První Volkswagen bez volantu? Novinka už vozí lidi v německých ulicích
Auta bez volantu jsou zatím pro většinu světa vzdálenou budoucností. První takové robotaxi už začal zkoušet Volkswagen, zatím ale jen ve velmi omezeném provozu. Vlastní komerční robotaxíky ale německá automobilka spustí již brzy.
Robotické taxíky už jsou dnes v některých částech světa součástí provozu. Svézt se v nich mohou uživatelé v USA, Číně nebo Dubaji. Většinou ale stojí na základě sériových vozů, a stále tak mají v interiéru volant a pedály. To platí třeba pro většinu vozů Waymo, robotaxíky Tesla Model Y a také pro spoustu čínských pokusů.
Další generace vozů by se už mohla bez klasických ovládacích prvků obejít, jak ukazují chystané vozy Tesla Cybercab, Baidu Apollo a další. A překvapivě se kolem vývoje děje něco i v Evropě, která jinak působí o pár kroků pozadu. Volkswagen letos v létě představil svůj první produkční plně autonomní vůz ID. Buzz AD a teď se pochlubil konceptem robotaxíku.
Volkswagen Gen.Urban je funkčním prototypem, který byl už nasazen do zkušebního provozu ve Wolfsburgu, domácím městě automobilky. Auto s designem odkazujícím na řadu elektrických modelů ID nesdílí karoserii s žádným produkčním vozem. Oblý vůz s kamerovými zrcátky dokázal také slušně ukrýt většinu svých senzorů, výrazné jsou jen čtyři „komínky“ na rozích střechy.
Zajímavá je také situace se dveřmi, které má Gen.Urban čtyři. Ty přední se posouvají podobně jako na MPV, ale dopředu. Ty zadní jsou výrazně menší, podobně jako třeba na BMW i3, a také se otevírají proti směru jízdy, sloupek B zcela chybí. Z fotek prototypu to vypadá, že vepředu jsou dvě klasické sedačky, vzadu ale buď nejsou žádné, nebo jen jednoduché výklopné, jako třeba v LEVC TX. Vůz ale zjevně jezdí s jedním pasažérem a jeho sedačka se prý automaticky přizpůsobí pro maximální pohodlí.
O interiéru ani o technice toho Volkswagen moc neřekl, zjevné ale je, že auto nemá volant ani pedály. Při zkušebním provozu ale uvnitř sedí člověk hlídající chování vozu a k ovládání má k dispozici veliký panel s joystickem. Na fotce jej má jedna z „řidiček“ položený na klíně.
Při testovacích jízdách ve Wolfsburgu prý Volkswagen netestuje ani tak techniku vozu, jako spíše reakce pasažérů a jejich připomínky. Podle toho bude nadále probíhat vývoj a úprava interiéru. Součástí jsou prý i otázky na to, jaké formy zábavy by na palubě uvítali. Vůz je zatím nasazen na jedné trase ve Wolfsburgu, která má asi 8 kilometrů. Testování bude probíhat tři dny v týdnu a každý den auto najede asi 80 kilometrů.
Do sériové produkce má každopádně Gen.Urban daleko. Elektrická dodávka Volkswagen ID. Buzz AD však je už na ni připravena a brzy bude nasazena do provozu pod dceřinou společností Volkswagenu MOIA. Ta už od roku 2021 provozuje alternativní taxislužbu s elektrickými dodávkami, založenou na modelu Crafter, v Hamburgu. Teď je postupně začne nahrazovat modelem s úrovní autonomie 4, který by měl většinu cest zvládat bez zásahu řidiče. Provoz odstartuje příští rok, později se plánuje také expanze do dalších měst a zemí.
Zdroj: Volkswagen, zdroj foto: Volkswagen, zdroj videa: Volkswagen