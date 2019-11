Tesla připomíná Den válečných veteránů unikátním Modelem S Special Ops

Na projektu „Special Ops“ spolupracovala automobilka Tesla se společností SS Customs, která oblékla Model S do šedo/bílo/modro/černého maskovacího kabátu. Společnost Vannex, která se specializuje na příslušenství pro elektromobily Tesla, pak dodala podsvícené T loga automobilky a unikátní „nárazníky“ proti odření litých kol.

Kromě maskovacího vzoru však Teslu zdobí i americká vlajka na střeše, grafika americké vlajky na zadních blatnících, loga jednotlivých složek americké armády na zadních dveřích nebo odkazy na Teslu a její veteránský program. Na zadním nárazníku je pak výrazný nápis „Home of the free because of the brave,“ který by se dal přeložit jako „Domov svobodných díky odvážným.“

Unikátní Model S Special Ops byl poprvé představen již před dvěma lety, automobilka a úpravci podílející se na jeho vzniku ho však pravidelně připomínají v dnešní den, kdy se všude po světě slaví Den válečných veteránů.

Sama automobilka je pak pyšná na svůj veteránský program, který zajišťuje zaměstnání pro bývalé příslušníky americké armády. V závodech Tesly prý totiž bývalí vojáci mohou uplatnit vše, co od nich dosud požadovala armáda: odhodlání k úspěšnému splnění mise, technické znalosti, vůdčí schopnosti, schopnost pracovat pod tlakem nebo schopnost uvědomit si důležitost týmové práce.