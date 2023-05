Středoevropský speciál The Grand Tour má datum premiéry. Bude v něm i Česko?

Jestli sledujete dění okolo Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye, pak jistě víte, ža tato trojice loni ve střední Evropě natáčela nový speciál pořadu The Grand Tour.

Informace o natáčení nové epizody ve střední Evropě se objevily v červnu a v České republice se jim dostalo velké pozornosti. Důvod je prostý: podle některých informací měla trojice s filmovým štábem navštívit právě i Česko. A navíc se prokazatelně svezla s českými auty.

Video se připravuje ...

Víme, že tým pouť zahájil na severu Polska ve městě Gdaňsk a zakončil ji po více než 2200 kilometrech ve Slovinsku. Oficiální informace k nové epizodě ovšem hovoří o epické cestě přes Polsko, Slovensko, Maďarsko a Slovinsko. O Česku tedy ani slovo. Během natáčení přitom Clarkson na Twitteru na dotaz, jestli tým dorazí také do Česka, odpověděl: "Už jsme tam byli. Pršelo." Tuto reakci si samozřejmě můžeme vyložit různě, jasné potvrzení, že se v nové epizodě objeví také záběry z naší domoviny, to každopádně není.

Zato tušíme, jaká "hlavní" auta, v nichž na cestě strávili nejvíc času, Angličané do nové epizody zvolili. Richard byl totiž viděn ve žlutém Chevroletu SSR, Jeremy v bizarním voze jménem Mitsuoka Le-Seyde a James v podivném fialovém hot rodu se svéráznými nápisy na karoserii.

May si ale zřejmě hot rod nevybral dobrovolně. V Polsku byl totiž zastižen za volantem maličkého amerického kabrioletu Crosley Convertible. S vědomím, jak podobné cesty v podání trojice Clarkson, Hammond, May probíhají, tak předpokládáme, že Jamesův Crosley se po cestě rozbil. Proto musel usednout do náhradního vozu v podobě zmíněného hot rodu.

Víme také, že, si pánové v Polsku mohli zkusit klasické formule československého původu (a že jednu z nich Hammond naboural) a že na Slovensku se Jeremy Clarkson svezl ve Škodě 1100 OHC z roku 1957.

Nový speciál nese podtitul Eurocrash, měl by být zhruba dvě hodiny dlouhý a nabídne údajně formuli 1 v "sovětském stylu", útok lučištníků na hlavní protagonisty, účast slavného závodního jezdce a vyvrcholit má ve stylu Rychle a zběsile.

Dostupný bude na platformě Prime Video od 16. června.