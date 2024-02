Švédská rallye před startem: Neuville jako lídr, uvidíme také Rovanperu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

„Pokud je povrch opravdu zmrzlý, je to v pohodě. Pokud je na silnici hodně sněhu a podmínky jsou složité, můžeme bojovat tak o páté šesté místo,“ uvedl pětatřicetiletý Neuville, který byl loni třetí. V roce 2018 severskou rallye vyhrál.

Když se auta opřou o sníh

Od roku 2022 má soutěž základnu v Umeå, největším městě severního Švédska. Akce se odehrává blíže k polárnímu kruhu, což zajišťuje extrémní zimní podmínky. Se speciálními pneumatikami s hroty, které se zakousnou do povrchu a poskytují působivou přilnavost, jde o jednu z nejrychlejších rallye sezony, kdy jezdci opírají svá auta o sněhové závěje po stranách silnice, aby projížděli zatáčkami rychleji.

Stejně jako v loňském roce bude rallye zahájena ve čtvrtek večer krátkou „sprintovou“ zkouškou v Umeå. Ta se bude opakovat na konci pátku po dvou smyčkách tří erzet. Zkoušky Brattby a Floda jsou stejné jako minulý rok, ale velká část Norrby je nová. Sobota má podobný formát s trojicí opakovaných testů počínaje zcela novým úsekem Vännäs, následovaným známým Sarsjölidenem, zatímco zkouška Bygdsiljum zahrnuje některé úseky z loňska. Dva průjezdy rychlostní zkouškou Umeå ukončí den. Stejně jako v roce 2023 se pojede tento úsek také jako závěrečná Power Stage v neděli, kdy následuje po dvou průjezdech testu Västervik. Celkem je na programu 18 rychlostních zkoušek v celkové délce 301,76 kilometrů.

Mistr poprvé ve hře

Dvojnásobný mistr světa Fin Kalle Rovanperä zahájí svůj program 2024 WRC na Švédské rallye, kde předtím získal vítězství v roce 2022. Zařadí se po bok Velšana Elfyna Evanse, který s týmem poprvé zvítězil ve Švédsku v roce 2020, a Japonce Takamota Katsuty. Čtvrtý GR Yaris Rally1 Hybrid bude řídit Ital Lorenzo Bertelli v rámci zákaznického programu TGR-WRT. Soutěž je jednou z oblíbených podniků italského jezdce.

Jari-Matti Latvala (šéf týmu): „Měli jsme solidní začátek sezony na Rallye Monte Carlo a nyní se těšíme na Švédsko. Je pro náš tým trochu jako domácí. Je to místo, kde jsme získali v roce 2017 první vítězství, zimní podmínky jsou pro nás povědomé. Loni to bylo složité, takže jsme se letos opravdu snažili dobře připravit, protože se chceme vrátit do boje o vítězství. Účast na Arctic Rally spolu s testováním ve Finsku nám pomohla. Kalle začíná svou sezonu a může být na tomto druhu povrchu opravdu silný a jeho výchozí pozice by mu měla pomoci bojovat vepředu. Elfyn ve Švédsku již dříve vyhrál a my se soustředili na to, abychom zajistili co nejlepší výkon v podmínkách, kdy bude startovat z předních pozic. Takamoto umí být silný i na sněhu a loni měl dobrou rychlost.“

Kalle Rovanperä: „Vždy mě baví jízda na sněhu a je to jeden z nejlepších pocitů, které můžete v soutěžním voze zažít. Během posledního týdne na Arctic Rally a v našem testu před soutěží bylo skvělé nasednout do auta. Švédsko pro nás bylo v minulosti dobrou událostí, ale loni jsme nebyli tak silní, takže letos chceme bojovat. Vzhledem k tomu, že je to jediný podnik na sněhu, není snadné najít perfektní nastavení auta s pouhými několika dny testování v těchto podmínkách. Myslím, že jsme našli nějaké užitečné věci a šli správným směrem.“

Elfyn Evans: „Jízda na sněhu a ledu je něco jedinečného a dělá ze Švédské rallye velmi specifickou událost. V minulosti jsem tam měl dobré výkony a pracovali jsme na tom, abychom zlepšili můj pocit s vozem z loňského podniku. Náš předsoutěžní test ve Finsku byl opravdu užitečný, myslím, že se nám podařilo udělat pár dobrých kroků. Podmínky se mohou značně lišit, přičemž ve druhém průjezdu rychlostních zkoušek se může objevovat štěrk.“

Takamoto Katsuta: „Švédská rallye je vždy vzrušující a je to jedna z mých nejoblíbenějších událostí v kalendáři. Jízda na sněhu a ledu je něco, co jsem si opravdu užíval od doby, kdy jsem začal jezdit v Evropě s programem TGR WRC Challenge Program. Minulý rok jsem měl docela dobrou rychlost. Doufám, že budeme moci znovu předvést dobrý výkon a také získat hezký výsledek. Tento podnik je vždy velkou výzvou. Za námi bude startovat několik rychlých jezdců včetně Kalleho, takže nebude snadné bojovat o přední pozice. Ale budu se snažit tvrdě makat a udělat maximum, co budu moci.“

Video se připravuje ...

Solberg chce vyhrát

Mezi dvaceti speciály pěti výrobců přihlášených do kategorie WRC2 je devět vozů Škoda Fabia. V čele této skupiny jsou loňští vítězové kategorie WRC2 Oliver Solberg ze Švédska se spolujezdcem Elliottem Edmondsonem s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT, který podporuje Škoda Motorsport. „Konkurence bude ještě silnější než loni. Mám ale správný vůz, abych na těchto fantastických zasněžených tratích opět bojoval o vítězství,“ říká Solberg před startem.

Francouz Yohan Rossel a Španěl Pepe López z týmu Mapo Motorsport (Škoda Fabia RS Rally2), první a druhý v kategorii WRC2 na Rallye Monte Carlo, se rozhodli nezařadit Švédskou rallye do svého letošního kalendáře WRC2, který je podle předpisů omezen na sedm podniků z celkem třinácti konaných v letošním roce. V minulosti pocházeli vítězové kategorie WRC2 na Švédské rallye většinou ze severní Evropy. Tato tradice řadí místní hrdiny Isaka Reiersena a Lucase Karlssona, finskou posádku Lauri Joona a Janni Hussi i Gregora Jeetse a Timo Taniela z Estonska, kteří všichni jedou s vozy Škoda Fabia RS Rally2, mezi nejvážnější kandidáty na bodované umístění.

Specifické podmínky této jediné soutěži mistrovství světa však nebrání posádkám vozů Škoda z jiných částí světa, aby si nadcházející soutěž užily, a to i přesto, že ne všechny jsou přihlášeny do kategorie WRC2. Fabrizio Zaldivar z Paraguaye čelí této výzvě s argentinským spolujezdcem Marcelem Der Ohannesianem. Stejně tak pravidelný účastník Švédské rallye Rakan Al-Rashed ze Saúdské Arábie, jemuž pomáhá portugalský navigátor Hugo Magalhães. Jezdci Alejandro Mauro a Ricardo Triviño cestují do Švédska z Mexika. Všechny tyto posádky spoléhají na speciály značky Škoda.

Černého i Kohna těší konkurence

Na startu ve Švédsku budou také tři Češi ve dvou posádkách. Dvojici Jan Černý a Ondřej Krajča čeká letošní druhý start v mistrovství světa. Po vítězství v šampionátu WRC3 na úvodní Rallye Monte Carlo míří tentokrát na sever Švédska. Jediná čistě zimní soutěž v mistrovství světa tak vyžaduje jiný způsob jízdy a také hodně zkušeností. „Jízdu na hrotech mám hrozně rád, vyloženě mě to baví. Loni jsem byl ve Švédsku v týmu s Filipem Kohnem, soutěž poznal, ale ve voze se nesvezl. Proto jsme si naplánovali dvoudenní test před soutěží přímo na místě, abychom si náš vůz Ford Fiesta Rally3 vyzkoušeli,“ řekl Černý a dodal: „Konkurence je velká, na druhou stranu tam ale není mnoho specialistů na jízdu na sněhu. Po skvělém startu do sezony by to chtělo připsat další slušné body do šampionátu, což znamená hlavně dojet. Ve Švédsku se ale nedá jet na jistotu. Chceme si najít svůj rytmus a ten držet, nebláznit. A také věříme v podporu našich fanoušků!“

První start v letošním roce zaznamená dvacetiletý příbramský jezdec Filip Kohn ve Švédsku. Společně s Britem Tomem Woodburnem si kladou vysoké cíle. „Během přestávky mezi sezonami jsem hlavně piloval fyzickou přípravu. Také jsem zavítal do Rakouska na zamrzlé jezero, kde jsem trénoval jízdu na ledu, která se mi bude hodit při prvním startu ve Švédsku,“ uvedl Kohn. Při pohledu na harmonogram je poznat, že trať je v sedmdesáti procentech shodná s loňskými tratěmi. „Ačkoliv jsem tady startoval před rokem, loňský rozpis nepojedu. Jednak používáme s Tomem anglický rozpis a ve srovnání s minulým rokem jsem se hodně posunul dopředu,“ dodal Kohn.

Video se připravuje ...

Věděli jste, že…

Předchůdce Švédské rallye se poprvé jel v roce 1950, ale v polovině léta? Původně se tato rallye jmenovala „Rally půlnočního slunce“ a do zimního termínu se přesunula v roce 1965.

Vozy jezdí na pneumatikách, které se ve WRC používají pouze na Švédské rallye? Pneumatiky Pirelli vozu Škoda Fabia RS Rally2 jsou vybaveny 384 hroty vyrobenými z wolframu. Tento počet vyplývá z předpisů, které stanovují maximálně 20 hřebů na čtvereční decimetr povrchu pneumatik. Délka hřebů s hmotností 4 gramy nesmí přesáhnout 20 milimetrů. Jejich tvar musí být válcovitý a musí být do pneumatiky instalované z vnější strany.

Během Švédské rallye byly v první sezoně WRC v roce 1973 povoleny pouze zimní pneumatiky bez hrotů? Švédský místní hrdina a příležitostný tovární jezdec Škoda Stig Blomqvist slavil vítězství navzdory desetiminutové ztrátě na začátku soutěže kvůli problémům s palivovým čerpadlem?

Pavel Sibera a Petr Gross vyhrála s vozem Škoda Favorit 136L v roce 1993 třídu A5?

Program Švédské rallye

Čtvrtek (15. 2.) – 19.05 RZ1 (5,16 km).

Pátek (16. 2.) – 8.58 RZ2 (10,76 km), 9.52 RZ3 (12,80 km), 10.56 RZ4 (28,25 km), 14.36 RZ5 (10,76 km), 15.30 RZ6 (12,80 km), 16.33 RZ7 (28,25 km), 19.05 RZ8 (5,16 km).

Sobota (17. 2.) – 7.45 RZ9 (15,80 km), 8.35 RZ10 (14,23 km), 10.08 RZ11 (28,30 km), 14.15 RZ12 (15,80 km), 15.05 RZ13 (14,23 km), 16.38 RZ14 (28,30 km), 19.05 RZ15 (10,08 km).

Neděle (18. 2.) – 7.27 RZ16 (25,50 km), 10.03 RZ17 (25,50 km), 12.15 RZ18 (10,08 km).

Průběžné pořadí (po 1 ze 13 rallye)

1. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 30 bodů; 2. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 24; 3. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 21; 4. Tänak (Est./Hyndai i20 Rally1) 15; 5. Fourmaux (Fr./Ford Puma Rally1) 11; 6. Katsuta (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) 9; 7. Mikkelsen (Nor./Hyundai i20 Rally1) 6; 8. Grjazin (Bul./Citroën C3 Rally2) 3; 9. López, Vázquez (Šp./Škoda Fabia RS Rally2) 2; 10. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 1; 11. Munster (Bel./Ford Puma Rally1) 1.

Značky: 1. Toyota 46; 2. Hyundai 45; 3. Ford 19.