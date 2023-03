Suzuki Jimny přijíždí v sympatické retro edici Heritage

Automobilka Suzuki představila všeobecně oblíbený malý teréňáček Jimny ve speciální edici Heritage, která odkazuje na historii modelu, především ze 70. až 90. let. Hned na úvod vás ale musíme zklamat – nejen, že tahle parádní edice vznikne v limitovaném počtu 300 kusů, ale navíc bude dostupná pouze v Austrálii. Nenechte se zmást fotkami s levostranným řízením, Suzuki upozorňuje, že jsou pouze ilustrační.

Na webových stránkách australského zastoupení Suzuki se k výroční edici musíte trochu proscrollovat a proklikat, ale aspoň ho sdílelo na svém facebookovém profilu, a to se slovy: „Tak retro, že bude tvůj táta žárlit.“ Popis edice Heritage na vlastních webových stránkách pak začíná větou: „Není to jen Jimny, je to stroj času.“ Baví nás, když se značka nebere moc vážně.

Hlavním tahákem Jimny Heritage je retro vzhled exteriéru. Australští zákazníci si mohou auto pořídit s bílým lakem, zeleným, šedým nebo černým. Chybět nesmí oranžovo-červené retro polepy na karoserii s logem speciální edice na bocích a celkový dojem dotváří červené lapače nečistot za všemi koly. Fotky interiéru nejsou k dispozici, ale dle popisu je zde jediným rozdílem vana zavazadlového prostoru, zřejmě s nápisem Jimny Heritage.

Edice Heritage pochopitelně vychází z lépe vybavené verze australského Jimnyho, takže ve výbavě nechybí infotainment se 7palcovou dotykovou obrazovkou a navigací, čelní LED světlomety, mlhovky nebo parkovací kamera. Úsměvná je absence tempomatu, který se jinak na australském trhu dodává i v základní výbavě.

V Austrálii se Jimny prodává s 1,5litrovým motorem VVT o výkonu 75 kW a točivém momentu 130 Nm, jenž může spolupracovat buďto s pětistupňovým manuálem nebo čtyřstupňovým automatem. Edice Heritage bude zcela logicky dostupná výhradně s manuální převodovkou. Standardně jsou dodávány 15palcové slitinové disky kol.

Ceny začínají na částce 33.490 australských dolarů, což je v přepočtu zhruba 500 tisíc korun. Ani speciální limitované edici Heritage nejsou odepřeny příplatky, takže si zákazník může své auto dále vyšperkovat. Připlácí se i za lakování karoserie, a to 695 dolarů (cca 10 tisíc korun), tedy pokud se majitel nespokojí se základním bílým odstínem.