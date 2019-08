Subaru přiveze na náplavku od všeho trochu

Na elektromobil si v případě Subaru tedy ještě chvilku počkáme, už letos se však na náplavce objeví hybrid této japonské značky. A jak je u Subaru zvykem, šli na to trošku jinak než mainstream.

A nebylo by to Subaru, pokud by nepřivezlo i něco sportovnějšího. Jasně, dnes už legendární sporťáček BRZ. Na náplavce bude navíc k vidění ve své poslední a podle nás nejúžasnější verzi Spec.S. A nebudou chybět ani SUV nebo velmi povedený Levorg. Zkrátka se bude na co koukat!