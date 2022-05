Tesla potvrdila stavbu druhé továrny v Šanghaji, zdvojnásobí produkci

Americká Tesla má v čínské Šanghaji jednu ze svých Gigafactory, která v loňském roce vyrobila 484.130 kusů modelů 3 a Y. Z toho 321.000 kusů zamířilo k místním zákazníkům a zbývajících 163.130 putovalo na nejvýznamnější vývozní trhy, jakými jsou například Německo a Japonsko.

Protože se Šanghaj snaží vypořádat s další vlnou šíření onemocnění COVID-19, byla Gigafactory 22 dní zavřená. Po znovuotevření v minulém měsíci aktuálně vyrábí na 80 % svých kapacit. Automobilka odhaduje, že odstávkou přišla o 50.000 vyrobených automobilů.

Přestože není momentální situace úplně příznivá, v loňském roce se šanghajská Gigafactory podílela na celosvětových zákaznických dodávkách Tesly z 51,7 %. Pro svou automobilku se má stát ještě významnější, neboť se Tesla v rámci současné Gigafactory chystá postavit novou továrnu. Podle plánů má produkovat přibližně 450.000 vozů ročně, což v podstatě zdvojnásobí objem výroby celé Gigafactory.

Po dokončení továrny, jehož datum Tesla neuvádí, by v Šanghaji měla produkovat zhruba milion vozů ročně. To z ní údajně udělá největší centrum exportu vozidel na světě. Podle zdrojů agentury Reuters by rozšířená Gigafactory měla dokonce být schopna vyrábět až 2 miliony aut ročně při plném využití svých kapacit. Pro srovnání, v roce 2021 Tesla zákazníkům po celém světě dodala přibližně 936.000 vozů. Investice do stavby nové továrny mají dosáhnout 1,2 miliardy čínských jüanů (cca 4,2 miliardy korun).