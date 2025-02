Švédská rallye po 2. dnu: Podesáté Evans, nebo poprvé Katsuta?

V sobotu bylo na propgramu sedm rychlostních zkoušek, které měřily dohromady 97,04 kilometru. Dopoledne se jely tři rychloostní zkoušky, které se odpoledne opakovaly druhými průjezdy. Doplnil je podvečerní již třetí průjezd sprintovou erzetou v centru rallye v městě Umea.

Potíže s přilbou a sněhová závěj

Sobotu začal nejrychlejším časem Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1), ale z hlediska průběžného pořadí byla zajímavější skutečnost, že Katsuta snížil náskok vedoucího Evanse na 0,1 sekundy. Ostrovan byl však v dalších dvou erzetách rychlejší a navýšil svůj náskok, byť jen na 2,8 sekundy. Za oběma jezdci s továrními toyotami se přetahovaly tři “fabrické” hyundaie. Třetího Estonce Ott Tänaka vystřídal před polednem úřadující mistr světa Thierry Neuville z Belgie. Oba využili nečekaných problémů, do kterých se dostal nečekaně jejich kolega Adrien Fourmaux.

Francouzský jezdec, který startuje v továrních barvách první sezonu, ztratil 23,6 sekundy na RZ11. “Z hlediska tempa mám za sebou opravdu skvělé ráno. Jsem spokojený se svým výkonem, ale měli jsme malý problém. Pět nebo šest sekund před startem jsem si uvědomil, že moje přilba není utažená. Zároveň jsme museli odjet. Takže jsem opravdu bojoval. Když máte rukavice, abyste dali popruh mezi dva háčky, je to opravdu obtížné. Tak jsem odstartoval do erzety, pak zastavil, abych si upevnil přilbu a pak odjel. Na prvním mezičase jsme ztratili 21 sekund,” vysvětloval Francouz. Hned na začátku odpoledního programu vyhrál Fourmaux erzetu, ale z té další ujel jen 900 metrů a uvízl v závěji. V nedělních třech erzetách by se však měl objevit a má tak šanci bodovat.

Švédská rallye 2025 • FIA World Rally Championship

Když zhasne motor

V první odpolední zkoušce (RZ11) navýšil Evans svůj náskok na 6,0, pak vyhrál dvanáctou zkoušku a měl k dobru 8,6 sekundy. Po třinácté zkoušce se jeho časová převaha vrátila na 6,0 sekundy. Na městské erzetě mu však zhasl motor. Na prvním místě se udržel, ale jeho náskok se ztenčil na tři sekundy. “Dopoledne to byla dobrá zábava, přestože na mě souúpeři tlačili, ale bavilo mě to. Na trati nebylo moc sněhu, takže stačilo jen dobře řídit. Problém nastal na předposlední zkoušce, kde jsme měli na jedenáctém kilometru krizopvý moment. Ztratil jsem trochu přilnavost na předku auta při nájezdu do zatáčky. Rychlost nebyla špatná, ale úhel průjezdu nestál vůbec za nic,” vysvětloval Evans a k zaváhání na městské erzetě dodal: "Právě když jsem vjížděl do křižovatky, ztratil zadní část a auto se při brzdění zastavilo. Nebyla to ideální situace.”

Ovšem problémům se nevyhnul ani Evansův nejbližší pronásledovatel Kasuta. Také jemu na jedné zkopušce zhasl motor. “Přestřelil jsem a otočil se. Byla to hloupá chyba. Tohle bylo poprvé, co jsem tento víkend udělal chybu. Cítil jsem se sebevědomě a snažil se vzít si ztracený čas zpět,” vysvětlovalů japonský jezdec a ještě připomněl: Celkově je to v pořádku. Potřebujeme najít něco navíc, abychom byli lepší než dnes. Promluvím si se svými šéfy v týmu. Dříve jsem dělal bláznivé věci, ale tentokrát musím být chytrý.”

Švédská rallye po 1. dnu: Smečka pronásleduje vedoucího Evanse Michal Štěpanovský Rallye

Tänak měl olej na kapotě

Nejlepším jezdcem týmu Hyundai je Thierry Neuville jezdící s jedničkou na kapotě. V sobotu vyhrál tři erzety a byl nejrychlejší. Na třetím místě ztrácí na vedoucího jezdcem 6,3 sekundy. “Abych byl upřímný, s dneškem jsme spokojeni. Udělali jsme, co jsme měli udělat, měli dobrý rytmus a zvládli jsme všechna riziko. Místy nebylo snadné hledat brzdné body, občas to bylo trochu pozdě. Musíme trochu zakonzervovat stav pneumatik a doufejme, že zítra budeme mít stejný pocit,” prohlásil belgický závodník.

O pouhých 6,5 sekundy za Neuvillem jeho jeho stájový parťák Ott Tänak, který ztrácí na první příčku 12,8 sekundy. Na čelním skle jeho vozu se dopoledne objevil olej, ale estonský pilot to nijak nekomentoval. V sobotu večer však byl sdílnější. “Trochu jsme bojovali s řízením vozu, nebyl to z naší strany zrovna fantastický den. Nevím jestli potřebuji restetovat, ale určitě to potřebuje především auto. Musím se na neděli dobře vyspat a budeme se snažit maximalizovat naše možnosti,” zhodnotil svou situaci Tänak.

Dvojnásobný světový šampion Kalle Rovanperä si již na předchozím podniku v Monte Carlu stěžoval, že jeho jezdecký styl si nerozumí s novými pneumatikami Hankook. V pátek ve Švédsku říkal jinými slovy totéž, ale ve večerním servisu připustil, že změnou nastavení, které probral se závodním inženýrem, by mohlo vést ke zlepšení. Zřejmě to byl krok správným směrem, protože v součtu sobotních časů patřil finský soutěžák k nejrychlejším. Byl jen o dvě desetiny pomalejší než nejrychlejší Neuville. “Nejsem s autem stoprocentně sžitý a nemůžu dělat věci, které chci. Jen se snažím neustále tlačit a uvidíme, co s tím dokážu. Nemyslím si, že bychom se blížili k optimálním podmínkám, ale dnes to bylo lepší než včera. Na poslední den musíme provést ještě nějaké změny, protože je nutné, abychom tady získali co nejvíce bodů a časové rozdíly jsou těsné,” shnul Rovanperä sobotní průběh.

Švédská rallye před startem: Favorité tady vyhrávali Michal Štěpanovský Rallye

Průběžné pořadí (po RZ15 z RZ18):

1. Evans, Martin (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 2:00:04,2; 2. Katsuta, Johnston (Jap., Irl./Toyota GR Yaris Rally1) +3,0; 3. Neuville, Wydaeghe (Bel./Hyundai i20N Rally1) +6,3; 4. Tänak, Järveoja (Est./Hyundai i20 N Rally1) 12,8; 5. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 22,9; 6. Sesks, Francis (Lotyš./Ford Puma Rally1) +1:31,4; 7. Pajari, Salminen (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) +1:43,6; 8. McErlean, Treacy (Irl./Ford Puma Rally1) +2:05,8; 9. Munster, Loukka (Luc., Bel./Ford Puma Rally1) +2:45,9; 10. Solberg, Edmondson (Švéd., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +6:09,6; 11. Korhonen, Viinikka (Fin./Toyota GR Yaris Rally2) +6:48,6; 12. Virves, Viika (Est./Škoda Fabia RS Rally2) +7:02,6; 13. Heikkilä, Temonen (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:06,3; 14. Joona, Vaaleri (Fin./Škoda Fabia RS Rally2) +7:32,0; 15. Reiersen, Gustavsson (Švéd./Škoda Fabia RS Rally2) +8:36,1; 16. Zaldivar, Der Ohannesian (Par., Arg./Škoda Fabia RS Rally2) +9:06,4; 17. Jürgenson, Oja (Est./Ford Fiesta Rally2) +9:08,4; 18. Tidemand, Eriksen (Švéd., Nor./Škoda Fabia Rally2) +9:34,3; 19. Linnamäe, Morgan (Est., Brit./Toyota GR Yaris Rally2) +12:22,0; 20. Jamamoto, Fulton (Jap., Irl./Tyota HGR Yaris Rally2) +12:30,1; ... 33. Kohn, Whittock (ČR, Brit./Škoda Fabia RS Rally2) +18:02,0. Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Švédské rallye

Neděle 16. 2. - 7.27 RZ16 (29,35 km), 9.57 RZ17 (29,35 km), 12.15 RZ18 (10,08 km) - Power Stage. Etapa celkem 68,78 km.