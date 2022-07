Tahle Lada Niva se účastnila Dakaru Classic 2022. Teď může být vaše

Tým, který se na Dakar Classic 2022 vydal s Ladou Niva z roku 1984, se rozhodl pro prodej svého závodního vozu. Nyní může být váš, a to včetně náhradních dílů a instruktáže.

Červený vůz na fotkách začal svůj život v roce 1984 jako Lada Niva 1600 4x4 (VAZ2121) a následně se v loňském roce zúčastnil závodu Dakar Classic pod názvem Niva T1. Nasadil jej tým Niva Red Legend Team a oficiálním sponzorem byl Avtovaz. Barevné provedení karoserie vychází z historie automobilky Lada a odkazuje na rallyová vítězství modelu Niva v 80. letech. Jedním z nejznámějších řidičů Nivy na Dakaru byl jezdec formule 1, Jacky Ickx, který také podepsal exemplář na fotkách.

Niva Red Legend Team chtěl kvůli spolehlivosti nechat Nivu v co nejpůvodnějším stavu, ale s ohledem na náročnost závodu a předpisy provedl několik nezbytných úprav. Posíleno bylo šasi v oblasti zavěšení kol a vylepšení se dočkal také motor. O jeho chlazení se nyní stará elektrický větrák a palivo z nové 110litrové nádrže přivádí elektrické čerpadlo. Motor poskytuje výkon 70 kW (95 k), který skrze manuální převodovku míří ke všem čtyřem kolům.

Důležitá byla také hmotnost vozu, takže byl kompletně odstrojen interiér a zůstala jen přední sedadla s nejnutnější výbavou. Naopak přibyla bezpečnostní klec. Boční a zadní dveře, stejně jako kapota motoru, byly vyměněny za laminátové verze. Vůz jde do prodeje v prakticky totožné stavu, v jakém se účastnil dakarského závodu klasiků. Výjimkou jsou nová vnější zpětná zrcátka zajišťující lepší přehled o dění za vozem.

Budoucí majitel tohoto exempláře si pro vůz bude muset zajet do Švýcarska, ovšem za to dostane veškeré náhradní díly, které má Niva Red Legend Team k dispozici, stejně jako úvodní zaškolení. Vzhledem k tomu, že už byl vůz pro závod připraven, nový vlastník se s Nivou T1 může v případě zájmu přihlásit do příštího ročníku Dakar Classic.

Závěrem doplňme, že na letošním ročníku si Niva T1 vedla obstojně. Ze 148 účastníků dojela na 115 místě, přičemž jediným dílem, který musel být během dvou týdnů Dakaru Classic vyměněn, byl jeden tlumič. V případě zájmu mrkněte na prodejní inzerát, auto je nabízeno za částku 50.000 euro, tedy za zhruba 1,23 milionu korun.