Nový sporťák od Pininfariny má být prvním AI hypersportem. Kdy se objeví na trhu?
Když se řekne jméno Pininfarina, většina lidí si představí elegantní supersportů se vzpínajícím se koněm na kapotě. Nový projekt slavné karosárny na poli nejrychlejších aut světa jde ale ještě dále.
Slavné designérské studio Pininfarina spojilo síly s mladou značkou Vittori, aby společně vytvořili nový hypersport Turbio. Jeho oficiální premiéra je naplánována na letošního 4. října v americkém Miami. Už teď je prezentován jako první „AI hypersport“ na světě, když kombinuje extrémní výkon, aktivní aerodynamiku a nejmodernější digitální technologie.
Srdcem novinky je 6,8litrový dvanáctiválec, který spolupracuje s jedním elektromotorem pohánějícím přední kola. Společně poskytují výkon 1110 koní, tedy 816 kW. Zrychlení z 0 na 100 km/h má podle výrobce trvat pouhých 2,5 sekundy. Nejvyšší rychlost zatím nebyla zveřejněna, ale podle všeho se Turbio zařadí mezi opravdové hypersporty.
Podvozek a karoserie budou vyrobeny z uhlíkových vláken a titanu pomocí pokročilé 3D tiskové technologie řízené umělou inteligencí. Díky tomu dostane vůz velmi unikátní vzhled.
Na designu se výrazně podílel právě Pininfarina a první náčrty ukazují inspiraci značkami jako Alfa Romeo, Bugatti nebo Lamborghini. Typické jsou agresivní přední partie s podkovovitě tvarovanou maskou chladiče, úzké přední světlomety, charakteristická „dvojitá bublina“ na střeše a výrazný zadní difuzor doplněný koncovými svítilnami ve tvaru písmene X.
Rozměrově se Turbio velmi podobá Lamborghini Revuelto. Vittori plánuje vyrobit pouhých 50 kusů. Cenu výrobce zatím neoznámil a není jasné, jestli po premiéře v Miami přijdou i speciální edice. Jisté ale je, že zákazníci se mohou těšit na široké možnosti individualizace, od barev karoserie až po luxusní materiály v interiéru.
Zdroj: Pinifarina
Foto Pininfarina