Tatra Defence Vehicle v Brně představí nový obrněný transportér Pandur 8x8 EVO

„Není to jenom nějaký demonstrátor, ale ostré vozidlo. Vozidlo, které budeme představovat, potom budeme dále podrobovat zkouškám až do stavu, kdy bude schopné být předáno zákazníkovi,“ řekl Binar. K zákazníkům by se podle něj první vozidla mohla dostat v roce 2027.

TDV vozidlo vyvinula ve spolupráci se specialisty firmy GDELS-Steyr. Při jeho vývoji experti využili i zkušenosti z aktuálního konfliktu na Ukrajině. „Bereme reálné zkušenosti z reálného boje, do toho spojujeme zkušenosti a požadavky našeho domácího zákazníka - Armády České republiky, což je pro nás primární zákazník, dáváme to všechno dohromady a přizpůsobujeme vozidlo modernímu bojišti a požadavkům armády,“ řekl Binar.

Zkušenosti z Ukrajiny se promítly například do ochrany Pandura proti dronům. „Ukazuje se, že drony jsou velice, řekněme, levný prostředek, který dokáže udělat velké škody. Takže protidronová ochrana se potvrdila jako nutná obrana, kterou moderní vozidla musí mít,“ řekl Binar.

Nový Pandur bude mít vyšší protiminovou i balistickou ochranu. „Nabízí větší vnitřní prostor pro osádku. Má vyšší výkon motoru, takže poměr výkon motoru versus hmotnost je mírně vyšší oproti původnímu Panduru, a nabízí větší nosnost. My jsme zvýšili hmotnost Pandura až k 25 tunám,“ řekl Smolka.

Změnou je i přesunutí palivové nádrže z prostoru pro osádku do samostatného prostoru. „Máme novou filtro-ventilační jednotku proti nukleárním a chemickým zbraním. Takže těch změn je tam opravdu hodně. Zásadní je samozřejmě korba, která se změnila a plní aktuálně požadované standardy na protiminovou ochranu nebo obecně ochranu osádky,“ řekl Smolka.

Panduru naopak zůstala nízká stavba a vysoká pohyblivost. „To je i zkušenost, kterou máme z Ukrajiny, od lidí, kteří reálně bojují, že výhodou těch „menších“ obrněných transportérů je právě jejich nízká silueta,“ řekl Smolka.

Nový Pandur v bojové verzi bude mít třicetimilimetrovou bezosádkovou věž od izraelské firmy Elbit Systems, která bude oproti původním Pandurům pancéřovaná. „I při tom, že je pancéřovaná, a včetně zásoby munice, tak splňuje pořád jízdní profil požadovaný pro přepravu na železnici,“ řekl Smolka.

Binar řekl, že s Elbitem je dohodnutý plný transfer technologie do České republiky. Díky výrobě v Česku odpadnou problémy, které měly současné pandury české armády se zbraňovými stanicemi Rafael.

Vozidlo ale není určeno pouze pro český trh. „Má velký exportní potenciál, takže my to vozidlo určitě budeme nabízet i dalším zákazníkům a budeme se snažit implementovat ho do dalších armád,“ řekl Binar.

TDV patří do holdingu Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada. Vyrábí mimo jiné vozidla Pandur II a Titus. V roce 2023 zvýšila firma meziročně tržby téměř na čtyřnásobek, z 950 milionů v roce 2022 na 3,57 miliardy korun. Podnik má přibližně 260 zaměstnanců.