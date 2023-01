Suzuki Jimny jako by z oka vypadlo Mercedesu G díky japonskému body kitu

Na tokijský autosalon, jehož brány budou otevřeny od pátku 13. ledna do neděle 15. ledna, se krom jiných chystá také japonský úpravce DAMD. Vystaví své body kity pro japonská produkční auta, mezi nimiž bude modernizovaná verze balíčku úprav, kterým v DAMD ze Suzuki Jimny dělají malého dvojníka třídy G od Mercedesu.

Díky hranatým tvarům a schopnostem v terénu si sympatické Suzuki Jimny vysloužilo srovnání s Mercedes-Benzem třídy G. Tomuto spojení jdou naproti také někteří automobiloví úpravci, kteří pro malý off-road připravují úpravy zvyšující podobnost s německým vozem. Jedním z takových úpravců je japonská společnost DAMD, jejíž body kit pro stávající generaci Suzuki Jimny je v prodeji od roku 2019.

Od uvedení na trh si balíček úprav, kterému v DAMD říkají little G. (malé G), získal dostatek zájemců na to, aby se japonskému úpravci vyplatilo na body kitu dále pracovat. Jeho modernizovanou podobu vystaví na konci příštího týdne na tokijském autosalonu. Majitelé původní verze body kitu little G. si ji budou moci novou verzí osvěžit, zatímco noví zájemci dostanou širší možnosti úprav, z nichž si budou vybírat.

Little G. bude dostupný ve třech verzích pojmenovaných Advance, Traditional a Aventura. Little G. Aventura sází spíše na sportovnější vzhled, kterým připomíná Meredes-Benz třídy G v provedení AMG. Starší verze německého off-roadu připomíná little G. Traditional, zatímco little G. Aventura sází na drsnější a modernější terénní vzhled.

Vedle aktualizovaného body kitu pro Suzuki Jimny úpravce vystaví také lifestylovou úpravu pro Suzuki Hustler. Říká jí Hustler Country a malému vozítku dodává dobrodružného výrazu. Dalším Suzuki na stánku značky bude Every Wagon upravený ve stylu Land Roveru Defender, a to rovnou v obytné podobě.

Nabídka společnosti DAMD je zajímavá a ve volné chvilce doporučujeme zabrouzdat jejich webovými stránkami. Nabízí úpravy pro většinu velkých japonských značek a najdete mezi nimi například body kit Toyoty GT86 nebo Nissanu 350Z ve stylu Aston Martinu, Suzuki Alto Lapin v podobě Renaultu 4 a mnohé další, více či méně bláznivé.