Středoevropská rallye – pátek: Rovanperä myslí obhajobu vážně

Účastníky soutěže čekalo v pátek dohromady šest rychlostních zkoušek v celkové délce 121,8 kilometru. Dopoledne se jely rychlostní zkoušky Vlachovo Březí, Zvotoky a Šumavské Hoštice. Odpoledne pak zamířili na druhé průjezdy těmito úseky. Celý den absolvovaly posádky bez pomoci servisního zázemí, mohly pouze měnit pneumatiky a dotankovat.

Lídr byl rád, že je první

Meteorologická předpověď se naplnila a v pátečních dopoledních zkouškách pršelo, což ještě ztížilo už tak dost náročné šumavské erzety. Po první erzetě byl ještě na prvním místě Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1), ale po RZ4 se dostal do vedení Rovanperä, který v průběhu dne vyhrál čtyři ze šesti zkoušek. „Dopoledne bylo na trati vody, mnohem víc, než se původně čekalo. Před šestou erzetou jsme dostali informace, že to mělo být ještě víc mokré, takže si myslím, že jsem byl na mnoha místech možná až příliš opatrný,“ líčil třiadvacetiletý Fin situaci.

Vyhrál všechny tři dopolední zkoušky a vytvořil si náskok 36,4 sekundy na druhého v pořadí. „Určitě bylo dobré, že jsme byli prvním vozem na trati. Ovšem už tak tam bylo dost bláta od předjezdců a bylo to ošidné, i když začalo bahno vysychat. Poslední erzeta dne nebyla úplně podle mých představ. Naštěstí bylo počasí na naší straně a podařilo se nám to zvládnout,“ dodal Rovanperä.

Video se připravuje ...

Lappiho bouračka a nezodpovědní diváci

Na páté rychlostní zkoušce (druhé páteční) havaroval Fin Esapekka Lappi (Hyundai i20 N Rally1). „Do stromu jsme narazili pravou zadní a pak také přední levou částí auta. Roztočili jsme se,“ řekl Lappi pro server DirtFish a svůj popis doplnil: „Byla to krátká, ale poměrně rychlá zatáčka. V okamžiku, kdy jsem se dotkl více brzdy, ztratil jsem zadní část auta. To začalo klouzat až moc k okraji trati, kde byly stromy a pak přišel náraz.“

Krátký záznam z kanálu Youtube.com potvrdil, že u stromů těsně na okraji tratě stálo v bezprostřední blízkosti Lappiho vozu několik nezodpovědných diváků. Fanoušci se bohužel projevili v RZ6, která musela být kvůli chování některých z nich z bezpečnostních důvodů zrušena. A to po průjezdu pouze šesti vozů. „Na rallye fandí obrovské množství diváků a bohužel někteří z nich i přes pokyny pořadatelů nedodrželi bezpečnostní pokyny a stáli v místě, kde ohrožovali sebe i jezdce. Abychom předešli rizikovým situacím, rozhodli jsme se z bezpečnostních důvodů šestou rychlostní zkoušku přerušit a následně úplně zrušit,“ řekl šéf komunikace české části rallye Tibor Alföldi a dodal: „Naléhavě prosíme diváky, aby dodržovali bezpečnostní opatření a nekazili zážitek jezdcům, fanouškům a neohrožovali sebe ani ostatní.“

Pronásledovatelé jsou daleko

Průběžně druhý Neuville patřil během pátečního programu k těm, kteří dokázali narušit Rovanperovu suverenitu, když vyhrál jeden měřený úsek. Momentálně má ztrátu na prvního 36,4 sekundy a na nejbližšího pronásledovatele náskok 10,8 sekundy. A mohlo to být ještě o něco navíc, kdyby na čtvrté zkoušce neprobrzdil odbočku. „Měl jsem na autě pružiny ze shakedownu a ty byly dost tvrdé. Dopoledně jsem musel občas otevřít okno, protože se mlžilo přední sklo. Na silnici bylo hodně špíny a místy to bylo opravdu nebezpečné. Ke konci dne byly problémy s přilnavostí a bylo složité udržet auto na silnici,“ konstatoval Neuville.

Třetí pozice patří Evansovi, který byl po čtvrtečním programu na osmém místě. Během pátečních zkoušek byl jednou nejrychlejší, jednou druhý a čtyřikrát třetí. Na svého největšího soka však má manko 47,2 sekundy. „Bylo to hodně blátivé a místy dost obtížné najít grip. Dopoledne jsem byl až příliš opatrný, ale panovaly zrádné podmínky a opravdu to bylo hodně těžké. V závěru dne ačkoliv jsem čekal, že to bude hodně uklouzané, tak přišlo několik krizovek. Myslím, že celkově to ode mě nebyla dobrá jízda,“ uvedl Evans.

Video se připravuje ...

Tänak ulomil řadicí páku

Čtvrtou příčku drží Ott Tänak (Ford Puma Rally1), který vyhrál ve čtvrtek úvodní superspeciálku na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli. V pátek se mu však nedařilo a v šesti odjetých erzetách se dílčím výsledkem nedostal ani jednou mezi tři nejrychlejší. Jeho aktuální časové manko činí 1:30,4 minuty. „Zkoušel jsem dopoledne, co se dalo, ale v takových podmínkách bylo pro mě auto prakticky neřiditelné. Odpoledne se to trochu zlepšilo, ale rozhodně jsem neměl dojem, že jedeme rychle. Na poslední erzetě jsem asi pět nebo sedm kilometrů před cílem ulomil řadicí páku. Asi trávím dost času v posilovně,“ prohlásil Tänak.

Páteční erzety na českém území se rozhodně nepodařily osminásobnému mistru světa Sébastienu Ogierovi (Toyota GR Yaris Rally1). První páteční erzetu dokončil na defektu pravého předního kola se ztrátou 41,9 sekundy a v průběhu dne mluvil o ztrátě motivace. Aktuálně je na šestém místě o 2:35,9 minuty za lídrem soutěže. „Připadalo mi to neuvěřitelné, všude byla spousta špíny a bylo jednoduché udělat chybu. V podstatě jsme to jen projeli a dobrá zpráva je, že dnešní den je u konce,“ konstatoval Ogier.

Cais se drží statečně

Z českých jezdců se podle očekávání drží nejvýše Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), který je absolutním pořadí na skvělém desátém místě v hodnocení kategorie WRC2 je dokonce druhý o 14,9 sekundy za Finem Emilem Lindholmem (Hyundai i20 N Rally2). „Páteční program byl brutálně náročný a podmínky na trati místy šílené. Po nejrychlejší autech bylo hodně vytahané špíny a navíc si musel člověk dávat pozor v lesích na slizské úseky. Auto bylo skvěle nastavené, jenom občas trochu zlobilo řazení na vyšší rychlostní stupně, ale s tím jsme si věděli rady. Obecně jsem rád, že se nám to podařilo zvládnout. Rádi bychom pokračovali i další dva dny bez chyb,“ řekl Cais.

Desetitisíce za přilbu

Na páteční den nebude v dobrém vzpomínat Francouz Pierre-Louis Loubet (Ford Puma Rally1). Společně s navigátorem Benjaminem Veillasem dostali minutovou penalizaci a pokutu 1 500 eur (37 000 korun) za nesprávné použití ochranného vybavení na RZ4. Šestadvacetiletý Francouz neměl správně zapnutý popruh na přilbě a neměl správně nasazenou kuklu, zatímco spolujezdec Veillas měl část kukly mimo kombinézu, což je také zakázáno. V dokumentu sportovních komisařů je uvedeno, že Loubet dostal příležitost přivést na slyšení další zástupce týmu, ale to odmítl. Aby té smůly nebylo málo, na poslední páteční erzetě měnil kolo a propadl se z 9. na 20. místo.

V sobotu je v harmonogramu celkem šest rychlostních zkoušek, čtyři na území Rakouska a dvě v Německu. Celkem je na programu 109,5 měřených kilometrů. Součástí třetího dne soutěže je také RZ10 (v opakovaném průjezdu RZ13), která je s 27,15 kilometry nejdelší erzetou Středoevropské rallye.

Průběžné pořadí (po 8 z 18 RZ):

1. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 1:13:05,1; 2. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) +36,4; 3. Evans, Märtin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +47,2; 4. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +1:30,4; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:26,8; 6. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:35,9; 7. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +2:39,1; 8. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:59,1; 9. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +5:36,3; 10. Cais, Trunkát (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +5:51,2; 11. Ciamin, Roche (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +6:00,4; 12. Fourmaux, Coria (Ford Fiesta Rally2) +6:11,3; 13. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +6:15,1; 14. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +6:16,9; 15. Marczyk, Dymurski (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +6:38,9; 16. Pajari, Mälkönenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +6:44,5; 17. McErlean, Fulton (Irl./Hyundai i20 N Rally2) +7:02,4; 18. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +7:07,8; 19. Březík, Krajča (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +7:44,4; 20. Loubet, Veillas (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +8:17,3; … 22. Skála, Skořepa (ČR/Hyundai i20 N Rally2) +8:28,2; 26. Vojtěch, Ernst (ČR/Škoda Fabia R5) +10:26,7; 28. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +11:27,1; 34. Michal a Ivan Horákové (ČR/Škoda Fabia R5) +14:56,8; 37. Kačírek, Řiháková (ČR/Škoda Fabia R5) +16:52,1; 38. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +17:12,9; 40. Nešetřil, Černoch (ČR/Porsche 997 GT3) +19:28,8; 50. Jírovec, Král (ČR/Škoda Fabia R5) +27:07,9; 53. Stejskal, Omelka (ČR/Renault Clio Rally5) +31:41,6; 57. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +40:16,8; 62. Rada, Jugas (ČR/Abarth 124 Rally RGT) +1:19:43,8.

Zbývající program Středoevropské rallye

Sobota 28. 10. – 8.15 RZ9 (15,72 km), 10.01 RZ10 (27,15 km), 11.05 RZ11 (11,88 km), 15.15 RZ12 (15,72 km), 17.01 RZ13 (27,15 km), 18.05 RZ14 (27,15 km).

Neděle 29. 10. – 8.15 RZ15 (17,25 km), 9.35 RZ16 (16,37 km), 10.33 RZ17 (17,25 km), 12.15 RZ18 (16,37 km).