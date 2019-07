Stane se z Corvette samostatná značka? Mohla by nabídnout i SUV

General Motors se sice v posledních letech zbavil Saabu nebo Opelu, jedna značka by ale v jeho portfoliu mohla přibýt.

Mezi trendy automobilového průmyslu v posledních letech patří i vznik nových značek. Novou luxusní divizí Skupiny PSA se stalo DS, dříve patřící pod Citroën, Hyundai udělal něco podobného s Genesisem, Seat zase osamostatnil sportovní divizi Cupra. Nyní něco takového možná chystají také u General Motors, americký koncern údajně zvažuje osamostatnění značky Corvette.

Corvette má už dnes v nabídce Chevroletu výsadní postavení. Na karoserii najdeme specifické emblémy, se závodnickými vlajkami. Kříž mateřského Chevroletu je tu jen malý, právě v tomto osobitém logu. Do budoucna by přitom mohlo dojít k úplnému osamostatnění od mateřské značky.

To by s sebou neslo i rozšíření nabídky, vždyť v dnešní době není možné, aby značka nabízela jediný model. Letos představený supersport s motorem uprostřed (Corvette C8) by přitom mohl doplnit sedan a dokonce i SUV, bez kterého se v dnešní době zkrátka neobejdou ani sportovně laděné značky.

Vedení General Motors o plánech oficiálně zatím samozřejmě nehovoří. Zároveň však vznik nové značky explicitně nevylučují. Plány na osamostatnění Corvette každopádně mají být v počáteční fázi s tím, že do nich určitě promluví vývoj trhu. Jestli bude skutečně hrozit ekonomická krize a s ní spojený pokles prodeje nových aut, určitě se tak nejistého projektu nedočkáme.

Čeho bychom se však mohli dočkat, je využití techniky nové Corvette C8 v modelu Cadillac. GM by rádo architekturu novinky s motorem uprostřed maximálně využilo, a tak se nabízí její použití právě pro tuto luxusní značku. Navíc by to nebyla úplně nová myšlenka, kabriolet Cadillac XLR z počátku milénia využíval techniku tehdejší Corvette C6. Trh však příliš nenadchnul, místo předpokládaných 5.000 až 7.000 prodaných kusů ročně dosáhl nejvýše na 3.730 prodaných kousků v roce 2005.

Pokud se Corvette skutečně osamostatní, bude to pro GM po letech nová značka. Americký koncern se v posledních desetiletích značek spíše zbavoval. V roce 2004 kvůli nízkým prodejům skončil Oldsmobile, v souvislosti s hospodářskou krizí a tehdejším bankrotem firmy GM později prodal Saab a uzavřel Saturn, Pontiac i Hummer. Naposledy pak v roce 2017 prodal Opel francouzské Skupině PSA. V Číně však na začátku desetiletí ve spolupráci s tamějšími partnery založil značky Baojun a Jiefang.