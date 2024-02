Švédská rallye 2. dnu: Lappi těsně vede, Rovanperä a Tänak jsou ze hry

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ranní mlha a pokračující sněžení znesnadnily podmínky během pátečních ranních etap, přičemž viditelnost byla na začátku obzvláště špatná. Padající sníh také snížil dopad čištění vozovky na rychlostních zkouškách.

Chybělo málo a byl malér

Soutěž začala již ve čtvrtek večer supererzetou, kterou vyhrál Rovanperä. Třiadvacetiletý Fin startoval letos poprvé a v letošní sezoně nepojede kompletní seriál. V pátek ráno vyhrál další zkoušku a po RZ3 vedl o 5,7 sekundy. Přesto nebyl spokojený. „Moje jízda nestála za nic, bylo tam spousta chyb. Příště to musím udělat lépe,“ prohlásil. Na čtvrté erzetě se však dostal do problémů. „Roztočili jsme se a po nárazu rozbili chladič. Navíc jsme měli ve stejném okamžiku defekt. Opravili jsme to, ale přesto museli odstoupit. Je to ohromná škoda, protože byla reálná šance útočit na vítězství. Moc se omlouvám týmu, že jsme mu nemohli přinést dobré body,“ omlouval se Rovanperä.

Stejná zkouška vystavila také stopku Tänakovi, který zde loni vyhrál. Estonec si na rychlém úseku škrtl předkem vozu o sněhovou bariéru na pravé straně a kontakt ho vystřelil do břehu na opačné straně silnice. Výsledkem byl rozbitý chladič a také se musel rozloučit s šancí na výhru. Navíc chybělo málo a mohlo dojít k velkému maléru, protože stojícího vozu Tänaka si v mlze až na poslední chvíli všiml Francouz Adrien Fourmaux (Ford Puma Rally1), ale protáhl se ve vysoké rychlosti těsně kolem něj.

Motor, nebo taktické hrátky?

Na první místo se po uvedených peripetiích dostal Japonec Takamotoi Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1), ale on a nejrychlejší jezdci se dostali do nečekaných problémů. V pauze mezi prvním a druhým průjezdem totiž napadlo na trať přes dvacet centimetrů nového sněhu, a tak jezdci se speciály Rally1 čistili trať soupeřům na vozech Rally2. Ve výsledcích RZ5 se tak v první desítce objevil jen Lappi ¨na šestém místě a ostatní příčky obsadili jezdci s vozy Rally2!

Před šestou rychlostní zkouškou přijel Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) do časové kontroly o čtyři minuty později. Dostal penalizaci 40 sekund, ale především startoval do rychlostních zkoušek za Elfynem Evansem (Toyota GR Yaris Rally1). „Měli jsme problémy, motor nechtěl nastartovat. Pak jsem pořádně nezavřel kapotu. Evans mohl v tankovací zóně vidět, že máme problémy,“ komentoval situaci Neuville. Jeho soupeř měl na situaci jiný názor a považoval ho za taktický trik, který ovšem není v rozporu s pravidly. „Mám pocit, že duch soutěžení je pryč. Nechci ale říkat něco, co by mě mohlo později mrzet,“ prohlásil Evans v cíli erzety.

Jak se jezdí za tmy

Lappi využil situace, když startoval jako šestý, za všemi soupeři v kategorii Rally1, kteří před ním čistili trať, na které se nacházel čerstvý sníh. „Určitě jsem využil výhody pozice na silnici a od začátku byl jen o něco málo pomalejší než Kalle (Rovanperä). Být první je hezký pocit, ale potřebuji si vzít sebevědomí a začít se soustředit na zbytek rallye,“ uvedl Lappi a vysvětloval obtížnost jízdy na sněhu v noci. „Nemůžete používat přídavná světla kvůli odrazu sněhu. Takže musíte použít pouze potkávací světla. Když jedete přes 160 km/h, je to šílené, když nevidíte daleko. V takovém případě musíte věřit svému rozpisu,“ dodal finský pilot.

Za ním je o pouhých 3,2 sekundy zpět Katsuta. „V závěru dne nebylo na trati pořádně vidět. Snažil jsem, ale bylo tam z mojí strany příliš mnoho chyb. Samozřejmě, že je to dobré být druhý, ale stále je to jen jeden den v soutěži. V sobotu a v neděli bychom měli mít jasnější počasí a lepší podmínky, takže pokračujme,“ konstatoval Katsuta.

Na třetím místě figuruje Oliver Solberg (Škoda Fabia RS Rally2), který dokázal využít sněhové podmínky. Na trať vyrážel jako desátý v pořadí, až čtyřiadvacet minut na prvním jezdcem. „Neměl jsem o čem přemýšlet, vyrazit a udělat to nejlepší co umím. Strašně to klouzalo. Někdy to byla dobrá zábava a jindy jsem měl srdce až v krku. Ke konci dne se objevily problémy s ruční brzdou a já nemohl auto otočit na křižovatkách,“ vysvětloval Solberg.

Z českých jezdců začal výborně Jan Černý, který s Ondřejem Krajčou (Ford Fiesta Rally3) vyhráli dvě rychlostní zkoušky a vedli po čtyřech erzetách v kategorii WRC3. V páté zkoušce však jezdec trefil čelně strom, ale v soutěži by měl další den pokračovat. Filip Kohn drží s britským navigátorem Tom Woodburnem zatím osmé místo v hodnocení WRC3.

Průběžné pořadí (po RZ8 z RZ18)

1. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20 N Rally1) 58:18,8; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3,2; 3. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +1:20,7; 4. Fourmaux, Coria (Fr./Ford Puma Rally1) +1:26,3; 5. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) +1:50,0; 6. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +1:50,1; 7. Pajari, Mälkönenová (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +2:05,8; 8. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +2:08,6; 9. Heikkilä, Temonen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +2:19,0; 10. Joona, Hussi (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +2:45,7; 11. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20 N Rally1) +2:46,0; 12. Grjazin, Aleksandrov (Rus./Citroën C3 Rally2) ++3:09,1; 13. Jamamoto, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +3:31,7; 14. Bertelli, Scattolin (It./Toyota GR Yaris Rally1) +3:35,9; 15. Reiersen, Karlsson (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +3:39,4; 16. Lindholm, Hämäläinenová (Fin./Hyundai i20 N Rally2) +4:16,0; 17. Solowow, Baran (Pol./Škoda |Fabia RS Rally2) +5:23,4; 18. Johansson, Grönwall (Švéd./Ford Fiesta Rally3) +5:54,1; 19. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally3) +6:38,9; 20. Munster, Louka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +6:39,8; … 44. Kohn, Woodburn (ČR/Brit.) +16:59,1; 52. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +49:42,9; 53. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) +49:49,1; 54. Černý, Krajča (ČR/Ford Fiesta Rally3) +56:04,4.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Švédské rallye

Sobota (17. 2.) – 7.45 RZ9 (15,80 km), 8.35 RZ10 (14,23 km), 10.08 RZ11 (28,30 km), 14.15 RZ12 (15,80 km), 15.05 RZ13 (14,23 km), 16.38 RZ14 (28,30 km), 19.05 RZ15 (10,08 km).

Neděle (18. 2.) – 7.27 RZ16 (25,50 km), 10.03 RZ17 (25,50 km), 12.15 RZ18 (10,08 km).