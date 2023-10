Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V roce 1970 vzniklo pro výrobce automobilů Mezinárodní mistrovství značek, ze kterého se po třech letech stalo mistrovství světa. Od tohoto data jsou také počítány oficiální statistiky. Jezdci jsou hodnoceni do MS od sezony 1977.

Kudy vedou cesty k cíli?

Po letošních sedmi podnicích v řadě pořádaných na šotolině nebo na nejrůznějších typech cest po celém světě, půjde o první asfaltový podnik od dubnové rallye v Chorvatsku. Německo se vrací do seriálu poprvé od roku 2019. Česká republika a Rakousko se stanou šestatřicátou, respektive sedmatřicátou zemí v dějinách mistrovství světa.

Historicky první Středoevropská rallye nabídne 18 rychlostních zkoušek o celkové délce 310,01 kilometru. Předposlední soutěž sezony odstartuje ve čtvrtek 26. října ve 13.00 hodin místního času před Pražským hradem. V českém hlavním městě se pojede také první krátká superspeciální zkouška. Posádky čeká na cestě do servisního parku v německém Pasově další měřený test v Klatovech. Páteční etapa nabídne v České republice šest rychlostních zkoušek v celkové délce 121,8 kilometru. Sobota a neděle přidají dalších deset rychlostních zkoušek, které se pojedou v Rakousku a Německu. Poté se posádky vrátí do německého Pasova, kde v neděli 29. října ve 14.30 dorazí na cílovou rampu.

Toyota neurčuje taktiku

Když si finský pilot Kalle Rovanperä zajistil loni na Novém Zélandu titul, stal se věku 22 let a jeden den, nejmladším šampionem v historii. Letos bojuje o titul s týmovým kolegou Velšanem Elfynem Evansem. „Když se bojuje mezi stájovými kolegy, bývá to celkem přátelský a férový souboj stejných vozů, takže by to mělo být dobré,“ uvedl Rovanperä.

Jeho jediný současný soupeř Evans již dvakrát v minulosti skončil v MS celkově druhý a vždy jej porazil týmový kolega Sébastien Ogier z Francie. „Dvě rallye před koncem nás od Kalleho stále dělí dost velký odstup, ale nic ještě neskončilo. Víme, jak se v této hře může vše rychle změnit. Dáme do toho vše, abychom obě zbývající rallye zajeli co nejlépe. Nepolevíme v tlaku na pilu,“ řekl Evans. Letos ovládl dvě soutěže (Chorvatsko, Finsko) a Rovanperä tři (Portugalsko, Estonsko, Akropolis).

Vítěz tří letošních podniků (Monte Carlo, Mexiko, Safari) Sébastien Ogier startuje letos posedmé. „Mám ohromnou radost, že náš tým opět získal titul v mistrovství značek, je to zasloužená odměna za skvělou práci v této sezóně. Těžko odhadovat, co můžeme od nadcházející rallye očekávat, ale na každou podobnou výzvu se vždy těším. Také je to pro mne blízko od domova, a jsem si jist, že tam bude spousta fanoušků, kteří se přijdou podívat a podpořit nás. Nejsem si jist, zda budu mít právě optimální postavení na trati, ale to pravděpodobně bude záviset na počasí: pokud bude sucho, asi budeme moci bojovat o nejlepší místa,“ řekl osminásobný mistr světa.

Video se připravuje ...

Šéf továrního týmu a stále aktivní jezdec Jari-Matti Latvala se objevil ve Finsku, kde dojel pátý. „Středoevropská rallye bude pro všechny novinkou a lze očekávat, že v této roční době by povrch mohl být velmi náročný: může být mokro, může se vyskytnout bahno, a také by na vozovkách mohla být spousta listí. Pro jezdce to nebude snadné, ale vím, že náš vůz je za takových podmínek silný,“ míní finský šéf.

A co říká k boji o titul? „Kalle a Elfyn budou mít naši plnou podporu, aby to byl férový souboj, a nakonec zvítězil ten nejlepší jezdec. Do naší jezdecké sestavy se také vrací Sébastien, který jako vždy bude toužit po vítězství; a když Takamoto již není pod tlakem šampionátu, věřím, že v těchto podnicích zabojuje o další pódiové umístění,“ dodává Jari-Matti Latvala.

Mikkelsen má velkou šanci

Na Středoevropské rallye se možná rozhodne o mistru světa kategorie WRC2. Představí se všichni tři možní kandidáti: vedoucí muž celkového pořadí Andreas Mikkelsen (Škoda Fabia RS Rally2, 108 bodů) z Norska, druhý Francouz Yohan Rossel (Citroën C3 Rally2, 104 bodů) a Brit Gus Greensmith (Škoda Fabia RS Rally2, 99 bodů). Tuto trojici dělí pouhých devět bodů, ale tento rozdíl má jen částečnou vypovídací hodnotu. Podle pravidel kategorie WRC2 totiž mohou jezdci bodovat maximálně na sedmi soutěžích, z nichž se započítává pouze šest nejlepších výsledků.

Aktuálně třetí Gus Greensmith, který společně se švédským spolujezdcem Jonasem Anderssonem zatím v kategorii WRC2 dvakrát zvítězil (Portugalsko, Mexiko), se zúčastní již své sedmé soutěže. Vzhledem k tomu, že má jedno odstoupení s odpočtem 0 bodů, bude se mu výsledek ze Středoevropské rallye v každém případě do celkového hodnocení započítávat.

Jezdec týmu Toksport WRT tak může dosáhnout maximálně na celkových 127 bodů. Yohan Rossel zatím sbíral body také na šesti soutěžích, přičemž jeho nejhorším výsledkem bylo čtvrté místo (12 bodů). Matematika WRC2 říká následující: i v případě vítězství na Středoevropské rallye v kategorii WRC2 činí maximální Rosselova bodová hranice 120 bodů.

Video se připravuje ...

Andreas Mikkelsen, jehož spolujezdcem bude opět Nor Torstein Eriksen, zatím nasbíral 108 bodů, ovšem pouze za pět startů. Vítězství v kategorii WRC2 a jeho čtvrté v letošní sezoně by jej dostalo na 133 bodů, čímž by si s jistotou zajistil titul v kategorii WRC2. Mikkelsen by si mohl mistrovský titul zajistit v podstatě při jakémkoli umístění v případě, že bude před Greensmithem a Rosselem.

Ať bude Mikkelsenův výsledek o nadcházejícím víkendu jakýkoli, v případě potřeby má mistr světa kategorie WRC2 z roku 2021 možnost ještě jednou bodovat na závěrečné Japonské rallye (16.–19. listopadu), což by museli Greensmith s Rosselem jen sledovat zpovzdálí.

„Ano, mám dobrou pozici pro zisk mistrovského titulu,“ říká Mikkelsen před svou první asfaltovou rallye sezony 2023. „Ale Středoevropská rallye je pro všechny nová. Zvláště když prší, jsou cesty místy nepředvídatelně kluzké a špinavé. Bylo by velmi snadné udělat chybu, která by mohla výsledek v této rallye zničit.“ Na nedávné Chilské rallye skončil Greensmith v kategorii WRC2 druhý, ale z tohoto výsledku nebyl příliš nadšený. „Při neúčasti Andrease jsem měl vyhrát, abych na něj snížil ztrátu. Teď jde o to, abych na Středoevropské rallye získal maximum bodů,“ komentuje svoji účast Brit.

Co obují posádky?

Asfalty tří zemí, na kterých se Středoevropská rallye pojede, se od sebe poměrně liší. U českých úseků převažují změny v kvalitě asfaltu, u rakouských, které se pojedou v sobotu, vysoká rychlost a u německých časté změny rytmu. S očekávanými teplotami mezi 10 a 15 stupni se vyznačují špatnou přilnavostí kvůli kluzkému a špinavému asfaltu. Předpověď počasí hlásí na pátek déšť s tendencí zlepšení po zbytek víkendu.

„Bude zajímavé sledovat, jak se jednotlivé posádky a týmy rozhodnou přistoupit k rallye, kdo bude útočit a kdo upřednostní opatrnost. Návrat Sebastiana Ogiera rovněž dodává závodu další šťávu a zvyšuje úroveň soutěže. Z pohledu pneumatik vidím využití měkkých pneumatik P Zero a mokrých pneumatik Cinturato, které se v dešti nejlépe projeví,“ dodává Terenzio Testoni, manažer rallye aktivit v Pirelli.

P Zero RA WRC – asfaltová pneumatika je k dispozici ve dvou směsích. První volbou bude verze s měkkou směsí, zatímco volitelnou možností je tvrdá směs, která je navržena tak, aby zvládla agresivnější povrch silnic a delší rychlostní zkoušky.

P Zero RWB WRC – pneumatika pro mokrý a vlhký asfalt.

P Zero RA - produktová řada určená pro vozy Rally2 a Rally3, používá se tedy ve WRC2 i WRC3. Opět jsou k dispozici verze s tvrdou a měkkou směsí.

Cinturato RW – všechny kategorie s pohonem všech kol mají k dispozici pneumatiku do deště vhodnou pro mokré nebo velmi mokré asfalty.

Sdílené jízdy

Fanoušci, kteří přijedou na parkoviště jednotlivých diváckých míst na Středoevropské rallye společně jedním autem, budou zařazeni do tomboly o hodnotné ceny. Pro každé vozidlo s nejméně čtyřmi osobami v automobilu, které přijede na parkovací místa pro návštěvníky na rychlostních zkouškách nebo v servisním parkovišti, budou připraveny lístky do tomboly podle počtu cestujících. V každý den rallye budou vylosováni tři výherci.

Program Středoevropské rallye

Čtvrtek 26. 10. – 14.05 RZ1 (2,55 km), 18.05 RZ2 (8.92 km).

Pátek 27. 10. – 9.50 RZ3 (13,66 km), 10.42 RZ4 (23,81 km), 12.15 RZ5 (23,43 km), 14.32 RZ6 (13,66 km), 15.24 RZ7 (23,81 km), 16.57 RZ8 (23,43 km).

Sobota 28. 10. – 8.15 RZ9 (15,72 km), 10.01 RZ10 (27,15 km), 11.05 RZ11 (11,88 km), 15.15 RZ12 (15,72 km), 17.01 RZ13 (27,15 km), 18.05 RZ14 (27,15 km).

Neděle 29. 10. – 8.15 RZ15 (17,25 km), 9.35 RZ16 (16.37 km), 10.33 RZ17 (17.25 km), 12.15 RZ18 (16.37 km).

Průběžné pořadí MS (po 11 ze 13 rallye)

Jezdci: 1. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid) 217 bodů; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 186; 3. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 155; 4. Tänak (Est./Ford Puma Rally1) 146; 5. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 99; 6. Lappi (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 98; 7. Katsuta (Jap./Toyota GR Yaris Rally1) 77; 8. Sordó (Šp./Hyundai i20 N Rally1) 63; 9. Suninen (Fin./Hyundai i20 N Rally2 a Hyundai i20 N Rally1) 34; 10. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 33; 11. Loubet (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) 28; 12. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 26; 13. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 23; 14. Breen (Irl./Hyundai I20 N Rally1) 19; 15. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 16; 16. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 12; 17. Latvala (Toyota GR Yaris Rally1) 11; 18. Kajetanovicz (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) 11; 19. . Lindholm (Fin./Hyundai i20 N Rally2) 6; 20. Grjazin (Škoda Fabia RS Rally2) 6; 21. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 4; 22. Marczyk (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 23. Veiby (Nor./Volkswagen Polo GTI R5) 2; 24. Prokop (Ford Fiesta Rally2) 1; 25. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 466; bodů; 2. Hyundai 360; 3. Ford 247.

WRC2: 1. Mikkelsen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) 108 bodů; 2. Rossel (Fr./Citroën Rally2) 104; 3. Greensmith (Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 99; 4. Solberg (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) 91; 5. Pajari (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) 86; 6. Fourmaux (Ford Fiesta Rally2) 67; … 11. Prokop (ČR/Ford Fiesta Rally3) 36; 17. Cais (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) 20. Bodovalo 43 jezdců.

Foto: Ivo Nesrovnal, Ivo Prieložný, Redbullcontentpool.com