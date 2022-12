Starší Ford GT se vrací na scénu, na nevyužitých šasi vzniká okruhové monstrum

Unikátní přestavba by měla nabídnout motory V8 s výkonem přes 1500 koní.

Ford GT asi netřeba dlouze představovat. Silniční sportovní automobil s motorem uprostřed, který vznikl jako oslava úspěšného závodního vozu Ford GT40, se v první generaci vyráběl od roku 2004 do roku 2006. Celkem přitom mělo vzniknout okolo 4000 kusů. Na první generaci pak v roce 2016 navázala generace druhá, jejíž produkce končí v tomto roce.

Milovníci modelu GT přesto nemusí smutnit. Ačkoliv výroba druhé generace ve Fordu končí, první generace chytá druhý dech. Respektive 30 nevyužitých podvozků, na kterých nyní vzniká brutální okruhový speciál. Za jeho vznikem přitom stojí michiganský startup GT1, který připravuje něco skutečně unikátního. Vraťme se ale na začátek příběhu.

Když automobilka Ford skončila s výrobou první generace modelu GT, zbylo jí 30 šasi, která skončila ve skladu. Po více jak desetiletí skladování se automobilka rozhodla skeletů svého novodobého supersportu zbavit, přičemž novým majitelem se stal Fred Calero, který je zakladatelem společnosti GT1.

Calero se následně spojil se společností Matech, která vyráběla speciální verze pro vytrvalostní závody, od které odkoupil formy pro výrobu karbonových komponent karoserie. Do skládačky ale pořád zbýval ještě motor.

Volba nakonec padla na velkoobjemový vidlicový osmiválec Roush Yates ze série RY45, který byl vyvíjen speciálně pro závodní stroje. Motor schopný točit až 9000 otáček by měl být přeplňován dvojicí turbodmychadel Garrett G35, díky čemuž by se měl jeho výkon pohybovat okolo 1500 koní.

Společnost GT1 si tak pro svůj čistě okruhový speciál sehnala špičkové komponenty, tím však práce neskončila. Vůz, který vznikne v počtu pouhých 30 kusů, prošel dalšími úpravami, které se zaměřily na jeho design, chování i funkčnost.

Společnost se zaměřila na vylepšení aerodynamiky i chlazení namáhaných komponent, což se lehce podepsalo i na designu, který se tak od původního Fordu GT v různých oblastech nepatrně liší. Základní tvary jsou ale stále jasně rozpoznatelné.

Vývoj vozu trval několik let, nyní však mohou zájemci o speciál GT1 skládat zálohy. Podle FoxNews plánuje společnost vyrobit v příštím roce celkem 4 vozy, přičemž cena jednoho by se měla pohybovat okolo 1,2 milionu dolarů. Od roku 2024 se pak očekává výroba okolo 16 vozů ročně – až do zpracování všech originálních šasi.