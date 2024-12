Stellantis klidní Itálii po odchodu Tavarese. Rozšíří tam výrobu

Snaha Carlose Tavarese, který nedávno nečekaně rezignoval na post generálního ředitele koncernu Stellantis, byla kromě ukončení výroby osmiválce Hemi soustředěná také na úsporu výrobních nákladů v Evropě pomocí přesunutí výroby z drahé Itálie do levnějších zemí, např. Polska. Italská vláda to samozřejmě nesla velmi nelibě, jak vidno z vynucení přejmenování Alfy Romeo Milano na Junior na poslední chvíli.

Nyní to ovšem vypadá, že se Stellantis po Tavaresově odchodu pustil do žehlení neshod. Slíbil zvyšovat objem výroby aut v Itálii od roku 2026, uvádí web Autocar. V továrně v Melfi se tehdy má začít vyrábět několik novinek, jako DS 7, Lancia Gamma či nová generace Jeepu Compass.

Další dvě auta na platformě STLA Small mají být montována v Pomiglianu; která to budou, není zatím jasné, ale spekuluje se o dvojčatech Peugeot 208 a Opel Corsa v příštích generacích, což by ukazovalo na rok 2028. A Alfa Romeo zvažuje hybridní pohony pro příští generace giulie a stelvia – a ty by se mohly vyrábět v Cassinu se startem v letech 2025 a 2026, uvádí agentura Reuters s odkazem na Jeana-Philippa Imparata, šéfa evropské divize Stellantisu.

Italský ministr průmyslu Adolfo Urso slíbil do dodavatelských řetězců investovat 1,6 miliardy eur (40,2 miliardy korun), z čehož miliarda eur (25,1 miliardy korun) by mělo přitéct v roce 2025. Stellantis chce do svých aktivit v Itálii investovat v příštím roce 2 miliardy eur, tedy zhruba 50,2 miliardy korun. Je jediným velkým výrobcem aut v zemi a zaměstnává tam zhruba 40 tisíc lidí.