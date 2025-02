Švédská rallye před startem: Favorité tady vyhrávali

V očekávaném souboji značek Toyota a Hyundai by o prvenství měli bojovat britský vicemistr světa Elfyn Evans a držitel dvou titulů Kalle Rovanperä z Finska v barvách japonského výrobce. Proti nim stojí úřadující světový šampion Thierry Neuville z Belgie a Estonec Ott Tänak reprezentující korejskou automobilku.

Všichni čtyři už severskou soutěž na sněhu a ledu vyhráli. Pouze Tänak to ale dokázal dvakrát, v letech 2019 a 2023, a může se mezi současnými jezdci vyrovnat jmenovanému Ogierovi. Rekordmanem soutěže je Švéd Stig Blomqvist se sedmi triumfy ze 70. a 80. let minulého století. Rovanperä ve Švédsku zvítězil v roce 2022, Evans o rok dříve a Neuville už v sezoně 2018.

Kudy vedou cesty sněhem

Švédská rallye je považována za jediný čistě zimní podnik. V roce 2022 se přesunula na sever do Umeå, největšího města v severním Švédsku a na krátký výlet přes Botnický záliv z Finska. Nová lokalita blíže k polárnímu kruhu pomohla zajistit extrémní zimní podmínky a také přinesla ještě rychlejší silnice. Speciální pneumatiky s hroty, které se zakousnou do povrchu, z ní dělají jednu z nejrychlejších soutěží sezony. Jezdci „opírají“ svá auta o sněhové valy po stranách silnice, aby projížděli zatáčkami rychleji.

Rallye začíná ve čtvrtek večer krátkou ‚sprintovou‘ zkouškou v Umeå. Tahle erzeta se po dvou smyčkách tří zkoušek oddělených poledním servisem pojede znovu v pátek. Sobotní formát je podobný, ale končí dvojnásobně dlouhou verzí rychlostní zkoušky v Umeå. Ta slouží jako nedělní Power Stage. Zakončí soutěž poté, co posádky absolvují dva průjezdy testem Västervik, který je s 29,35 kilometry nejdelší rychlostní zkouškou celé soutěže.

Elfyn bude otevírat cestu

Tovární tým Toyota zahájil cestu k obhajobě titulu výrobců maximálním bodovým ziskem na Rallye Monte Carlo, kde získal Sébastien Ogier své desáté prvenství. Francouz však bude ve Švédsku chybět, a tak to jeho týmový kolega Elfyn Evans bude v pátek vyrážet na tratě rychlostních zkoušek jako první.

Jari-Matti Latvala: „Švédská rallye je pro náš tým téměř jako domácí rallye. Podmínky na rallye, jako je tato, mohou být složité. Když na ledový základ napadne čerstvý sníh, může to ovlivnit výkon jezdců jedoucích vpředu, jako bude Elfyn v pátek. Na různých površích, kterým čelíme na začátku sezony, jsou nové pneumatiky, o kterých se musíme učit, takže naše testování před soutěží bylo důležité, abychom jezdcům umožnili pochopit, jak z nich během rallye dostat to nejlepší.

Elfyn Evans: „Je to událost, která je vždy velmi zábavná, když jsou erzety tak rychlé. Pokud je to ledové, mohlo by nám to hrát do karet, dáme do toho všechno. Na začátku roku se musíme hodně učit na nových pneumatikách Hankook a ve Švédsku tomu není jinak. Zatím je ten pocit úplně jiný než předtím a my se tomu musíme snažit přizpůsobit a vytěžit z toho maximum."

Kalle Rovanperä: “Nebyl to pro nás v Monte Carlu nejjednodušší začátek sezony a nyní se chceme pokusit předvést dobrý výkon ve Švédsku. Jízda na sněhu je vždy velká zábava. Start na Arctic Rally spolu s naším testem před soutěží bylo opravdu důležité, abychom na tomto povrchu najezdili pár dobrých kilometrů s novou pneumatikou a získali pro to cit. Uvidíme, jaké budou podmínky, ale doufejme, že to pro nás může být dobrá rallye.”

Takamoto Katsuta: „Švédská rallye je jednou z mých nejoblíbenějších soutěží. S novou pneumatikou to pro tuto soutěž je velká výzva. To znamená, že pocit ve voze bude pravděpodobně trochu jiný než dříve na tomto povrchu, ale pokusím se tomu přizpůsobit. Pokud bude hodně sněhu jako loni, pak by naše pozice na silnici mohla být dobrá, ale pokud je povrch jen čistý led, může to být pro nás složitější.”

Sami Pajari: „Na Švédskou rallye se opravdu těším. Je to jedna z mých nejoblíbenějších akcí v celé sezoně . Výběr pneumatik je mnohem jednodušší, protože je k dispozici pouze jeden typ pneumatik. V tomto smyslu může být přístup přímočařejší. Možná někteří lidé doufají, že mohu bojovat o nejlepší výsledek, ale pro mě je to stále o učení. Nekladu si velká očekávání.”

Rallye Švédsko 2025, onboard ze závodní Toyoty • Toyota Gazoo Racing WRC

Kohn je na startu

Švédská rallye je oblíbené hřiště severských jezdců, kteří si obvykle v kategorii WRC2 mezi sebou rozdělují pozice na stupních vítězů. S tímto vědomím se do startovního pole nepřihlásilo prvních pět jezdců celkového pořadí kategorie WRC2 po Rallye Monte-Carlo. Všichni totiž pocházejí ze zemí daleko na jih od Skandinávie.

Naopak většina skandinávských jezdců přihlášených do kategorie WRC2 vynechala úvodní podnik sezony ve francouzských Alpách a svoji účast v kategorii WRC2 zahájí až Švédskou rallye. Posádky vozů Škoda Fabia RS Rally2 ze skandinávských zemí zde jako každý rok patří k favoritům na stupně vítězů. Ze sousedního Finska přivezou do Umeå své vozy posádky Lauri Joona-Samu Vaaleri a Mikko Heikkilä-Kristian Temonen.

Mistr světa kategorie WRC2 z roku 2017 Pontus Tidemand ze Švédska, za volantem továrního vozu Škoda Fabia Rally2, se do mistrovství světa vrací po více než čtyřleté přestávce. Tidemand, jehož naviguje norský spolujezdec Jørgen Eriksen, naváže na své účasti ve Švédské rallye, při nichž v kategorii WRC2 získal jedno celkové vítězství a tři umístění na stupních vítězů. Čistě švédskou posádkou jedoucí s vozem Škoda, do níž se vkládají velké naděje, jsou Isak Reiersen a Stefan Gustavsson.

Fabrizio Zaldivar z Paraguaye a jeho v Argentině narozený spolujezdec Marcelo Der Ohannesian nejsou na Švédské rallye žádnými nováčky. Společně s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Toksport WRT budou opět usilovat o přední umístění v kategorii WRC2. Český mladík Filip Kohn se s jedinou plně sněhovou rallye v šampionátu vypořádá podruhé. S podporou britského navigátora Rosse Whittocka bude 21letý jezdec startovat s vozem Škoda Fabia RS Rally2 týmu Baumschlager Rallye & Racing.

Další severskou dvojicí, která by měla patřit k nejrychlejším, jsou Robert Virves-Jakko Viilo z Estonska (Škoda Fabia RS Rally2 týmu RaceSeven). Vzhledem k tomu, že Švédská rallye není mezi jejich sedmi podniky nominovanými do bodování v kategorii WRC2, usilují Virves a Viilo o co nejlepší umístění ve výsledcích třídy RC2. Z celkem 26 přihlášených posádek skupiny Rally2 se 15 z nich spoléhá na vůz Škoda Fabia Rally2.

Věděli jste, že...

Předchůdkyně Švédské rallye se poprvé jela v roce 1950, ale uprostřed léta? Původně nesla název „Rallye k půlnočnímu slunci“. V roce 1965 byla soutěž přesunuta na tradiční zimní termín.

Na Švédské rallye v zahajovací sezóně WRC v roce 1973 byly povoleny pouze zimní pneumatiky bez hrotů?

Dnes jsou vozy vybaveny pneumatikami s 384 wolframovými hroty pro každé kolo? Délka hřebů nesmí přesáhnout 20 milimetrů. Švédská rallye je první sněhovou soutěží pro nového dodavatele pneumatik Hankook.

Pavel Sibera-Petr Gross ve Švédsku zvítězili v roce 1993 ve třídě A5 s vozem Škoda Favorit 136L?

V sezóně 2024 WRC Švédská rallye skončila vítězstvím posádky Škoda Fabia RS Rally2 Oliver Solberg-Elliott Edmondson v kategorii WRC2?

Program Švédské rallye

Čtvrtek 13. 2. - 19.05 RZ1 (5,16 km).

Pátek 14. 2. - 9.18 RZ2 (28,27 km), 10.19 RZ3 (20,51), 11.27 RZ4 (10,80 km), 14.48 RZ5 (28,27 km), 15.49 RZ6 (20,51), 16.57 RZ7 (10,80 km), 19.05 RZ8 (5,16 km). Etapa celkem 129,48 km.

Sobota 15. 2. - 9.10 RZ9 (15,65 km), 10.05 RZ10 (14,23 km), 11.08 RZ11 (16,06 km), 14.10 RZ12 (15,65 km), 15.05 RZ13 (14,23 km), 16.08 RZ14 (16,06 km), 18.05 RZ15 (10.08 km). Etapa celkem 101,96 km. Neděle 16. 2. - 7.27 RZ16 (29,35 km), 9.57 RZ17 (29,35 km), 12.15 RZ18 (10,08 km) - Power Stage. Etapa celkem 68,78 km.

Švédská rallye 2025 před startem • FIA World Rally Championship

Průběžné pořadí (po 1 ze 14 soutěží)

Jezdci: 1. Ogier (Fr./Toyota GR Yaris Rally1) 33; 2. Evans (Brit./Toyota GR Yaris Rally1) 26; 3. Fourmaux (Fr./Hyundai i20 N Rally1) 20; 4. Rovanperä (Fin./Toyota GR Yaris Rally1) 18; 5. Tänak (Hyundai i20 N Rally1) 11; 6. Neuville (Bel./Hyundai i20 N Rally1) 9; 7. McErlean (Irl./Ford Puma Rally1) 6; 8. Y. Rossel (Fr./Citroën C3 Rally2) 4; 9. Grjazin (Bul./Škoda Fabia Rally2) 2; 10. Camilli (Fr./Hyundai i20 N Rally2) 1.

Značky: 1. Toyota 60; 2. Hyundai 36; 3. Ford 11.

Vedení v soutěži: Ogier 13, Evans 3, Neuville 1.

Vyhrané RZ: Ogier 8, Tänak 4, Evans 2, Fourmaux 2, Rovanperä 1, Munster 1, Katsuta 1.