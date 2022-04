Tesla vystavila nový Cybertruck. Lidé žasnou nad jeho nedostatky

Samotná akce byla, jak už tomu u Elona Muska a celé Tesly bývá zvykem, náležitě velkolepá. Zhruba hodinová show přinesla vše od světelné show, kovbojských klobouků, slavnostního příjezdu Muska v Tesle Roadster či představení prvních Modelů Y vyrobených právě v Texasu.

Slavnostní otevření továrny (celý záznam si můžete pustit níže), která má po úplném spuštění produkovat až 500.000 automobilů ročně (převážně Model Y), čítalo i možnost blíže se seznámit s prototypem Tesly Cybertruck. Ne náhodou, i tento elektrický pick-up se má od příštího roku vyrábět v texaské fabrice.

Video se připravuje ...

Na akci se ukázal v nejnovější verzi, která například odhodila kliky dveří. Návštěvníky akce však zaujala jiná věc, a sice nepříliš kvalitní zpracování vystaveného kusu. Zejména pak škvíra ve dveřích, která při pohledu z blízka působila jako pěst na oko.

Veřejnost se teď rozděluje na dva tábory. Jedna polovina dostala nabito na další posměšky Tesla a Elonu Muskovi, druhá říká, že o nic nejde. Pořád je to prý koncept, předprodukční kus, který k nikomu domů nezamíří. To je sice pravda, přesto si myslíme, že by si výrobce na vystaveném voze na takto velkolepé akci mohl dát záležet trochu víc.

The Cybertruck is within spec 😅 pic.twitter.com/tVhBW2mn8g — Ryan Zohoury (@RyanZohoury) April 7, 2022