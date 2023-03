Speciální restomod Mini oslavuje výročí Cooperu S a Cooper Car Company

Provedení Cooper S původního Mini letos dosáhlo 60 let, přičemž Cooper Car Company se přehoupla přes 75 let existence. Oslavou je speciální restomod, který vznikne v omezeném počtu.

Přítel sira Aleca Issigonise, tvůrce původního Mini, John Cooper se svým otcem v roce 1946 založil Cooper Car Company. Společnost se původně zaměřovala na formulové závodění, včetně formule 1, než v roce 1959 do jejího hledáčku přišel malý britský hatchback. První produkční Mini Cooper byl postaven v roce 1961 a o dva roky později následoval první Cooper S. V letošním roce tak Cooper S slaví 60. výročí a Cooper Car Company se k němu rozhodla přihodit opožděnou oslavu svých 75 let existence.

V čele dnešní Cooper Car Company stojí Mike Cooper, syn zakladatele Johna. Mike chtěl pro změnu pro svého syna postavit závodní Mini, ve kterém by se mohl účastnit historických závodů, například známých goodwoodských klání. Když ale viděl, co mu vzniká pod rukama, rozhodl se auto vyslat na silnice. Výročí 60 let Cooperu S a (přes) 75 let Cooper Car Company oslaví limitovanou produkcí speciálních restomodů.

Za účelem jejich tvorby spojila Cooper Car Company síly s nově založenou Brightwell Company, jejíž specializací je renovace veteránů. Speciálních restomodů vznikne pouze 20 a všechny za základ použijí originální Cooper nebo Cooper S z roku výroby maximálně 1967 (Mark I). Zájemci mohou dodat vlastní vůz, pokud splňuje podmínky projektu.

O pohon limitované edice se bude starat původní motor o objemu 1.275 cm3, avšak převrtaný na 1.380 cm3. Díky několika dalším úpravám jednotka produkuje zhruba 100 koní místo původních 76 koní, přičemž spolupracuje se čtyřstupňovou manuální převodovkou s krátkými převody. Další specialitou je nastavitelný podvozek, a to včetně tlumičů Koni Classic. Brzdová soustava s posilovačem sestává z předních kotoučů s čtyřpístkovými třmeny a z bubnů vzadu.

Na karoserii je použit zelený lak Connaught Green, doplněný o střechu a pruhy na kapotě v bílém odstínu Old English White, což je odkaz na vozy Cooper Works ze 60. let. Kola byla speciálně vyvinuta pro tuto limitovanou edici a čelní zakázkové světlomety jsou vybaveny LED zdroji. Specifické je rovněž provedení interiéru, kde se na několika místech – například na pedálech – opakuje trojice písmen CCC – Cooper Car Company. Chybět nemohou ani výroční plakety, a dokonce je zde ukryt jeden nabíjecí USB port.

Mike Cooper k limitované edici restomodů řekl: „Tato auta budou velmi speciální a já jsem z projektu naprosto nadšený. Až si převezmou své nové Mini Coopery od Cooper Car Company, bude na světě 20 velmi spokojených zákazníků.“ Cena nebyla oficiálně oznámena, ale vzhledem k rozsahu úprav určitě nepůjde o nic levného. Majitelé s vozem kromě dokumentace dostanou také balíček s historií společnosti, příběhem projektu a fotkami ze stavby auta. Bonusem bude speciálně vyrobená sada nářadí v tašce ladící s čalouněním interiéru.