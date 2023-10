Středoevropská rallye po sobotě: Evans boural, otevřel šanci Rovanpäremu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V sobotu bylo v harmonogramu celkem šest rychlostních zkoušek, čtyři na území Rakouska a dvě v Německu. Celkem to představovalo 109,5 měřených kilometrů. Součástí třetího dne soutěže byla také RZ10 (v opakovaném průjezdu RZ13), která byla s 27,15 kilometry nejdelší erzetou Středoevropské rallye.

Evans zaparkoval ve stodole

Druhý den začal nejrychleji Velšan Elfyn Evans (Toyxota GR Yaris Rally1), který jako jediný mohl ještě ohrozit v boji o titul Rovanperu. Finský pilot měl po RZ9 na druhého Neuvilla k dobru 35,6 sekundy, ale v RZ10 o velkou část tohoto náskoku přišel. Nedobrzdil totiž do pravé vracečky a musel využít prostoru v únikové zóně. „Klouzalo to mnohem více, než jsem čekal. Bylo těžké odhadnout, kde všude a kolik je bláta,“ vylíčil situaci Rovanperä. Ztratil 24,7 sekundy a jeho převaha se zmenšila na pouhých 10,9 sekundy.

Klíčové rozhodnutí pro vývoj celého šampionátu přišlo na RZ11, kde havaroval v té době druhý Evans. Po smyku zaparkoval svého yarise ve vratech dřevěné stodoly. „V rychlé pravé zatáčce se zablokovalo pravé přední kolo. Nešlo zatočit a vytlačilo nás to mimo silnici. Zatáhl jsem za ruční brzdu, aby nedošlo k čelnímu nárazu,“ vysvětloval Evans. Vůz utrpěl poškození vpravo vpředu a levé zadní kolo bylo vylomené. „S takovou závadou nešlo pokračovat,“ vysvětloval Evans. Potřetí během čtyř let prohrál v závěru sezony boj o titul a ještě se musí obávat o druhé místo, pokud Neuville vyhraje.

Třiadvacetiletý Rovenperä měl před startem rallye v čele průběžného pořadí MS náskok na Evanse 31 bodů, k obhajobě titulu ho potřebuje udržet. Evans se může do soutěže ještě v neděli vrátit a získat maximálně pět bodů v závěrečné Power stage, takže rodák z Jyväskylä ještě s jistotou slavit nemůže. „Už před startem do jedenácté erzety jsem věděl, že Elfyn havaroval, tak proč bych riskoval? V předešlém testu jsem měl krizovku, není kam spěchat,“ řekl Rovenperä.

Video se připravuje ...

Tänak si nadával za chybu

Po událostech na jedenácté erzetě se dostal na první místo Neuville a po sekundách zvyšoval svůj náskok také s ohledem na to, že druhý Rovanperä neměl kam spěchat. V průběhu soboty vyhrál Belgičan dvě zkoušky, na třech byl druhý a jednou třetí. Před závěrečným dnem má k dobru 26,2 sekundy. „Ráno nefungovalo auto tak, jak bych si představoval. Odpoledne jsme měli na zadku jednu mokrou gumu a bylo nutné si hlídat, aby se nepřehřívala. V některých zatáčkách díky ní nám trochu utíkal zadek auta. Závěr dne mě hodně bavil, protože mám rád jízdu ve tmě tempu. Snažil jsem se jet s rozvahou, máme bezpečný náskok,“ řekl Neuville.

Průběžně druhý Rovanperä vyhrál poslední zkoušku sobotního programu a podle svých slov všechno podřizuje tomu, aby dojel a obhájil tak titul mistra světa. „Měl jsem jednu mokrou pneumatiku, protože na trati bylo pořád hodně bahna. Chtěl jsem dnešek končit s dobrým pocitem, tak jsem trochu přidal. Jsou to asi nejtěžší asfaltové podmínky, co jsem kdy zažil. Naším jasným cílem je dojet do cíle,“ uvedl Rovanperä.

Jeden druhý a jeden třetí nejrychlejší čas dosáhl na sobotních erzetách dosáhl Estonec Ott Tänak (Ford Puma Rally1). V závěrečné zkoušce však ztratil 30,4 sekundy a jeho náskok na čtvrtého Ogiera klesl na 31,1 sekundy. „Dopoledne jsme ztratili trochu času poté, co jsme po skoku přišli o hybridní pohon. Na předposlední erzetě vypadl tlak v hydraulice. V poslední zkoušce jsem musel couvat. V lese na bahně jsem zatáhl za ruční brzdu a šel ven. Hrozné, taková hloupá chyba,“ nadával si Tänak.

Na pátečních zkouškách v České republice se Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) trápil. V sobotu však byl Francouz jako vyměněný. Odpoledne vyhrál dvě rychlostní zkoušky, kromě toho byl ještě na dalších dvou měřených úsecích třetí. „V lese na bahně to dost klouzalo, ale přesto jsem poprvé na soutěži cítil grip. Nejvíc to připomíná rallye ve Walesu. Jen jsem to projel na jistotu. Není to zábava jet na slikách,“ komentoval svou situaci průběžně čtvrtý Ogier.

Video se připravuje ...

Češi jsou hodně vidět

Z jedenadvaceti českých účastníků jsou v průběžné klasifikaci zatím všichni. Nejlépe si podle očekávání vede Erik Cais (Škoda Fabia RS Rally2), který je v absolutním pořadí na dvanáctém místě a v průběžné klasifikaci kategorie WRC2 figuruje na třetí příčce jen o 2,6 sekundy za druhým Francouzem Ciaminem. „Mohl jsem jet rychleji, ale na trati bylo hodně bahna, byl by to zbytečný risk. Závěrečná sobotní erzeta za tmy byla pekelná. Všude diváci se světlicemi, připadal jsem si jak na Monte Carlu,“ líčil své pocity Cais.

V hodnocení WRC2 je na krásném osmém místě Adam Březík (Škoda Fabia Rally2 evo). Pořadí dalších českých pilotů ve WRC2: 13. Skála (Hyundai i20 N Rally2), 14. Vojtěch (Škoda Fabia Rally2), 18. M. Horák (Škoda Fabia R5). Daří se také Filipu Kohnovi (Ford Fiesta Rally3), který vede klasifikaci kategorie WRC3 před Fabio Schwarzem, synem bývalého jezdcem továrního týmu Škoda Armina Schwarze

Průběžné pořadí (po 14 z 18 RZ):

1. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally Hybrid) 2:18:34,5; 2. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +26,2; 3. Tänak, Järveoja (Est./Ford Puma Rally1) +1:49,1; 4. Ogier, Landais (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) +2:20,2; 5. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +2:47,9; 6. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20 N Rally1) +2:58,8; 7. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +3:52,2; 8. Loubet, Veillas (Fr., Bel./Ford Puma Rally1) +9:05,8; 9. Fourmaux, Coria (Ford Fiesta Rally2) +9:12,3; 10. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +9:18,8; 11. Ciamin, Roche (Fr./Škoda Fabia RS Rally2) +9:39,7; 12. Cais, Trunkát (ČR/Škoda Fabia RS Rally2) +9:42,3; 13. Kajetanovicz, Szczepaniak (Pol./Škoda Fabia Rally2 evo) +10:51,5; 14. Pajari, Mälkönenová (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +11:35,0; 15. Greensmith, Andersson (Brit., Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +11:55,7; 16. Marczyk, Dymurski (Pol./Škoda Fabia RS Rally2) +12:19,9; 17. Wagner, Winter (Rak./Škoda Fabia RS Rally2) +13:39,2; 18. Březík, Krajča (ČR/Škoda Fabia Rally2 evo) +13:41,2; 19. Grjazin, Aleksandrov (Škoda Fabia RS Rally2) +13:48,8; 20. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Hyundai i20 N Rally2) +14:34,0; … 23. Skála, Skořepa (ČR/Hyundai i20 N Rally2) +18:05,3; 24. Vojtěch, Ernst (ČR/Škoda Fabia R5) +18:34,2; 26. Mikkelsen, Eriksen (Nor./Škoda Fabia RS Rally2) +22:39,9; 27. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta Rally3) +24:16,0; 31. Michal a Ivan Horákové (ČR/Škoda Fabia R5) +29:03,9; 33. Kačírek, Řiháková (ČR/Škoda Fabia R5) +32:18,8; 37. Evans, Märtin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +40:07,8; 44. Jírovec, Král (ČR/Škoda Fabia R5) +49:11,2; 45. Nešetřil, Černoch (ČR/Porsche 997 GT3) +49:59,2; 50. Stejskal, Omelka (ČR/Renault Clio Rally5) +1:01:31,2; 55. Rada, Jugas (ČR/Abarth 124 Rally RGT) +1:42:22,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Středoevropské rallye

Neděle 29. 10. – 8.15 RZ15 (17,25 km), 9.35 RZ16 (16,37 km), 10.33 RZ17 (17,25 km), 12.15 RZ18 (16,37 km).

Foto: Ivo Nesrovnal, MM Photography a Redbullcontentpool.com