Stále se můžeme vrátit ke spalovacím motorům, naznačuje opatrně šéf Stellantisu

Strategie snad všech velkých automobilek do budoucích let, do velké míry vynucená výhledem legislativy, je opouštět spalovací motory a přecházet k elektrickému pohonu – alespoň co se týče vyspělých zemí světa.

Jak ale vyplývá ze slov Carlose Tavarese, šéfa koncernu Stellantis, ještě pořád není pozdě na přehodnocení strategie. Stellantis podle něj bude muset reagovat, „pokud se politický názor a veřejné mínění posune směrem k menšímu množství elektromobilů“.

„V příštím roce jsou dvoje důležité volby – volby do Evropského parlamentu v červnu a volby v USA v listopadu. Může se stát, že politika pak bude jiná,“ cituje Tavarese německý magazín Automobilwoche. „Jedním z mých úkolů je připravit se na nové rámce. Máme plány, které s tím počítají,“ dodává Tavares.

Za současného stavu přitom Stellantis počítá s tím, že v roce 2030 bude v Evropě prodávat výhradně elektromobily a v USA budou ve stejné době elektrická auta tvořit polovinu prodejů. Evropská unie plánuje zakázat prodej nových aut, spalujících klasická fosilní paliva, od roku 2035. Kalifornie a nejméně deset dalších amerických států má plány velmi podobné.

Většina elektromobilů Stellantisu bude stát na platformách STLA Small, Medium, Large a Frame. Nikoliv však všechny – automobilka má ještě levnější platformu s názvem Smart Car, určenou sice pro rozvojové země, ale plánuje na nich odhalit nejméně sedm modelů. Citroën ë-C3 už je na světě, další mají nést loga Fiatu a Opelu.