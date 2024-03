Světové Auto roku 2024 je Kia EV9. Ocenění za design získala Toyota Prius

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Výsledky evropské ankety Auto roku 2024 jsme se už dozvěděli a teď přichází na řadu i vyvrcholení letošních cen World Car Awards a tedy zvolení světového Auta roku 2024 (WCOTY). Na základě poroty 100 motoristických novinářů z celého světa vznikla nedávno poslední trojka finalistů. Pouze jedno auto si však mohlo odnést celkové vítězství.

Vítězem letošní ankety je elektrické SUV Kia EV9. O titul do poslední chvíle bojovala i další dvojice elektromobilů – Volvo EX30 a BYD Seal. Vychvalovaná Kia si každopádně neodnesla pouze hlavní titul ankety, rovněž taky vyhrála v kategorii světového elektrického vozu roku. Ostatně EV9 získává ocenění, kde jen může. Před pár týdny SUV zazářilo také v čistě dámské anketě Auta roku 2024.

Kia EV9 tak potvrzuje nadvládu elektrických vozů v anketě WCOTY už počtvrté v řadě. Hlavní titul získaly v předchozích letech vozy Hyundai Ioniq 6 (2023), Hyundai Ioniq 5 (2022) a Volkswagen ID.4 (2021). V samostatné kategorii elektromobilů letos mimochodem bojovala Kia o vítězství nejen s Volvem EX30, ale také s BMW i5.

Vyhlašování vítězů proběhlo v rámci autosalonu v New Yorku. Aby se daný vůz do ankety WCOTY vůbec kvalifikoval, musí vzniknout v sérii minimálně 10.000 kusů ročně, na klíčových trzích musí být cenově ukotven pod segmentem luxusních aut a v období od 1. ledna 2023 do 30. března 2024 musí být v prodeji minimálně na dvou klíčových trzích (USA, Evropa, Čína, Indie, Jižní Korea, Japonsko a Latinská Amerika).

Tradičně se oceňovala auta také v dalších doprovodných kategoriích. Mezi luxusními vozy tak zazářila právě nová generace BMW řady 5/i5 a ze sportovních/výkonných vozů exceloval další elektromobil – Hyundai Ioniq 5 N. Volvo EX30 si nakonec odneslo ocenění za nejlepší městské auto roku, přičemž cena za nejlepší design letos padla Toyotě Prius. Titul Motoristické osobnosti roku převzal známý britský inženýr ze světa Formule 1 Adrian Newey.