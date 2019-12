Tatra Trucks získala ocenění za projekt Tatra do škol

Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje a Svaz průmyslu a dopravy ČR v rámci 20. ročníku slavnostního společenského galavečera nesoucího pojmenování Region pro sebe vyhlásily již III. ročník soutěže hodnotící firmy, které podporují vzdělávání na různých typech škol. Společnost Tatra Trucks získala ocenění School Friendly za vzdělávací projekt Tatra do škol.

Kopřivnická automobilka chce pozitivně působit na mladé lidi, kteří uvažují o technickém vzdělání či technické obory již studují, proto vytvořila vzdělávací projekt Tatra do škol. Projekt započal v minulém roce v Kraji Vysočina a letos úspěšně pokračuje druhým ročníkem.

„Ocenění School Friendly pro naši firmu si velice vážíme, podtrhuje totiž význam projektu Tatra do škol, který je v oblasti technického vzdělávání zcela jedinečný a nemá v České republice obdoby,“ uvedla Natalie Linhartová, personální ředitelka Tatra Trucks, při přebírání prestižního ocenění.

Podstatou projektu je spolupráce mezi automobilkou, jednotlivými kraji a školami, které mají o projekt zájem. Vybraní studenti ze středních škol dostávají možnost si během určeného období sestavit svoji vlastní Tatru, která je následně uvedena do běžného provozu a slouží u krajských organizací údržby komunikací. Studenti tak mají jedinečnou příležitost na vlastní kůži poznat, jak se nákladní vozy vyrábějí a zároveň hotová tatrovka najde praktické uplatnění u krajské organizace údržby komunikací.

„O projekt Tatra do škol už projevila zájem řada krajů. Tatra do škol tak zamíří i do Moravskoslezského kraje, kde automobilka Tatra Trucks sídlí. V následujících letech by se ale projekt mohl podívat i do krajů Královehradeckého, Jihomoravského, Středočeského i do Hlavního města Prahy. V ostatních krajích je projekt prozatím ve fázi komunikace s jednotlivými odbory školství,“ řekl Petr Neuman, manažer pro klíčové zákazníky společnosti Tatra Trucks.

Soutěž School Friendly vznikla jako aktivita Sekce vzdělávání ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje. Cílem soutěže, v níž firmy hodnotí odborná porota, je vyzdvihnout spolupráci jednotlivých společností a škol.

Zdroj: Tatra Trucks a.s.