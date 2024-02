TEST Kia EV9 GT-Line – První svého druhu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Jinak ale musím Kiu EV9 pochválit. Za dva miliony nabídne poctivě udělaný interiér, jemuž nechybějí velké fyzické ovladače. Jen ta ergonomie by zasloužila zjednodušit.

Zejména v prostřední řadě je u zkoušené varianty GT-Line se sedmi sedadly před koleny cestujících tolik centimetrů, že si můžete přehodit nohu přes nohu, aniž byste okopávali opěradlo cestujících zcela vpředu. Třetí řada je určena spíše pro „kompaktnější“ pasažéry. Průměrně rostlý dospělý člověk bude mít trochu problém s místem pro nohy a hlavu, ovšem nic hrozného. Na krátkých cestách je to úplně vzadu ještě snesitelné.

Na trhu dosud chybělo velké SUV na elektřinu, které by odvezlo více než pět lidí a k tomu i spoustu zavazadel. Pravda, máme tu sice Teslu Model X , Mercedesy EQE a EQS SUV a BMW iX , v jejich případě se ovšem jedná spíše o prémiové elektromobily, které praktičnost ani prostor nemají na svém seznamu priorit úplně na čelních místech. Kia EV9 proto představuje svým způsobem anomálii. Jednak přijíždí s velkým akumulátorem s nominální kapacitou 99,8 kWh, čímž se řadí na samotnou špičku mezi lokálně bezemisními automobily, jednak míří (nejen) na početnější rodiny.

Motor, jízdní vlastnosti

Základní zadokolka se 150 kilowatty je jen o 150 tisíc levnější než mnohem lépe vybavená verze GT-Line s dvěma elektromotory (tudíž i pohonem všech kol) se systémovým výkonem 283 kilowattů a dvojnásobným točivým momentem 700 Nm, což s ohledem na cenu okolo dvou milionů představuje zanedbatelnou částku.

Papírová čísla versus realita

Akumulátor s kapacitou 99,8 kWh mají obě provedení shodný. Li-Ion články spolu s příslušenstvím a rámem váží ohromných 566,5 kilogramů, není proto divu, že samotná Kia EV9 s pohonem všech kol se dostává na hmotnost minimálně 2,5 tuny.

To s sebou samozřejmě přináší negativa v podobě vysoké spotřeby v režimu neustálého rozjíždění. Ve městě si korejské SUV klidně řekne o více než 30 kWh/100 km, v mrazivém počasí ještě o vyšší hodnoty. S takovým jízdním profilem se na nulu dostanete zhruba po 300+ kilometrech, což ale při městském provozu znamená dobíjení do plna zhruba každých sedm, osm dní, což není vůbec špatné. Spousta majitelů elektromobilů navíc své auto stejně k wallboxu připojuje noc co noc.

Pokud byste si Kiu EV9 zvolili jako své jediné přibližovadlo na každý den, můžete se za příznivějších jarních povětrnostních podmínek a s dodržováním rychlostních limitů dostat ke čtyřem stovkám kilometrů, respektive trochu nad tuto hodnotu. Oficiálních 505 kilometrů u takhle těžké a výkonné čtyřkolky s nepříliš aerodynamicky lichotivým tvarem za běžných okolností určitě nedosáhnete. Dovolím si odhadnout, že i s úspornějším jízdním stylem se stejně budete pohybovat mezi 24-25 kWh na sto kilometrů. Nižší čísla budou spíše výjimkou.

Jestliže tedy plánujete koupi prostorného a univerzálního SUV na střední a delší vzdálenosti, možná se raději podívejte po čerstvě zmodernizované Kie Sorento. Ta vás ve špičkové linii Top s dieselem 2.2 CRDi se 143 kW vyjde minimálně na 1.489.980 Kč. Za plug-in hybridní variantu, která na trasách do 50 kilometrů dokáže s pravidelným dobíjením fungovat jako klasický elektromobil, přitom vás bez větších pravidelných zastávek odveze i k Jadranu, v případě varianty Top dáte 1.639.980 Kč. Tedy o 463.000 Kč méně než za zkoušené EV9, byť samozřejmě trochu míchám hrušky s jablky.

Pokud ovšem potřebujete velké elektrické SUV, drtivá většina vašich cest dosahuje maximálně 300 kilometrů a končí vždy doma, kde máte nabíjení nejlevnější, určitě vám EV9 rozmlouvat nebudu. Jen musíte počítat s omezeními jako u každého elektromobilu v čele s nižším reálným dojezdem, navíc závislým na stylu jízdy a počasí.

Vlastně velmi v pořádku

Jízdně je totiž nejdražší kia opravdu příjemná. Hmotnost sice zcela zamaskovat neumí, v zatáčkách vás ale nízko položené těžiště drží ve stopě. Výjimkou je pouze velmi rychlá, až agresivní jízda, ke které vás ovšem korejské EV9 vybízet nebude.

Na standardních 21palcových kolech je vůz komfortní. To je ostatně jedna z výhod elektrických aut. Kvůli vysoké hmotnosti totiž nemůžete odbýt konstrukci ani nastavení podvozku. Navíc bateriový balík v podlaze funguje jako strukturální prvek zvyšující tuhost celku, nemluvě o zmíněném snížení těžiště. Až na výjimky (třeba v podobě Fiatu 500 Electric) proto lokálně bezemisní vozy pruží lépe než jejich konvenční kolegové.

Kia EV9 GT-Line

Řízení je sice takřka zcela syntetické, přesnost mu ovšem nechybí. Navíc částečně pomáhá zakrýt velmi vysokou hmotnost auta, na kterou v textu narážím už po několikáté. Dynamika je vzhledem ke společné síle obou elektromotorů naprosto adekvátní. Drtivé zrychlení při plném sešlápnutí akcelerátoru sice nečekejte, sprintovat ovšem Kia EV9 i tak umí velmi slušně. V kombinaci s až překvapivou agilitou a stabilitou se korejský kolos s nadsázkou chová jako přerostlá štika.

Předjíždění je otázkou mžiku, prudší změny směru elektromobilu problémy nedělají. Na druhou stranu stále musíte mít na paměti více než 2,5tunovou váhu a pětimetrovou délku auta. Fyziku oklamat neumí, spoustu jiných věcí ale dokáže.

Dobíjecí loterie

Nestálost a nepředvídatelnost dobíjecího výkonu na veřejných nabíječkách je pro mě jedna z hlavních nevýhod elektromobilů. Ačkoliv vám daný stojan slibuje například až 200 kW (a na oplátku za to žádá vysoké částky za každou kilowatthodinu), nikdo vám výsledné hodnoty negarantuje.

Kia EV9 jako jedno z mála auta na trhu disponuje 800V architekturou s maximálním dobíjecím výkonem okolo 240 kilowattů, který jsem se snažil ověřit v praxi. Před zhruba 30kilometrovou cestou jsem sice nedal předehřát akumulátor (můžete zvolit manuálně v palubním systému), ve sportovním režimu jsem ovšem po dálnici ujel asi 10 kilometrů, baterie tudíž mohla být relativně zahřátá. Na stojanu s maximálním výkonem 350 kW jsem se ovšem dostal na velmi slabých 60 kilowattů, což je s ohledem na potenciál auta žalostné číslo.

Akumulátor v tu chvíli ovšem hlásil 60% kapacitu, což mohl být jeden z omezujících faktorů. Možná ale byl problém v samotné dobíječce, jejíž výkon může provozovatel na dálku regulovat. A v chladném počasí si to tak i někdy děje. Podle zkušenosti s Kiou EV6 GT z loňského léta ovšem umí 800V síť elektřinu bez problémů sosat více 200 kilowatty, na správně fungujících superchargerech byste tudíž měli téhle hodnoty při nižší kapacitě akumulátoru dosáhnout i s EV9. Garantovat vám to však ve všech případech nemohu. A samotné auto či provozovatel stojanu také ne.

A také proto je naprostým základem domácí wallbox (ideálně v kombinaci s fotovoltaikou), přes který byste měli realizovat takřka všechna dobíjení. Jednak vás provoz vyjde podstatně levněji, jednak je to jistota stabilního dobíjecího výkonu.