Středoevropská rallye po 2. dnu: Rovanperä stíhá Ogiera
Vedoucí jezdec světového šampionátu Francouz Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) je na prvním místě po osmi rychlostních zkouškách Středoevropskou rallye. Podnik ve třech zemích je dvanáctým v letošního seriálu v automobilových soutěžích. Šest desetin sekundy za ním je jeho týmový koůega Kalle Rovanperä
Páteční část soutěže zahrnovala jednu rychlostku v každé ze tří zemí - Česku, Rakousku a Německu. Každá se jela dvakrát. Cekem to představovalo rovných 99 kilometrů. V sobotu jsou na programu také tři erzety, každá se pojede dvakrát a měří celkem 103,8 kilometrů.
Vzpomínky na Stříteského
Start do pátečních rychlostních zkoušek měl trochu pokažený Elfyn Evans, kterému k šesti sekundám ztráty na vedoucího Ogiera přibylo dalších pět za to, že v úvodní erzetě soutěže trefil balík slámy vymezující retardér.
V první erzetě pátečního dne byl Ogier rychlejší než Rovanperä, který však vyhrál dalším měřený úsek a příblížil se týmovému kolegovi na 0,6 sekundy. Pak však přišel první průjezd erzetou Col de Jan v oblasti Českéo Krumlova a děly se věci. Čeští fanoušci si jistě vzpomenou na havárii Dominika Stříteského na jihočeské soutěži v roce 2023, kdy předvedl devět divoce vyhlížejících kotrmelců.
Přesně stejné místo úřadovalo v letošní Středoevropské rallye. Nejprve přistál Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) pravými koly v příkopu, poškodil tlumič předního kola a rozpáral zadní pneumatiku. Do cíle erzety si přivezl ztrátu 1:20,3 minuty. O chvíli později přiletěl na stejné místo Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) a málem napodobil Stříteského. Situaci sice ustál ale prasklé zavěšení pravého zadního kola znamenalo konec nadějí. Do soutěže se může vrátit, ovšem s penalizací podle pravidel Super Rallye.
První erzetu na českém území vyhrál Ogier a jeho způsob jízdy vystihl jeden z fanoušků, který do komentářů na webu ewrc.cz napsal doslova: “Jakým způsobem Ogier proletěl tou vesnicí je šílenost ...”. Francouz dosáhl při prvním průjezdu Col de Jan času 12:12,1 a ve druhém 12:12,0. Porazil ho však Rovanperä a snížil svou ztrátu na 2,4 sekundy.
Souboj titánů o desetiny
Pětadvacetiletý Fin však pokračoval ve stíhací jízdě a mazal manko na o sedmnáct let staršího soupeře na 0,3 sekundy. V poslední erzetě, což byl opakovaný průjezd první páteční, byl znovu rychlejší Ogier a posunul svůj náskok na hodnotu náskoku 0,6 sekundy. „Bylo to náročnější než obvykle začínat jako první na asfaltu. Trochu jsme čistili na prachu a to jsou drobnosti, se kterými si hrajeme. Vyšla nám dobře jen jedna rychlostní zkouška, první průjezd Col de Jan. Jestli jsme vpředu nebo druzí, v tuto chvíli vlastně nezáleží, ale s naším dnem můžeme být spokojeni,” zhodnotil Ogier svůj výkon.
Rovanperä se tvářil spokojeně, ale úplně tak spokojený nebyl. „Ve tmě je to opravdu těžké, když na spoustu antikatů svítí světla a do zatáčky nevidíte. Je to opravdu těžké,“ řekl a dodal: “Určitě bych v sobotu raději byl před ním (Ogierem) ve startovním pořadí, takže to není tak hrozné.“
Vedoucí dvojice Toyoty mají pohodlný náskok před skupinou pronásledovatelů, kterou vede další jezdec toyoty Elfyn Evans. Za ním je o 3,3 sekundy další uchazeč o titul Ott Tänak (Hyundai ni20 N Rally1), ale na vedoucího Ogiera ztrácí 29,5 sekundy. “S těmi zábranami je to docela těžké. Odrážejí tak špatně, že za nimi nic nevidíte, takže si myslím, že pro zítřejší večerpotřebujeme lepší řešení.“
Antikaty se nelíbily
Zm,íněné antikatovací zábrany jsou specialitou českých soutěží. Zabraňují jezdcům, aby si krátili trať, lidově řečeno “řezali” zatčky. „Abych byl upřímný, je to docela nejasné,“ řekl Ott Tänak, vítěz loňské soutěže. „Někde chybí a na některých místech jsou přidány doplňky. Pokud něco takového děláte v lese při těchto rychlostech, někdy je to na hranici možností jezdců. Takhle je tam někdo dal, pravděpodobně je někdo odveze traktorem a někdo je vrátí zpět.Takže ano, je to docela složité téma, vyjádřil svůj názor Estonec.
Svoje výhrady uvedl také Takamoto Katsuta: „V podstatě nevíte, která zábrana se pohnula a která ne, někde úplně chyběly. Bylo to docela děsivé, protože jsme přijeli s pátým rychlostním stupněm na místo, kde jsme nic nečekali. Bylo složité reagovat,” uvedl Japonec. Pořadatel později serveru DirtFish potvrdil, že zmiňované antikatovací stojany budou pro sobotní noční etapy otočena.
Průběžné :pořadí (po RZ8 z RZ18)
1. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 1:03:29,8; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +0,6; 3. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +29,5; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +32,8; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +35,7; 6. Fourmaux, Coria (Fr./Hyundai i20 N Rally1) +46,1; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +56,0; 8. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +1:55,8; 9. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +2:50,2; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +3:37,8 (1. v kategorii WRC2); 11. Cachón, Rozada (Šp./Toyota GR Yaris Rally2) +3:59,7; 12. L. Rossel, Meroiret (Fr./Citroën C3 Rally2) +4:33,9; 13. Černý, Krajča (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +5:08,0; 14. Grjazin, Aleksandrov (Bul., Kyrgyztán/Škoda Fabia Rally2) +5:38,8; 15. Mareš, Bucha (ČR/Toyota GR Yaris Rally2) +5:55,8; 16. Geipel, Lerchová (Něm./Škoda Fabia RS Rally2) +6:06,9; 17. Riuloba, Velo (Šp./Citroën C3 Rally2) +6:25,5; 18. Daprá, Guglielmetti (It./Škoda Fabia RS Rally2) +7:39,4; 19. Türkkan, Alabyrak (Tur./Ford Fiesta Rally3) +7:51,1; 20. Johansson, Grönvall (Švéd./Ford Fista Rally3) +8:08,7; ... 24.Kačírek, Černohorský (ČR/Ford Fiesta Rally3) +10:58,7; 29. Kdér, Skořepa (ČR/Peugeot 208 Rally4) +15:04,0; 35. Konšel, Plachý (Škoda Fabia R5) 19:03,2; 36. Schmied, Polák (ČR/Opel Corsa Rally4) +22:16,8; 38. Štěpánek, Sedláček (ČR/Opel Corsa Rally4) +23:01,1; ... 40. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +40:19,9. Výsledky jsou neoficiální.
Zbývající program Středoevropské rallye
Sobota 18. 10. - 8.15 RZ9 (14,30 km), 10.35 RZ10 (21,95 km), 11.35 RZ11 (15,57 km), 14.05 RZ12 (21,95 km), 15.05 RZ13 (15,57 km), 18.25 RZ14 (14,30 km). Etapa celkem 103,64 km.
Neděle 19.10. - 8.25 RZ15 (12,37 km), 10.05 RZ16 (26,52 km), 11.10 RZ17 (12,37 km), 13.10 RZ18 (26,52 km). Etapa celkem 77,78 km.