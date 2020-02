Tatra kolem světa byla na přelomu osmdesátých a devadesátých let jedna z nejslavnějších československých expedičních výprav, která během tří let absolvovala 200.000 kilometrů na cestě po pěti kontinentech. Letos na její počest odstartovala expedice Tatra kolem světa 2, která na cestu vyrazila tuto sobotu od pražského Rudolfina.

Expediční vůz vyprovodilo na cestu několik stovek fanoušků. Před sebou má během následujících tří let cestu dlouhou přibližně 270.000 kilometrů, která cestovatele zavede do 69 zemí světa na pěti kontinentech. Cílem expedice je podobně jako u té původní šířit dobré jméno Česka a českých výrobků ve světě.

Tři etapy

Cesta je rozdělena na čtyři etapy, vůz na jednotlivé kontinenty přepraví loď. Ta první vede přes Evropu a Asii, měří asi 70.000 kilometrů a cestovatelé během ní navštíví 22 zemí. Z Česka vyrazili směrem na Slovensko, odkud budou přes Maďarsko, Slovinsko a balkánské státy pokračovat přes Turecko do střední Asie a Ruska. Ze zhruba devítiměsíční etapy cestovatelé stráví asi sedm měsíců mimo starý kontinent.

Ze Sibiře bude Tatra převezena lodí do Chile, kde po zhruba dvou měsících strávených na moři odstartuje v San Antoniu druhá etapa. Ta potrvá pět měsíců a čítá 40.000 kilometrů v osmi zemích Jižní Americe. Naváže na ni třetí etapa, která po převozu lodí z Kolumbie do Panamy bude trvat dalších osm měsíců. V 10 zemích Střední a Severní Ameriky cestovatelé absolvují 80.000 kilometrů.

Poslední etapa bude znamenat přejezd lodí do Afriky, do Kapského Města. Z Jihoafrické republiky pojede Tatra na sever, a to až do Maroka, odkud se lodí přesune do Evropy, když ze Španělska přes Francii a Německo opět dorazí do České republiky. Tato etapa potrvá devět měsíců, cesta přes 28 zemí bude čítat asi 80.000 kilometrů.

Naplánované etapy expedice Tatra kolem světa 2 1. etapa - doba trvání devět měsíců, asi 70.000 kilometrů, 22 zemí Česko - Slovensko - Maďarsko - Slovinsko - Chorvatsko - Bosna a Hercegovina - Černá Hora - Albánie - Makedonie - Řecko - Bulharsko - Turecko - Gruzie - Arménie - Ázerbájdžán - Irán - Turkmenistán - Uzbekistán - Tádžikistán - Kyrgyzstán - Kazachstán - Mongolsko - Rusko 2. etapa - doba trvání 5 měsíců, asi 40.000 kilometrů, 8 zemí Chile - Argentina - Paraguay - Brazílie - Bolívie - Peru - Ekvádor - Kolumbie 3. etapa - doba trvání 8 měsíců, asi 80.000 kilometrů, 10 zemí Panama - Kostarika - Nikaragua - Honduras - Salvador - Guatemala - Belize - Mexiko - USA - Kanada 4. etapa - doba trvání devět měsíců, asi 80.000 kilometrů, 28 zemí JAR - Lesotho - Svazijsko - Namibie - Botswana - Zambie - Malawi - Tanzanie - Rwanda - Uganda - Demokratická republika Kongo - Republika Kongo - Gabon - Kamerun - Nigérie - Niger - Benin - Togo - Ghana - Burkina Faso - Mali - Mauretánie - Senegal - Gambie - Sierra Leone - Maroko - Španělsko - Francie - Německo - Česko

Speciálně upravená Tatra

Jestliže původní expedice využívala speciálně upravenou Tatru T 815 GTC, její nástupkyní je Tatra T 815 4x4 v expediční úpravě. Její součástí je hliníková nástavba vážící pouhých 1.380 kilogramů.

„Máme tam velkou prostornou sprchu, máme tam 700 nebo 800 litrů teplé vody, tři bojlery, čtyři okruhy vytápění, klimatizaci, máme tam obrovské akumulátory, dva záchody, jednu záložní sprchu a jednu venkovní sprchu,“ jmenuje výbavu člen expedice Marek Havlíček.

O pohon se stará vzduchem chlazený osmiválec Tatra 10TS 140, naladěný na 320 koní a 1.300 N.m, který je spárovaný s převodovkou Tatra 2,30 TR 1,6/2,6. Vozidlo jede rychlostí až 110 km/h a zvládne se brodit v hloubce 1.200 mm.

V Tatře je podle Havlíčka 14 sedaček a 20 míst na přespání. To souvisí s tím, že ve vozidle jsou vyhrazena místa pro zájemce, kteří expedici finančně podpořili a mohou se k ní postupně přidávat na různé úseky.

Celkové náklady expedice od koupě vozu přes stavbu obytné části po přepravu se odhadují na 19 až 25 milionů korun. „Je to rozděleno zhruba na třetiny. Třetinu financujeme my, třetinu partneři a sponzoři a třetinu dočasní členové výpravy," doplňuje Havlíček. Jedná se o neziskový projekt, veškeré příjmy jsou tak použity na jeho realizaci.