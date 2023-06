Suzuki Swace 1.8 Hybrid Premium – Se spotřebou legendárního 1.9 TDI!

Předchozí Design, interiér Motor, jízdní vlastnosti Závěr Další

Zavazadlový prostor pojme 596 litrů, se sklopením zadní lavice se dostáváme na 1606 litrů. Podlahu kufru lze umístit do dvou poloh, přičemž v té nižší se sem bezpečně poskládá i dětský kočár s další nutnou výbavou mladých rodičů. Ani s místem ve druhé řadě to není vůbec špatné. S výškou 178 cm sedím sám za sebou s dostatečnou rezervou před koleny i nad hlavou. Sedadla jsou sice „jen“ látková, v prvních horkých jarních dnech to ale vlastně přijde spíše vhod, protože jsou prodyšnější než kůže.

Swace má oproti Corolle několik omezení. Předně je k dispozici pouze v karoserii kombi, hatchback a sedan zůstávají vyhrazeny Toyotě. No a také pod kapotou pracuje výhradně slabší hybrid s osmnáctistovkou, zatímco původní auto může být dvoulitrem. Mateřské vozy přitom využívají hybridy zbrusu nové, v pořadí páté generace, zatímco pod kapotou Suzuki pracuje jejich předchůdce, i když v rámci faceliftu posílený. No ale pak je tu jedna věc, která může naopak hrát výrazně ve prospěch Swacu…

Motor, jízdní vlastnosti

Jediná možnost

Jak už jsem avizoval, v útrobách Swacu pracuje jediná možná motorizace. Čtyřválcová osmnáctistovka má výkon 72 kW a 142 newtonmetrů točivého momentu. Spřažena je s elektromotorem o síle 70 kW a 185 newtonmetrech. Výsledkem je systémový výkon 104 kW, což je o 14 kilowattů více než v předchozím vydání. I díky tomu si stovka polepšila z původních 11,1 na 9,4 sekundy, maximální rychlost zůstává stanovena na 180 km/h.

Zatímco u předchozího Swacu jsme kritizovali dynamiku průměrnou… no, spíše podprůměrnou, u aktuálního provedení nemáme výhrad. Jasně, posílení o takovou hrstku koníků neudělá z hybridního kombi trhače asfaltu, už to ale není tak, že byste si každé předjetí kamionu museli dvakrát rozmýšlet. V městských rychlostech je vůz díky elektrickému šťouchnutí hezky mrštný, zahanbit se ale nenechá ani na výjezdu z něj.

Obrovským benefitem tohoto auta je ale jednoznačně spotřeba paliva. Sám jsem byl překvapený, že se mi korzování okreskami dařilo dokonce s lepšími hodnotami, než jaké slibují kombinovaná čísla WLTP v tabulkách. Nejprve jsem absolvoval cestu z Pardubic do Liberce a zpátky. Necelou třetinu cesty tvořila dálnice, zbytek byly hlavně okresky. Hybrid jsem netrápil s plynem přišpendlením k podlaze, ale ani jsem nebyl úplnou brzdou provozu. Výsledkem po zhruba 300 kilometrech byl průměrný odběr 4,3 l/100 km.

Suzuki Swace 1.8 Hybrid Premium

Delší štace číslo dva, tentokrát ve dvou a bez dálnice. Do Orlických hor jsme vyráželi s cestou naplánovanou zcela mimo dálnice. Jízdní styl byl obdobný jako do Liberce, možná kvůli svišťovi vzadu přizpůsobený trochu plynulejší jízdě. Po návratu do Pardubic se nám počítadlo odměnilo apetitem rovných čtyř litrů na každých sto kilometrů. A to opravdu nejsem mistr ekonomických jízd. Za kolik že to tehdy jezdilo kultovní 1.9 TDI? Nejvýraznější je apetit pochopitelně na dálnici. Tady už vám elektřina nemá jak pomoci, přesto se při dodržování tuzemského rychlostního maxima daleko nad pět litrů nedostanete. S takovou nevadí ani relativně skromný objem 43litrové palivové nádrže.

Jízda bez překvapení

Pro úplnost dodejme, že Suzuki Swace pracuje s převodovkou CVT a roztáčena jsou výhradně přední kola. Hlavně při rázné akceleraci o sobě hybrid přeci jen umí dát vědět nevyžádanou monotónní akustikou, která tu není utlumena tak dobře jako třeba v posledním vydání Corolly Cross s nejnovějším hybridem. Zároveň by se dalo zapracovat i na aerodynamickém svistu a valivém hluku od kol, hlavně na dálnici začnou být tyto faktory brzy rušivé.

Suzuki Swace 1.8 Hybrid Premium

Podvozek se skládá ze vzpěr McPherson vpředu a víceprkové nápravy vzadu. A kombinace s obouvanými šestnáctkami, navíc obutých do pořádných pneumatik 205/55, funguje velmi dobře. Podvozek zdárně žehlí jednotlivé nerovnosti, ani na sérii nerovností v rozbité zatáčce nemá tendence odskakovat. Ač jde o hybridní kombi, pořád se bavíme o relativně nízké pohotovostní hmotnosti 1475 kilogramů. S takovou Swace i ochotně zatáčí a bez náklonů či nedotáčivosti se nezalekne ani náhlé změny směru Až začnete mít pocit, že by tohle auto těch koníků pod kapotou sneslo klidně více. Jenže pro takové dovádění není tenhle kousek určen. A hlavně už by nejezdil s tak skvělou spotřebou…