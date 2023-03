Svérázný Mercedes z roku 1977 a s motorem BMW taxikaří v Libanonu

Osmapadesátiletý Akram Abou je řidič taxi z Libanonu usedá za volant vozidla, ze kterého by nám Evropanům vstávaly hrůzou vlasy na hlavě. Představte si, že objednáte taxík nebo například Uber a řidič pro vás přijede v něčem podobném. Kdybychom ale byli na návštěvě v Libanonu, brali bychom to nejspíš jako část místního koloritu a dvakrát o tom nepřemýšleli. Auto je nicméně natolik zajímavé, že německé mezinárodní vysílací společnosti DW stálo za to o něm natočit reportáž.

Akram Abou řídí sedan Mercedes-Benz z roku 1977, který si při návratu ze zahraničí pořídil před nějakými dvanácti lety, přezdívá mu Aziza a neustále jej svépomocí upravuje. Zjevně silně věřící Akram prý na popud Alláha vůz nalakoval ve stylu národní vlajky Libanonu a podobné barevné schéma se objevuje i vevnitř. Alláh navíc dohlíží na dobrou výdrž a úspornost vozu.

Video se připravuje ...

Mercedes je prošpikován tolika úpravami uvnitř i vně, až z toho člověku trochu přechází zrak. Uvnitř například nechybí nalepené mince na palubní desce a bankovky na stropnici, zatímco na přední kapotě jsou na projev podpory libanonské armádě nalepeny dva zeleně lakované modely letadel. Zajímavé je ovšem i to, co se skrývá pod kapotou.

Reportáž v tomto ohledu nezabíhá do detailů, nicméně pod kapotou tohoto Mercedesu už nějakou dobu nepracuje originální motor. Místo něj si sem cestu našla blíže nespecifikovaná jednotka od konkurenčního BMW. Autoři webu BMW Blog se domnívají, že by mohlo jít o čtyřválec M42, který se v 80. a 90. letech montoval do BMW řady 3 generací E30 a E36. Dle verze produkoval 100 nebo 103 kW.

Za prací Akram Abou dříve dojížděl několik desítek kilometrů do hlavního města Bejrútu. Od roku 2020, kdy došlo k výbuchu dusičnanu amonného skladovaného vládou v bejrútském přístavu, však do města přestal pravidelně jezdit. Ekonomická situace v Libanonu navíc není jednoduchá a kvůli vysoké inflaci Akram nemá tak snadné dny jako dříve.

Zatímco ještě před pár lety si běžně vydělával 80 euro za den, dnes se mu ani nevyplatí nastartovat. Plná nádrž ho totiž přijde na 1,5 milionu libanonských liber, což je zhruba 94 euro. Přestože Akram stále jezdí, živit ho v podstatě musí jeho syn, který vydělává v zahraničí. Akram touží po návratu ke starým pořádkům a po taxikaření v Bejrútu, ale humor neztrácí ani v současné situaci.

Skrze cingrlátky oblepenou přístrojovou desku ani nevidí na ukazatele, ovšem sám říká, že tachometr stejně nepotřebuje. Vystačí si prý s tím, že vidí na ručičku teploty a palivoměru. A přestože se mu nevyplatí taxikařit, své auto miluje a nepřestává o něj pečovat. V reportáži zároveň vyzývá všechny, kteří budou navštěvovat Bejrút nebo Libanon obecně, ať se mu ozvou, že je rád sveze. Takže pokud se někdy do Libanonu dostaneme, taxikáře máme vybraného.