. Naražená žebra mu prostě vystavila stopku. Franco Morbidelli dostal pro závod long lap za to, že se v pátek dvakrát vracel pomalu do stopy a vždy u toho byl Bastianini, který se samozřejmě čertil. Se Sachsenringem už to bylo potřetí. „Léky na bolest budou dnes nutné, včera jsem to zkoušel bez nich,“ řekl Nakagami, rameno z barcelonského pádu pořád bolí.

Ve třetím tréninku spadl Luca Marini. V rychlosti hodně přes 200 km/h ujelo přední kolo Morbidellimu a letěl. Na zemi se ocitl tento víkend už podruhé Bastianini, zavřel se mu předek. Di Giannantoniovi ujelo zadní kolo, ale byl v pořádku, stejně jako Johann Zarco. Aleixe Espargara příliš často na zemi nevidíme, ale stalo se, tlačil na pilu až moc a přehnal to. Přesto trénink vyhrál (1:32,1 min).

Raúl Fernández si ve čtvrtém „nastavovacím“ vyjel po průjezdu cílem do kačírku. Vítězný Fabio Quartararo (1:32,4 min) zamával francouzským fanouškům, kterých bylo kolem trati poměrně dost.

Bastianini měl v první kvalifikaci technický problém s motorkou, která mu „zemřela“. Proběhl se tedy do boxů pro druhou, ale musel čekat, než mu ji mechanici připraví. Porouchanou dotlačili tamtéž komisaři. Objevily se znovu dešťové kapky a Mir si „lehnul“ i s motorkou, jel po boku a zastavil se tak, „pád-nepád“ byl tak pomalý, že ji ani nestihl opustit. Nejrychleji si počínali tovární jezdci KTM Brad Binder (1:32,4 min) a Oliveira.

V boji o pole position se obhájce titulu projížděl kačírkem. A padal rekord dráhy. Zlomili jej Bezzecchi, Quartararo, Jorge Martín (kterému se záhy zavřelo přední kolo) a hlavně Bagnaia (1:31,5 min). Manažer Davide Tardozzi přitom tvrdil: „V Assenu se nám nikdy nedařilo, Yamaha a Aprilia budou silné...“ Radost mu neudělal pádem Miller, ale… „Pecco“ ano, vyhrál! Vedoucí jezdec průběžného pořadí a loňský šampion se protlačil ještě na druhé místo a nakonec málem ze své yamahy vypadl, Martína nicméně odsunul až na kraj první řady. „Jackass“ překážel na trati Viñalesovi a přišel se mu omluvit.

Jorge po kvalifikaci řekl: „Včera jsem se cítil špatně, dneska to bylo mnohem lepší, chtěl jsem pole position, ale pak došlo k pádu. Na zítřek bude hodně těžké vybírat ty správné pneumatiky.“ Quartararo: „Pecco jel naprosto úžasně. Oproti loňsku jsem se v kvalifikaci zlepšil o dvě desetin, i když je motorka skoro stejná. Doufám, že mi závod vyjde!“ A Pecco? „Perfektní kolo! Udělali jsme obrovský pokrok s předkem, čtvrtý trénink hodně pomohl. Jsem pochopitelně velmi spokojený a těším se na zítřek.“ Mimochodem, Aleix Espargaró s Quartararem zatím bodovali jako jediní ve všech závodech.

TT Assen MotoGP 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 1:31,504 min 2. Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha MotoGP 1:31,620 min 3. Jorge Martín Ducati Prima Pramac Racing 1:31,708 min 4. Marco Bezzecchi Ducati Mooney VR46 Racing Team 1:31,796 min 5. Aleix Espargaró Aprilia Aprilia Racing 1:31,868 min 6. Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 1:32,124 min 7. Johann Zarco Ducati Prima Pramac Racing 1:32,175 min 8. Miguel Oliveira KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:32,272 min 9. Álex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 1:32,307 min 10. Brad Binder KTM Red Bull KTM Factory Racing 1:32,367 min

Moto2

Pedro Acosta si v úterý 21. června při ranním tréninku zlomil levou stehenní kost. Hned o den později byl v Barceloně operován, čeká ho ale několik týdnů odpočinku a rehabilitace. V Assenu jej tedy neuvidíme. Na druhou stranu má ale štěstí, že následuje letní pauza. V Silverstone při Grand Prix Velké Británie by tak už mohl být loňský mistr světa Moto3 fit. Do MotoGP nepůjde, zůstává v prostřední třídě. Přestup by byl v jeho případě příliš unáhlený.

První páteční trénink v dešti pod zlověstnými mraky se stal kořistí Aróna Caneta (1:46,8 min). Marcel Schrötter se sice projížděl i mimo trať, ale na motorce se udržel. Barry Baltus přejel bílý okraj dráhy – a to na mokru většinou znamená pád. Fotografové měli pré, sloupy vody doprovázené jiskrami nejsou často k vidění.

Druhý trénink se jel na suchu. Filip Salač se v Assenu cítil dobře, záda, která si pochroumal v Německu a musel kvůli nim vzdát, ho už nebolela. V dlouhé pravé to položil Sam Lowes, ze svého kalexu s jednotným tříválcem Triumph udělal plochodrážní motorku… Augusto Fernández spadl ve vracečce Strubben, motorka mu ujela jen lehce. Manu González ho pak prakticky okopíroval. Sean Dylan Kelly si „ustlal“ ve vlásence Gerta Timmera před cílem. Záhy jej napodobil na stejném místě Jake Dixon. Albert Arenas si alespoň vyjel do trávy. Nejrychlejším byl Joe Roberts (1:37,3 min). Desátý Salač na něj neztratil ani šest desetin.

Třetí trénink v sobotu dopoledne probíhal v poklidu, až v závěru havaroval Lowes. V superrychlém kole ustřelilo v poslední šikaně přední kolo Salačovi, nic se mu naštěstí nestalo. Dlouho se držel na šestém místě, nakonec získal alespoň osmičku a postoupil přímo do druhé kvalifikace. Nejrychlejší Augusto Fernández zajel 1:37,1 min, původně druhému Schrötterovi byl jeho výkon anulován, proto se český závodník posunul o jedno místo výše z původně devátého.

Arón Canet se krvácení v nose z nehody v běžném provozu nezbavil a převlékl se do civilu. „V pondělí jedu do Barcelony na ošetření, včerejší večerní vypalování ran nevyšlo. Zkusil jsem dnes jet, ale nedopadlo to. Uvidíme se v Silverstone.“

Filip Salač poskytl rozhovor Karlu Abrahamovi: „Na jetých pneumatikách se mi vedlo dobře. Když jsem měl hodně dobře rozjeté kolo na druhé místo, spadl jsem v poslední zatáčce. Schrötter přede mnou předjížděl Baltuse a já si zvolil jinou stopu, měl jsem trochu větší náklon než obvykle. Po Sachsenringu jsem na motorce trochu ztuhlý, ale ničemu to nevadí. Funguje skvěle, našli jsme optimální nastavení a nechci s ním moc hýbat. Assen mě baví, jsem tu poprvé na velkém stroji. Na kvalifikaci máme připraveny dvě zadní gumy, jestli budeme měnit, nebo ne, se rozhodneme až při ní podle rychlejších jezdců.“

První kvalifikace Moto2 viděla technický problém Fermína Aldeguera. Jezdci prostřední třídy mají ovšem k dispozici jen jediný stroj. Nakonec si ale ten jeho dal říct. Nejrychlejším mužem na trati byl Jorge Navarro (1:36,9 min), do Q2 s ním postoupili ještě Alessandro Zaccone, González a Baltus.

V bitvě o pole position opustil trať Celestino Vietti, přes obrubníky ztratil trakci a skončil ve vodorovná poloze v kačírku. V Navarrovi doslova chytly saze, ale pak vévodil poli Lowes. O slovo se přihlásil rovněž Arenas. Nakonec nejrychlejší čas1:36,7 min měl na svědomí Jake Dixon. U Aspara se slavilo! Salač byl dlouho na samém chvostu s velkou ztrátou, v úplně posledním kole se prosadil na 12. místo.

TT Assen Moto2 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Jake Dixon Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:36,736 min 2. Albert Arenas Kalex Inde GasGas Aspar Team 1:36,747 min 3. Sam Lowes Kalex Elf Marc VDS Racing Team 1:36,767 min 4. Ai Ogura Kalex Idemitsu Honda Team Asia 1:36,787 min 5. Alonso López Boscoscuro MB Conveyors Speed Up 1:36,842 min 6. Jorge Navarro Kalex Flexbox HP40 1:36,860 min 7. Joe Roberts Kalex Italtrans Racing Team 1:36,884 min 8. Bo Bendsneyder Kalex Pertamina Mandalika SAG Team 1:36,919 min 9. Augusto Fernández Kalex Red Bull KTM Ajo 1:36,967 min 10. Marcel Schrötter Kalex Liqui Moly Intact GP 1:37,028 min 12. Filip Salač Kalex Gresini Racing Moto2 1:37,124 min

Moto3

Carlos Tatay obdržel pro neděli trest dvou dlouhých kol za nehodu, kterou způsobil v Německu, v prvním kole sestřelil Riccarda Rossiho a naboural Johna McPheeho.

Páteční nizozemský program začal čtyřdobými čtvrtlitry, Na mokru v pouhých dvaceti stupních. David Muñoz se cítil evidentně jako ryba ve vodě, protože byl ze všech nejrychlejší ( 1:52,4 min). Mladičký, teprve šestnáctiletý Španěl si musel na první start mezi ostrými vlčáky (a jednou vlčicí) počkat, protože nesplňoval věkový limit. Debutoval v Mugellu a mezi špičkou se zabydlel opravdu velmi rychle, vždyť už má i pódium ze závodu v Barceloně. Čeká ho teprve čtvrtá Grand Prix v životě! Ošklivý highsider potkal asi největšího smolaře letošní sezóny Alberta Surru, který si spíš léčí polámané kosti, než aby se proháněl po okruzích. Z mokrého kačírku se ale tentokrát naštěstí sebral bez cizí pomoci.

V Assenu se v pátek ráno svezl v nejslabší třídě Ital Luca Lunetta, konkrétně na KTM týmu Avintia. Chyběl totiž Matteo Bertelle, ten dostal šťouchanec od Denize Öncüa při závodě na Sachsenringu. Do FP2 (free practice) však už stálý jezdec nastoupil.

I v pátek odpoledne pršelo. Mario Aji jezdil pekelně rychle, ale v zelené zóně dostal aquaplaning a motorka se proměnila v divokého býka. Indonésan ji ale zkrotil. Surra ztratil kus izolačního materiálu. Kapky ustaly a na asfaltu se vytvořil suchý pruh. Elia Bartolini si v závěru „ustlal“. 1:49,4 min – to byl nejlepší výkon druhého volného měření sil. Opět ho zajel Muñoz.

V sobotu ráno svítilo slunce a dráha byla suchá. Třetí trénink rozhodoval o tom, kdo postoupí přímo do druhé kvalifikace a kdo bude muset do té první. Izana Guevaru nakopl obrubník, ale situaci ustál. Josh Whatley si vyjel z trati a aby nenarazil do bariéry, motorku položil. Adri Fernández si také „ustlal“ v pomalé vracečce. Už byl mimo motorku, když do něj následně vrazila. Uklouzl Andrea Migno. V poslední zatáčce se kutálel do kačírku Elia Bartolini a vzápětí se na stejném místě válel Daniel Holgado, jeho motorka minula jen těsně traťáky. Finále bylo festivalem pádů, ve Strubben si „lehnul“ i Kaito Toba. Vlály žluté vlajky a rušila se kola. Nejrychlejší čas Guevary klesl k 1:41,5 min. Bartolini musel k lékařům. V FP3 opět chyběl Bertelle, toho definitivně nahradil mladičký Lunetta.

Kvalifikační boje se rozhořely v sobotu po poledni. Nad tratí se válely mraky. Holgado dostal trest dlouhého kola pro závod, ale Q1 vyhrál (1:41,6 min). Rozhodovalo vlastně až poslední rychlé kolo. Mezi čtyřku postupujících se dokázal protlačit Stefano Nepa, dál šli ještě Adrián Fernández a Xavi Artigas.

V bitvě o pole position nechyběl žádný favorit, nikdo se „nezapomněl“ vzadu. Dokonce i Jaume Masiá postoupil přímo, potřebný čas zajel na konci třetího tréninku. V poslední době se mu v závodech moc nedaří… Exceloval Tatsuki Suzuki, i když si „ustlal“. Spadl také John McPhee, v první zatáčce mu uletěl předek. Ayumu Sasakiho nezastavilo ani nedávné zranění a čas 1:41,2 min mu přinesl hodinky Tissot. Jeho krajan s tyrkysovou hondou týmu Leopard skončil druhý, první řadu uhájil i Guevara. Na opět výborného Muñoze zbylo čtvrté místo, do druhé řady se k němu postaví Dennis Foggia s Masiou. Vedoucí jezdec průběžného pořadí Sergio García skončil až osmnáctý a Deniz Öncü těsně před ním.

TT Assen Moto3 2022 – Kvalifikace (Top 10) 1. Ayumu Sasaki Husqvarna Sterilgarda Husqvarna Max 1:41,296 min 2. Tatsuki Suzuki Honda Leopard Racing 1:41,362 min 3. Izan Guevara GasGas GasGas Aspar Team 1:41,502 min 4. David Muñoz KTM Boé Motorsports 1:41,664 min 5. Dennis Foggia Honda Leopard Racing 1:41,765 min 6. Jaume Masiá KTM Red Bull KTM Ajo 1:41,811 min 7. Adrián Fernández KTM Red Bull KTM Tech 3 1:41,995 min 8. Lorenzo Fellon Honda Sic58 Squadra Corse 1:42,014 min 9. Xavier Artigas CFMoto CFMoto Racing PrüstelGP 1:42,032 min 10. Joel Kelso KTM CIP Green Power 1:42,064 min

Zdroje: MotoGP.com, Wikipedia, MotoGPsport.cz, Nova Sport, MotoGP Twitter, Motokecy

Foto: Václav Duška jr.