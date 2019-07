Land Rover neuhlídal nový Defender, jeho fotka unikla na Instagram!

Britská automobilka se sice snažila udržet nový Defender v tajnosti co nejdéle to šlo, v posledních dnech se však jedná již o několikátý únik.

První náznaky, jak by mohl vypadat nový Defender bez maskování, přinesla stavebnice Lego. Jen pár dní poté se objevil obrázek z digitálního přístrojového štítu samotného Defenderu a nyní se můžeme podívat konečně i na fotku samotného vozu. I když k dokonalosti mu ještě jedna drobnost chybí.

Snímek, který byl publikovaný na instagramovém profilu CocheSpias (v doslovném překladu automobiloví špioni), odhaluje přední část Defenderu bez jakéhokoliv maskování. Bohužel si však vůz nemůžeme prohlédnout v plné kráse, neboť mu stále chybí kapota. I ta by přitom mohla nést pár designérsky zajímavých prvků, které by mohly odkazovat na první generaci.

Z tvarů karoserie je patrné, že designéři se sice pokoušeli o zachování hranatých tvarů, přesto řadu hran zaoblili a dodali tak vozu více „civilnější“ design. Odkaz na minulou generaci se dá hledat například u čelního skla a bílé střechy, kulatých světlometů v hranatých rámečcích a stříbrného oplastování v dolní části předního nárazníku, který byl dříve kovový a od karoserie vozu odsazený.

Zajímavé jsou i výrazné podběhy s decentním oplastováním, které jsou umístěny co nejvíce u krajů karoserie. Automobilka tak dává najevo, že ani nový Defender by se neměl bát terénu. Umístit kola na kraj karoserie totiž výrazně pomáhá s dosažením co nejlepších nájezdových úhlů a současně usnadňuje manévrovatelnost.

Je celkem škoda, že na fotkách nemůžeme vidět i kapotu, která by podle některých dřívějších náznaků mohla svým tvarováním odkazovat na minulou generaci Defenderu. Zajímavé je však i to, co můžeme vidět v motorovém prostoru. Místo tradičního spalovacího motoru je totiž vidět pouze jakási modrá bedna pod igelitem.

Zhruba před rokem přitom australský web Motoring.com upozornil, že nový Defender by se mohl objevit i ve formě klasického elektromobilu. Je tak docela možné, že se nyní díváme právě na čistě elektrickou verzi. Současně však není vyloučeno, že se pod modrou bednou ukrývá jen tradiční spalovací motor, který zatím nikdo neměl vidět.

A co na únik fotky říká automobilka? Tiskový mluvčí pro web Road and Track uvedl, že automobilka je o kolujících neoficiálních fotkách informována a dodal pouze, že „během vývoje nového vozu je zvažováno mnoho designových možností.“ Dále však nový snímek odmítl komentovat, což je u automobilek celkem běžný postup.