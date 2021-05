Itálie začne stavět první silnici se zabudovaným bezkontaktním nabíjením

Před pár dny se mezinárodní skupina společností dohodla na výstavbě první italské silnice s integrovaným nabíjením, která ponese označení Arena del Futuro – tedy Aréna budoucnosti. Speciální úsek silice o délce cca 1.050 metrů bude vybudován na italská dálnici A35 (poblíž Milána), kousek od sjezdu Chiari Ovest.

Nabíječka by měla tvořit úsek o délce cca 1.035 metrů a napájena by měla být jedním megawattem elektrické energie. Díky technologiím dodaným společnost ElectReon by přitom mělo být možné vůz nabíjet jak při zastavení, tak při pohybu. Arena del Futuro totiž bude uzavřenou oblastí, která sice bude kopírovat dálnici, ale bude od ní oddělena.

Celý areál by se přitom do budoucna mohl stát místem, kde se bude experimentovat s dalším uplatněním moderních technologií v automobilovém provozu. Často se skloňují termíny jako „internet věcí“ nebo „5G technologie“ – v obou případech se přitom jedná o nástroje, které by mohly zlepšit plynulost i bezpečnost provozu.

Součástí výzkumu bude také další zkoumání povrchu silnice, respektive jeho vlivu na přenos elektrické energie mezi nabíječkou a vozem podporujícím bezkontaktní nabíjení. Cílem všech společností je totiž optimalizace technologií a usnadnění jejich dalšího zavádění v praxi.

Na projektu se přitom celkově podílí 14 subjektů z různých sektorů. Od automobilek, přes technologické společnosti až po univerzity. Kromě provozovatele dálnice A35 Brembi-Aleatica jde například o ABB, ElectReon, FIAMM Energy Technology, IVECO, IVECO Bus, Mapei, Pizzarotti, Prysmian, Stellantis, TIM, Politecnico di Milano, Roma Tre University nebo University of Parma.

Prozatím není zřejmé, jak dlouho projekt potrvá a jaké konkrétní stroje budou moci bezdrátové nabíjení využívat. Podle dostupných odhadů však budou v následujících měsících probíhat studie. Technologii by pak mohly do budoucna využívat elektrické autobusy Iveco nebo několik osobních modelů z produkce Stellantis.

V závislosti na úspěších projektu se pak očekává rozhodnutí o možné výstavbě dalších podobných úseků. Bezdrátové nabíjení elektromobilů za jízdy sice nebude nejefektivnější řešení, mohlo by však alespoň částečně pomoci s bořením bariér kolem obav z dojezdu a zdlouhavého nabíjení elektromobilů.