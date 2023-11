Stellantis vám naftovou dodávku předělá na elektrickou. Měli byste zájem?

Nadnárodní koncern v jedné ze svých domovských zemí chystá program, který zájemcům přemění jejich ojetou dodávku se vznětovým motorem na elektromobil. Konverze by měla vyjít na necelého půl milionu korun.

Koncern Stellantis nedávno ukázal zmodernizované portfolio svých užitkových modelů, které patří k nejpestřejším na trhu. Prim v jejich případě hrají především vznětové motory, které se k pracovnímu charakteru podobných aut ve výsledku hodí nejvíce. Diesel ovšem nemusí být podmínkou.

Pro použití ve městě, například v rámci rozvážkových služeb, ale i u řemeslníků, je elektrický pohon výrazně efektivnější alternativou, zároveň ale také nákladnější. Stellantis ovšem ve Francii od příštího roku začne nabízet program, v jehož rámci mohou majitelé verzí se spalovacím motorem při přechodu na elektřinu dost ušetřit.

Automobilová skupina totiž plánuje rozjet projekt přestavby vznětových dodávek Peugeot Expert, Citroën Jumpy a Opel Vivaro (a pravděpodobně také sesterských typů Fiat Scudo a Toyota Proace) na čisté elektromobily. Ty už sice v nabídce jsou, docela vysoká investice do jejich pořízení ovšem může spoustu lidí odradit.

Naproti tomu v případě tovární přestavby by měly náklady dosahovat zhruba 20 tisíc eur, tedy asi 490.000 Kč. Ani to není malá částka, s ohledem na nižší provozní a servisní náklady, jednodušší a levnější vjezd do center některých měst a zřejmě i nižší daňové zatížení se ovšem mohou vynaložené peníze rychle vrátit zpět.

Francouzský stát navíc díky vypsanému dotačnímu programu nabízí pokrytí až 40 % procent nákladů na přestavbu (nejvýše však 10.000 eur neboli 245 tisíc korun), což by mohlo přilákat docela početnou skupinu zájemců. Podmínkou však je, aby si majitel vůz po konverzi nechal minimálně další rok, případně aby před prodejem najel alespoň 6000 kilometrů, což není nic drakonického.

Ve srovnání s elektrickými variantami, které se bezemisním pohonem vyjely již od začátku, se dá očekávat kratší dojezd. Ten se v závislosti na použitém akumulátoru pohybuje od 224 (50 kWh) až po 350 kilometrů u provedení se 75 kWh.