Technologie inteligentního skla může zabránit oslnění během milisekund

Technologie inteligentních skel sice není úplnou novinkou, dosud však byla používána jen u některých panoramatických střešních oken. Díky inovaci společnosti Continental, která pracuje s novými tekutými krystaly, je už ale vhodná téměř pro všechna okna. Do budoucna by tak mohla například zabránit oslnění sluncem svítícím nízko nad horizontem, nebo zvýšit soukromí v zadní části vozu. Možností se však nabízí podstatně více.

„Okna se stávají aktivní a inteligentní součástí vozidel,“ říká Johann Hiebl, vedoucí obchodní jednotky Body & Security and Infotainment & Connectivity ve společnosti Continental. „Intelligent Glass Control je pokročilá technologie, kterou v současné době vyvíjíme, aby bylo možné okna zakomponovat do uživatelského rozhraní. Díky tomu bude řízení vozu pohodlnější a bezpečnější – a díky novým funkcím ztmavení a vyhřívání přinesou také podstatnou úsporu energie.“

A jak tenhle zázrak vědy a techniky vlastně funguje? Nový typ skla je tvořen dvěma skleněnými tabulemi, mezi kterými je speciální suspenze tvořená tekutými krystaly a malými barevnými částicemi. Vlivem působení nízkého elektrického napětí se ale krystaly a barevné částice nastavují tak, aby došlo k snížení nebo zvýšení prostupnosti světla skrze sklo.

„Nová technologie využívající tekuté krystaly otvírá naprosto netušené možnosti využití aktivních skel,“ říká Tobias Frischmuth, projektový vedoucí systému Intelligent Glass Control ve společnosti Continental. „Změna z průhledného na neprůhledné okno proběhne během milisekund. Navíc je důležité, že okna nevykazují žádné viditelné projevy částečného zmatnění v okamžiku, kdy jsou zcela průhledná.“

V praxi by tak jednou mělo být možné bleskově ztmavit okno stisknutím jediného tlačítka a to nezávisle na oknech ostatních. A i když současná legislativa neumožňuje využít funkci u všech oken, do budoucnosti by se mohl potenciál této technologie dále rozvíjet. Díky ztmavení oken lze totiž snížit teplotu interiéru a díky tomu i omezit používání klimatizace. V důsledku tak může inteligentní sklo přispět ke snížení spotřeby i emisí CO 2 .

Pokud by se navíc podařilo propojit technologii Intelligent Glass Control s řídící jednotkou a cloudovým úložištěm, mělo by být možné upravovat ztmavení a zesvětlení skel vozu zcela automaticky. To by mohli řidiči ocenit především během jízdy po zakroucených silnicích, kdy je může slunce oslňovat každou chvíli z jiné strany. V kombinaci se systémem dálkového odemykání by navíc tato technologie mohla během zimních měsíců začít s odmrazováním oken ještě dříve, než řidič do vozu nasedne.

Technologie Intelligent Glass Control by však mohla i zvýšit účinnost některých bezpečnostních a asistenčních systémů, které využívají kamery. Tyto adaptivní kamerové systémy, nejčastěji umístěné za vnitřním zpětným zrcátkem, totiž mohou být za určitých okolností oslněny, což může mít vliv na jejich správnou funkčnost.

Continental však upozorňuje, že díky řízené propustnosti světla by mohlo čelní sklo fungovat i jako zobrazovací panel pro některé asistenční systémy, případně pro infotainment. V kombinaci s dalšími technologiemi by se pak okna mohla časem proměnit dokonce i v dotykové obrazovky. Continental se navíc chlubí, že potřebnými znalostmi již disponuje, což by mohlo realizaci této vize podstatně urychlit.