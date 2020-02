Super Bowl 2020 je tady. Letošní finále ligy amerického fotbalu se koná v 2. února a jako vždy k sobě přitáhne miliony televizních fanoušků nejen z USA. I proto se ze Super Bowlu stala obří show, která není jen o samotném fotbalovém zápasu, ale také o přidruženém programu, plném hudebním hvězd. Také je to ideální místo pro prezentaci nových výrobků, čehož rády využívají také automobilky.

Také v letošním programu tak nebude chybět reklamní prezentace hned několika automobilových výrobců, kteří pro Super Bowl dokonce chystají speciální reklamní spoty. Finále ligy amerického fotbalu upoutá pozornost milionů Američanů, a tak se vyplatí si dát s reklamou pořádně záležet. Spot na Super Bowlu je navíc takovou událostí, že se s ním značky rády pochlubí i s předstihem.

Konkrétně Audi angažovalo pro letošní spot nazvaný Let it go (nech to být) slavnou herečku Maisie Williamsovou, proslavenou u nás rolí Aryy Stark v seriálu Hra o trůny. Ta v reklamě sedí za volantem nového Audi e-tron Sportback, nechává při jízdě za sebou symboly společenského postavení patřící minulosti a vydává se do nové éry trvale udržitelné mobility. Audi zkrátka věří, že reklamou na Super Bowlu přiláká Američany k elektrickému pohonu.

Podobnou cestou jde vlastně také značka GMC koncernu General Motors. Ta totiž Super Bowl využije k propagaci oživené značky Hummer. Už však nepůjde o offroad s žíznivým benzinovým motorem pod kapotou, nýbrž o elektromobil s výkonem 1.000 koní, který bude součástí nabídky značky GMC.

A do třetice všeho dobrého, elektřinou poháněný vůz se objeví také v reklamním spotu značky Porsche, které se na Super Bowl vrací poprvé od roku 1997. Rozhodlo se zpropagovat model Taycan, a to pomocí vtipného snímku, v němž je právě Taycan ukraden z muzea Porsche v Zuffenhausenu. Přitom jej začnou pronásledovat hlídači objektu, a to v ničem jiném než v exponátech vystavených právě ve stuttgartském muzeu.

Naopak koncern Hyundai-Kia vsadí na automobilky s konvenčním pohonem. Vtipnou reklamu si připravila značky Hyundai, v níž láká na parkovací asistent v nové Sonatě, který umí s autem sám popojet.

Kia se naopak rozhodla angažovat fotbalistu Josh Jacobs a zahrát spíše na vážnou notu. Jacobs totiž v reklamě připomíná své smutné dětství, vyrůstal jakožto bezdomovec. Postupně se ale vypracoval až do NFL, v němž loni debutoval za tým Oakland Raiders.

Chybět nebude ani spot luxusní značky Genesis, která na evropských trzích zatím stále nepůsobí. Ve své reklamě poukazuje na to, že nabízí trochu jiná luxusní auta než zavedená konkurence.

Na Super Bowlu uvidíme také reklamní spoty na vozy Jeep nebo Toyota, tyto automobilky se ale rozhodly nezveřejňovat svoji reklamu před samotným odvysíláním.

Super Bowl si v letošním roce zahrají celky Kansas City Chiefs a San Francisco 49ers. Druhý z nich může finále NFL vyhrát pošesté, čímž by vyrovnal rekord Pittsburgh Steelers a New England Patriots. Poslední však získal už v roce 1995.