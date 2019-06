Tesla oznámila příčiny požáru Modelu S zaparkovaného v podzemních garážích

Automobilka ve svém prohlášení na sociální síti uvedla, že společný tým vyšetřovatelů prozkoumal a analyzoval baterie, software, výrobní data i historii automobilu. Vyšetřování však neodhalilo žádnou systémovou vadu a vše nasvědčuje skutečnosti, že za požárem stál vadný bateriový modul v přední části vozidla.

Automobilka však současně dodala, že bezpečnostní systém pracoval podle očekávání, což pomohlo uchránit ostatní bateriové moduly před poškozením. Současně také dodala, že „kdokoliv v kabině by měl dostatek času ji bezpečně opustit.“ To samozřejmě potěší, je potřeba si však uvědomit, že to není tak dávno, co Tesla prohlašovala: „Pravděpodobnost požáru elektromobilu je ve srovnání s benzínovým autem až desetkrát nižší.“

Baterie elektromobilu, která je uložená u Modelu S v podlaze, se skládá z několika desítek bateriových modulů, ve kterých jsou umístěny stovky článků. Články pro Teslu dodává japonská společnost Panasonic, s výrobou modulů už ale němá nic společného.

V Číně se však nejednalo o jediný požár zaparkované Tesly. Zhruba o měsíc později došlo k podobnému incidentu v Hong-Kongu, kde opět hořel Model S – o příčinách tohoto požáru však ještě Tesla mlčí. Krátce poté však automobilka vydala bezdrátovou aktualizaci software, která měla předcházet podobným incidentům a současně prodloužit životnost baterií.

Tesla však není jediná, kdo měl na čínském trhu problém s hořícími elektromobily. Krátce po druhé Tesla totiž vzplanul i čínský elektromobil NIO ES8 SUV, který byl právě na rutinní servisní prohlídce. Technici pak ve voze našli zkratovanou baterii a tento čtvrtek automobilka spustila svolávací akci na 4 803 elektromobilů, u kterých by mohly být poškozeny bateriové moduly.

Bezpečnost elektromobilů je přitom pro Čínu naprosto zásadní záležitostí. S ročním prodejem okolo téměř 1. 3 milionu vozidel, jak uvádí agentura Reuters, se totiž jedná o největší trh elektromobilů na světě. Je tedy pochopitelné, že po sérii několika požárů se do problematiky vložil i ministr průmyslu a informačních technologií, který výrobcům nařídil nové bezpečnostní testy.