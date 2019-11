Tatra Terrn°1: Cestovatelský speciál míří do světa s parádní výbavou

Jak už název napovídá, expedice bude nepřímo navazovat na opomíjenou výpravu Tatra kolem světa, která se uskutečnila na sklonku osmdesátých let. První expedice Tatra kolem světa (TKS) odstartovala 18. března 1987 ze Staroměstského náměstí a po ujetí 200.000 km napříč šesti kontinenty se na stejné místo vrátila 4. května 1990. Krátce po sametové revoluci však měli lidé docela jiné starosti a tak nakonec sešlo z dohodnutých zahraničních obchodů, plánovaného seriálu i dvou celovečerních filmů.

Naštěstí se ale dochovala dodnes unikátní třínápravová Tatra 815 GTC (Grand Tourist Caravan) s pohonem 6x6, která je jedním z exponátů Technického muzea Tatra v Kopřivnici. A právě vedle úchvatné Tatra 815 GTC byla představena nová Tatra 815 Terrn°1, která i přes řadu technických odlišností kráčí v jejích stopách. Speciální osobností premiéry se pak stal pan Stanislav Synek, který se v roli tlumočníka a zvukaře zúčastnil první expedice Tatra kolem světa.

Hledá se Tatra, ale jaká?

Začněme ale od základu. Zatímco Tatra 815 GTC byla postavena na třínápravovém podvozku s pohonem 6x6, expedice Tatra kolem světa 2 spoléhá na Tatru 815 pouze s pohonem 4x4. Původní plány sice počítaly s podvozkem 6x6, ovšem jak se nakonec ukázalo, rozdíl ve spotřebě paliva, údržbě a poplatcích za třínápravovou Tatru by se nakonec mohl vyhoupnout až na 3 miliony.

Ekonomická stránka projektu přitom rozhodně není nikterak zanedbatelnou. Zatímco původní projekt Tatra kolem světa se mohl spolehnout na podporu domácích podniků a státu, zakladatelé projektu Tatra kolem světa 2, cestovatel Marek Havlíček a tatrovácký nadšenec Ing. Petr Holeček, mají financování poněkud komplikovanější. Zhruba 12 % by mělo putovat z kampaně na crowdfundingovém webu Hithit, 8 až 28 % z vlastních zdrojů, 30 až 40 % od sponzorů a 30 až 40 % od dočasných členů expedice. Ale k tomu se ještě vrátíme.

První hybrid z Kopřivnice

Volba tedy padla na Tatru s pohonem 4x4, která měla splňovat čtyři parametry. Motor měl být osmiválec s jedním turbem, kola bez reduktorů, převodovka želva / zajíc a podvozek musel být na vzduchu. Ideálním řešením se tak nakonec ukázal být podvozek T815-21ER45, jak se uvádí na webu Tatra kolem světa 2.

Expediční Tatra dostala vzduchem chlazený tatrovácký osmiválec v kombinaci s manuální převodovkou, který nabízí maximální rychlost až 125 km/h. Na To není na 16 tun vážící stroj s 1380 kilogramů vážící nástavbou rozhodně špatné. „Motor jsme upravili, snížili jsme emise o 37 procent a současně zvýšili výkon o 12 procent, a to díky částečné přestavbě na vodíkový pohon. Vyrobili jsme tak první hybridní tatru, která během cesty bude mít výrazně nižší uhlíkovou stopu,” přiblížil vylepšení vozu v tiskové zprávě Tatry Ing. Petr Holeček, jeden ze spoluzakladatelů projektu.

O schopnostech Tatry jsme se navíc přesvědčili i na tatrováckém polygonu, kdy jsme si kromě „rychlého kolečka“ vyzkoušeli křížení náprav i její chuť ke zdolávání prudkých stoupání. A kdyby měla Tatrovka již funkční systém centrálního huštění kol a řidič si je mohl podhustit, pravděpodobně by se vyšplhala i na svah se sklonem 65 %, který byl pokryt uklouzanými kostkami. My jsme nakonec skončili těsně pod vrcholem, přesto o schopnostech Tatry nikdo nepochyboval.

Díky nádržím na 840 litrů paliva by navíc měla Tatra zvládnout zhruba 2.500 kilometrů bez tankování, to však bude ve velké míře záviste i na terénu. Organizátoři expedice však údajně neplánují žádný těžký offroad, který by prověřil limity stroje či posádky. I tak je ale Tatra díky nádržím na 700 litrů vody připravena vydržet zhruba týden mimo civilizaci.

Pojízdný hotel

Za pozornost však stojí i bohatě prosklená speciální nástavba, která je přímým odkazem na původní Tatru 815 GTC. Jak už jsme zmínili, nástavba váží pouze 1380 kilogramů a uvnitř je umístěno 6 párů pohodlných autobusových sedaček. A i když ještě není interiér dokončený, už teď jsme mohli vidět výklenky na sprchu a speciální spalovací toaletu, která produkuje „odpad“ pouze v podobě popela.

Spaní pro maximálně 14 člennou posádku by mělo být připraveno jak v kabině, kde bude připraveno 8 lůžek, tak na střeše, kde budou kromě dvou na sobě nezávislých klimatizačních jednotek umístěny i čtyři střešní stany – každý pro dvě osoby. O vytápění v chladnějším podnebí by se pak zase měla postarat čtveřice nezávislých topení.

Celou tatru pak zdobí speciální grafika z umělecké dílny Pavla Fuksy, která by v sobě měla kombinovat cestovatelské motivy a odkazy na Tatru GTC i závodní speciály Tatra určené na rallye Dakar. „Pro grafickou podobu vozu nám byly inspirací speciály pro Rallye Dakar. Podobu našeho speciálu navrhlo studio Pavla Fuksy (Pavel Fuksa, Matouš Marťák, Ivana Blumentrittová) a musím říct, že skvěle uchopili to, co pro nás cestování znamená,“ dodal Petr Holeček.

Nevšední dovolená

Expedice Tatra kolem světa 2, která by se měla stát jednou z největších novodobých českých výprav, však není projektem pouze několika nadšenců, kteří se sdružili do spolku CzechOverland z.s. Expedice má totiž podporu Ministerstva obchodu, na cestách bude spolupracovat s českými ambasádami, plánuje reprezentovat Českou republiku v zahraničí a současně se chce o své zážitky podělit s lidmi, kteří by chtěli zažít podobnou cestu na vlastní kůži.

Kromě stále posádky, která by měla obsadit zhruba třetinu Tatry, nabídne projekt Tatra kolem světa 2 i místa pro dočasné členy posádky, kteří se budou přidávat v různých etapách cesty. Ostatně podstatnou část prostředků k financování expedice by měly tvořit právě příspěvky od dočasných členů, kteří se ještě stále mohou hlásit prostřednictvím webu Tatra kolem světa 2.

„Expedici jsme rozdělili do menších ucelených úseků, které jsou v průměru dlouhé dva týdny. Pro zájemce tak nebude těžké naplánovat si na konkrétní dobu například dovolenou, a zažít tak unikátní dobrodružství na vlastní kůži. I kvůli tomu jsme úseky trasy důkladně naplánovali, aby skutečně stály za to a aby byly co nejvíce autentické,” vysvětluje Marek Havlíček v tiskové zprávě. Mezi jednotlivými etapami pak bude Tatra přepravována lodí.

1. etapa – doba trvání 9 měsíců, cca 70 tisíc km, 22 zemí

Česko – Slovensko – Maďarsko – Slovinsko – Chorvatsko – Bosna a Hercegovina – Černá Hora – Albánie – Makedonie – Řecko – Bulharsko – Turecko – Gruzie – Arménie – Ázerbájdžán – Irán – Turkmenistán – Uzbekistán – Tádžikistán – Kyrgyzstán – Kazachstán – Mongolsko – Rusko

2. etapa – doba trvání 5 měsíců, cca 40 tisíc km, 8 zemí

Chile – Argentina – Paraguay – Brazílie – Bolívie – Peru – Ekvádor – Kolumbie

3. etapa – doba trvání 9 měsíců, cca 80 tisíc km, 10 zemí

Panama – Kostarika – Nikaragua – Honduras – Salvador – Guatemala – Belize – Mexiko – USA – Kanada

4. etapa, doba trvání 9 měsíců, cca 80 tisíc km, 28 zemí

JAR – Lesotho – Svazijsko – Namibie – Botswana – Zambie – Malawi – Tanzanie – Rwanda – Uganda – Demokratická republika Kongo – Republika Kongo – Gabon – Kamerun – Nigérie – Niger – Benin – Togo – Ghana – Burkina Faso – Mali – Mauretánie – Senegal – Gambie – Sierra Leone – Maroko – Španělsko – Francie – Německo – Česko

Stálou posádku expediční Tatry budou samozřejmě tvořit Marek Havlíček a Petr Holeček, kterého však v průběhu výpravy vystřídají náhradní řidiči a mechanici. Dále bude přítomen jeden stálý kameraman, kterého na některých etapách doplní ještě kolega. Neopomenutelnými členy posádky však budou ještě překladatel, vždy specialista na konkrétní oblast, a koordinátor, který bude mít na starosti dočasné členy expedice a vedení kuchyně.